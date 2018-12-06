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ЕК заявила о важности транзита газа через Украину для энергобезопасности ЕС
06 декабря 2018, 00:24 • 44 • Украина
Замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович по итогам переговоров с главой украинского МИД Павлом Климкиным заявил, что для энергобезопасности Евросоюза важен надёжный долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС.
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Об этом сообщается на сайте ЕК.
«Долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надёжным и коммерчески целесообразным способом имеет первостепенное значение для энергетической безопасности ЕС», — заявил Шефчович.
Также в ЕК отметили важность независимого оператора газотранспортной системы (ГТС).
«Независимый и надёжный оператор газотранспортной системы является краеугольным камнем будущего прозрачного и эффективного газового рынка на Украине», — говорится в сообщении.
Также Шефчович заявил, что ЕК считает жизненно важным продолжение трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной.
Ранее он предложил проводить переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа на высоком уровне каждые шесть-восемь недель.
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