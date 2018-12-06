Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Как тебе такое, Дональд?»: ЕК решила усилить роль евро «в этом изменяющемся мир...
Торговые войны, нефть и Brexit: Bloomberg рассказал об опасностях для мировой эк...
В УПЦ МП прокомментировали допросы священников в СБУ
Первая ступень ракеты Falcon 9 во время приземления упала в океан
Главная / Украина

ЕК заявила о важности транзита газа через Украину для энергобезопасности ЕС

06 декабря 2018, 00:24  •  44 • Украина
Замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович по итогам переговоров с главой украинского МИД Павлом Климкиным заявил, что для энергобезопасности Евросоюза важен надёжный долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС.
 
© Reuters
 

Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надёжным и коммерчески целесообразным способом имеет первостепенное значение для энергетической безопасности ЕС», — заявил Шефчович.

Также в ЕК отметили важность независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).

«Независимый и надёжный оператор газотранспортной системы является краеугольным камнем будущего прозрачного и эффективного газового рынка на Украине», — говорится в сообщении.

Также Шефчович заявил, что ЕК считает жизненно важным продолжение трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной.

Ранее он предложил проводить переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа на высоком уровне каждые шесть-восемь недель.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

44
Источник
Похожие новости
05 декабря 2018, 21:09
«В рамках избирательной кампании»: Порошенко передал Западу проект антироссийских санкций
06 декабря 2018, 00:24
В УПЦ МП прокомментировали допросы священников в СБУ
05 декабря 2018, 17:39
Украинская церковь станет митрополией Константинополя

05 декабря 2018, 21:09
В ЕК подтвердили намерение продолжать трёхсторонние переговоры по газу
05 декабря 2018, 11:24
МИД: военное положение на Украине является «ширмой» для провокаций в Донбассе
05 декабря 2018, 11:24
Эксперт оценил слова украинского политика о последствиях ухода российского бизнеса
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 декабря 2018, 00:39
ВМС США возле залива Петра Великого бросили вызов «морским претензиям» России
06 декабря 2018, 00:24
«Мощная группировка»: как проходит модернизация ледокольного флота России
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
06 декабря 2018, 00:24
Геополитический разлом: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о возможном разделе ...
06 декабря 2018, 00:24
В УПЦ МП прокомментировали допросы священников в СБУ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
03 декабря 2018, 12:24
Порошенко выдвинул новый ультиматум России для отмены военного положения на Украине
03 декабря 2018, 04:24
«Шоколад «Паленка»: На AliExpress появились аксессуары для смартфонов с лицом Порошенко
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
30 ноября 2018, 01:40
Запад против России: удар на 5 триллионов рублей (Роман Романов)
05 декабря 2018, 01:54
Госдеп США пригрозил России болью
04 декабря 2018, 03:09
Путин «зачистил» СПЧ от завсегдатаев «Эха Москвы»
01 декабря 2018, 19:54
CNN: В Мариуполе не понимают Трампа и ждут Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.