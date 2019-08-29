ЕКА решило не нарываться на грубость

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Покровский Александр

В советские времена одной из самых модных в СМИ была рубрика «По следам наших выступлений». Или ещё круче: «Газета выступила, что сделано?». А что, пресса была почти сплошь партийной, говорила, значит, голосом КПСС, и за игнор этого голоса можно было запросто положить партбилет на стол. Оно же и прессе приятно — не голос, а рык получался. В иных изданиях и простые фельетоны к снятиям с постов на местах приводили.

Положит ли партбилет Рене Пишель?

Царьград, конечно, далёк от мысли, что вернулись те буколические времена. И что именно его выступление подвигло аж самого главу Европейского космического агентства (ЕКА) Йоханна-Дитриха «Яна» Вёрнера (Johann-Dietrich ‘Jan’ Wörner) полностью дезавуировать высказывание представителя ЕКА в России Рене Пишеля (Rene Pichel). Тот, напомним, заявил, что ныне благополучно пребывающий на МКС итальянский космонавт Лука Пармитано является последним европейцем, полетевшим на станцию на российском «Союзе». А дальше, мол, ЕКА будет запускать своих людей только на американских пилотируемых кораблях, которые, к слову, ещё и своих-то американских космонавтов ни разу никуда не свозили, не то что на МКС.

Директор Европейского космического агентства Йохан-Дитрих Вёрнер. Фото: Mohssen Assanimoghaddam/DPA/TASS

Разумеется, никто не подозревает Рене Пишеля и Яна Вёрнера в том, что они убоялись выступления Царьграда в смысле перспектив своей будущей карьеры. Вряд ли они являются членами КПСС несуществующей. А хоть бы и так, то уж Царьград — точно нет. Так что никакой общности, угрожающей безоблачному будущему руководства.

Тем не менее совпадение знаковое.

ЕКА никого не хотело обидеть

Ян Вёрнер весьма оперативно, если не сказать — стремительно, ответил на слова своего подчинённого, прямо не покидая площадки Международного авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском.

Европейское космическое агентство (ЕКА) готово в будущем отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз",

— приводит его слова агентство ТАСС. Но для этого, пояснил Вёрнер, необходимы договорённости с Роскосмосом, а решение об этом пока не принято.

Оказывается, мы все неправильно поняли представителя ЕКА в России. Рене Пишель не то имел в виду, что мы все поняли. Он не потому сказал, что Европа прекращает подсаживать своих космонавтов на русские корабли, что она это реально прекращает. Ибо пересаживает оных космонавтов на американские пилотируемые аппараты (ни слова про то, что те даже не сертифицированы). А потому, что... нет о том договорённости с Россией!

Оказывается, объяснил Ян Вёрнер, «для запуска европейских астронавтов на российских кораблях необходима прямая договорённость, в частности с Роскосмосом». «Пока такой договорённости нет, — сказал он. — Решение на сегодняшний день не принято, это будет рассматриваться в будущем».

Фото: Vera Larina / Shutterstock.com

Россия опять виновата? Кот Скрипалей, выборы в США и последний Пармитано в кресле «Союза»?

«Отнюдь!» — фигурально приложил ладошки к сердцу руководитель ЕКА.

И это не наше решение, не то что мы не хотим продолжать запускать европейских астронавтов на "Союзах", — горячо пояснял Вёрнер. — Дело в том, что сейчас завершается срок действия части договорённостей между ЕКА, NASA и Роскосмосом, в рамках которых эти запуски ранее осуществлялись, в связи с тем, что NASA планирует перейти на другие системы доставки астронавтов.

Так что, как, видимо, надо понимать теперь главу ЕКА, не примите за обиду сказанное ранее непутёвым нашим представителем…

Что ж, подумаем.

Запутанная схема

Вообще, конечно, после такого эпик фейла со своей стороны Рене Пишель должен подать в отставку. Потому как одно из двух. Либо он сказал то, что было решено в ЕКА. И значит, Россию обидел, причём торопливо и по-детски. Будто, поправляя штанишки на лямках и пуская слюнки изо рта, похвастался сверстникам, какой у него сильный старший брат. И тот купит ему гораздо лучшую машинку.

Но тут его начальник решил зачем-то разъяснить никого не интересующие подробности, с помощью чего запутал ситуацию с машинками ещё больше.

Союз МС-13.Фото: www.globallookpress.com

Схема оказалась такая.

Европейцы сами за полёты своих космонавтов на МКС не платят. За их места на «Союзах» платят американцы. Те таким образом расплачиваются за некое «оборудование», которое ЕКА поставляет заокеанским партнёрам. И действовал такой бартер ещё во времена программы «Спейс Шаттл», а когда она была закрыта, американцы оказались должны. Несколько запусков. Или посадочных кресел, не принципиально..

Чтобы, видимо, не попасть на счётчик, американцы и предложили европейцам сажать тех в русские корабли за счёт своей квоты, которую они оплатили Роскосмосу.

Мы поставляем оборудование американцам, а они платят Роскосмосу за места европейских астронавтов,

— кратко подытожил Вёрнер.

«Na, also?» — хочется ускорить появление вывода у немецкоговорящего Йохана-Дитриха. Так вы хотите что? Чтобы вас возили мы или американцы?

«Да!» — ответил Вёрнер. И далее объявил, что на встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным ЕКА выразила готовность «достичь с Россией договорённости о дальнейшей доставке астронавтов ЕКА на "Союзах"».

Д. Рогозин. Фото: www.globallookpress.com

То есть? А американцы? Они в очередь встанут, чтобы иметь удовольствие свозить европейского коллегу в космос? Или на счётчик?

Неясно. Неясно и с НАСА. Космические агентства, конечно, уважают друг друга: все коллеги, почти единомышленники, да. Но с другой стороны, президент США Дональд Трамп не уважает Европу. И он именно европейцев за всё ставит на счётчик — и в плате за участие в НАТО, и в оплате убыточного из-за падения мировых цен американского сжиженного газа, и в торговых переговорах. Как бы Дональд не обиделся на такое круговращательное движение в планах ЕКА.

Ведь он-то точно может влепить Европе строгий партийный выговор от имени Вашингтонского обкома. С занесением. На ягодицы.