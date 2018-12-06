ЕК заявила о важности транзита газа через Украину для энергобезопасности ЕС

Замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович по итогам переговоров с главой украинского МИД Павлом Климкиным заявил, что для энергобезопасности Евросоюза важен надёжный долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС.

Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надёжным и коммерчески целесообразным способом имеет первостепенное значение для энергетической безопасности ЕС», — заявил Шефчович.

Также в ЕК отметили важность независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).

«Независимый и надёжный оператор газотранспортной системы является краеугольным камнем будущего прозрачного и эффективного газового рынка на Украине», — говорится в сообщении.

Также Шефчович заявил, что ЕК считает жизненно важным продолжение трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной.

Ранее он предложил проводить переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа на высоком уровне каждые шесть-восемь недель.