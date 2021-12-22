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ЕК запустила юридическую процедуру против Польши из-за верховенства права
22 декабря 2021, 19:30 • 123 • Политика
Брюссель дал Варшаве два месяца для официального ответа
Еврокомиссия начала юридическую процедуру против Польши после провала всех попыток диалога с Варшавой в споре по верховенству права. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в среду, 21 декабря, в соцсети.
"Сегодня мы запустили процедуру против Польши в связи с нарушениями европейского права ее Конституционным судом. Мы старались наладить диалог, но ситуация не улучшается", – написал Рейндерс в "Твиттере".
Он подчеркнул, что поляки должны уважать основы правовой системы ЕС, в частности, верховенство Европейского права.
У комиссии "есть серьезные сомнения в независимости и беспристрастности" польского суда, цитирует заявление ЕК немецкое издание Deutsche Welle.
Соответствующее уведомление уже направлено в Варшаву. Теперь в течение двух месяцев власти Польши обязаны дать ЕК официальный ответ. На его основании европейская инстанция примет решение о дальнейших действиях.
Ранее, 12 декабря, министр юстиции Польши Збигнев Зебро предложил в случае обострения конфликта с Брюсселем из-за вопроса о верховенстве права в ЕС перестать вносить платежи в бюджет объединения и накладывать вето на его решения.
Он считает, что Евросоюз шантажирует Варшаву, чтобы добиться переформатирования Польши в "федеративное государство, официально управляемое из Брюсселя, а на практике – из Берлина", сообщал "Ъ".
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