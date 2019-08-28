ЕКА на грубость нарывается, ЕКА обидеть норовит…

Автор:

Покровский Александр

Итак, заявлено: Европейское космическое агентство (ЕКА) отказывается от использования российских космических кораблей «Союз» для отправки своих космонавтов на Международную космическую станцию. Это решение начнёт действовать уже с 2020 года. Далее европейцы будут летать на МКС исключительно на американских космических кораблях.

Об этом заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Р. Пишель. Фото: www.globallookpress.com

Будут летать на кораблях, которых ещё нет

Особую прелесть этому заявлению придаёт то, что американских кораблей, на которых ЕКА собирается отправлять свои экипажи, ещё просто… не существует! Нет, то есть формально пилотируемые корабли Crew Dragon компании SpaceX и Starliner компании Boeing разработаны. И даже частично летали. Например, в марте корабль Dragon 2 добрался до МКС, пристыковался успешно в автоматическом режиме. Затем так же автоматически отстыковался и затем приводнился в Атлантическом океане.

Директор NASA Джим Брайденстайн с присущей ему помпой назвал эту стыковку не более и не менее как началом… новой эпохи космических полётов и историческим достижением.

Д. Брайденстайн. Фото: www.globallookpress.com

Новая эпоха космических полётов начинается сейчас – вместе с прибытием Crew Dragon компании SpaceX к МКС. Поздравляю всех с этим историческим достижением, которое приближает нас к тому, чтобы американские астронавты использовали американские ракеты,

– объявил он.

И на самом деле спорить мы с ним не будем. Для Америки это действительно историческое достижение – что американские космонавты, наконец-то, начнут летать на собственных американских кораблях. А то как-то неудобно получалось: затратили 200 миллиардов долларов на программу «Спейс-Шаттл», потеряли два челнока из пяти, бесславно закрылись от истощения ресурсов – и с мая 2011 года катались на МКС на русских «Союзах». Которые как летали себе с 1967 года, так и летают. Имея тоже две потери – но на несколько десятков кораблей.

Нет, точно! Историческое достижение – пересесть на собственный корабль.

Одна проблема: Dragon людей ещё не возил. И как он будет это делать с живыми людьми – вопрос. Не фатальный, конечно, но требующий как минимум ещё нескольких испытаний. А затем – официальной сертификации.

25 июля 2019 года. Мыс Канаверал, штат Флорида. Ракета SpaceX Falcon 9 взрывается с коммерческой грузовой капсулой Dragon. Фото: www.globallookpress.com

Успеют ли американцы всё это сделать до конца нынешнего года? В принципе – почему бы и нет. Но только при одном условии: испытание должно быть успешным. Если нет – программу надо будет пересматривать. То есть откладывать минимум на год-полтора.

То, что американцы рано или поздно с этим справятся, нет никаких сомнений. Как к ним ни относись, но это добротная космическая нация. А уж в области автоматической межпланетной космонавтики настолько впереди нас, что нам до них как до Луны. Пешком. И задом наперёд. И на четвереньках.

А вот европейцы после своего нынешнего эпического отказа будут выглядеть смешно. Да, кстати, об итальянце, который, по словам Рене Пишеля, станет последним, кто прилетел на МКС в составе экипажа российского пилотируемого корабля.

Итальянцы – хороший символ того, в каком состоянии окажется ЕКА в случае новой отсрочки с эксплуатацией американских кораблей. Это примерно как они в 1940 году, мощным воинским духом пылая, на Грецию походом отправились, и через месяц бежали. Вынудив в итоге заняться Германию своим спасением…

К чему такая спешка?

Тут стоить напомнить, что несколько ранее со столь же поспешным объявлением обратились к миру и сами американцы. В NASA всё с тою же помпой заявили, что уже весной 2020 года к МКС отправится первый американский пилотируемый корабль с экипажем. Перчику в это сообщение добавило сообщение о том, что американцы, правда, до сих пор не знают, какой это будет корабль – Crew Dragon или Starliner. Ясно станет, мол, по результатам испытательных полётов.

В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал оценку (так и назвал её – экспертной), что полёт на американском корабле обойдётся в два раза дороже, нежели на «Союзе».

Д. Рогозин. Фото: www.globallookpress.com

Одно кресло у них будет стоить (это моя экспертная оценка) не менее $110—120 млн. У нас кресло будет минимум в два раза дешевле, тут мы конкурентоспособность сохраняем,

– сделал он заявление агентству ТАСС.

Впрочем, и это понятно. Пусть это будет дороже бюджету NASA, но деньги всё равно останутся у американцев. А не попадут к русским, которые, надо честно признать, довольно хорошо продержались на американских выплатах все эти годы.

Конечно, не только на американских. Но если непредвзято взглянуть на общую картину, то получается довольно-таки грустная композиция. Всё, где отечественная космонавтика не получает деньги от иностранных, в том числе американских, заказчиков, вызывает… Ну, если не слёзы, то горькие гримасы. Программы исследования космоса автоматическими станциями нет. Во всяком случае, в металле. На фоне достижений американцев, долетевших до всех планет Солнечной системы, усеявших Марс своими аппаратами и марсоходами, открывающих своими орбитальными телескопами экзопланеты и рисующими портреты чёрных дыр, когда российские станции никак не могут добраться хотя бы до Луны… Нет, это всё-таки не горькая гримаса, а именно слёзы.

Наша пресса с удовольствием кинулась цитировать высказывания космонавта Павла Виноградова о том, что, мол, с хорошими европейцами («наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами») нас разводят злые американцы («они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить»). Но мы, мол, несгибаемы, количество полётов на «Союзах» не снизится, потому как «есть ещё очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе».

П. Виноградов. Фото: www.globallookpress.com

Достойные слова… для песенки Леонида Утёсова про извозчика и метро.

На что уповает русский космонавт Виноградов? На то, что скоро вот повезём на МКС коллегу из Объединённых Арабских Эмиратов? А там и другие подтянутся? А русские космонавты так и будут выступать в роли извозчиков, вся деятельность которых сводится к «Эй, ты, гони-ка к "Яру"»?

Успокоил, ничего не скажешь…

А главное, что именно на этом обстоятельстве и на столь ясно артикулированной российской же прессой ему с готовностью следовать и базируется вся наглость европейцев и американцев по отношению к русским коллегам. Да, ямщики и таксисты бывают нужны. Да, их нередко приходится ждать с упованием. Да, от них иногда зависит что-то важное для тебя.

Но когда их пассажиры уважали?