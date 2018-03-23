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ЕК выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной
23 марта 2018, 00:24 • 87 • Украина
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК выступает за заключение между Россией и Украиной очередного долгосрочного контракта на транзит российского газа.
globallookpress.com © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
«Он (контракт. — RT), по нашему мнению, должен охватывать коммерчески жизнеспособные объёмы газа, что позволило бы продолжить эксплуатацию украинской ГТС, а также быть ей коммерчески разумной», — цитирует Шефчовича РИА Новости.
По его словам, в этом заключается предложение ЕК.
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала «Газпром» начать поставку газа Украине.
При этом правительство России заявило о всемерной поддержке «Газпрома» в споре с «Нафтогазом».
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