ЕК выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК выступает за заключение между Россией и Украиной очередного долгосрочного контракта на транзит российского газа.

«Он (контракт. — RT), по нашему мнению, должен охватывать коммерчески жизнеспособные объёмы газа, что позволило бы продолжить эксплуатацию украинской ГТС, а также быть ей коммерчески разумной», — цитирует Шефчовича РИА Новости.

По его словам, в этом заключается предложение ЕК.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала «Газпром» начать поставку газа Украине.

При этом правительство России заявило о всемерной поддержке «Газпрома» в споре с «Нафтогазом».