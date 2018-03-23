Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нам нечего сказать: Туск и Юнкер провели "лучшую" пресс-конференцию
«Под видом борьбы с терроризмом»: «Лаборатория Касперского» обнаружила американс...
Не в Россию пишите, а на Украину: Захарова призвала Европу не ошибиться, требуя ...
Свистать всех послов
Главная / Украина

ЕК выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной

23 марта 2018, 00:24  •  87 • Украина
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что ЕК выступает за заключение между Россией и Украиной очередного долгосрочного контракта на транзит российского газа.
 
globallookpress.com © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
 

«Он (контракт. — RT), по нашему мнению, должен охватывать коммерчески жизнеспособные объёмы газа, что позволило бы продолжить эксплуатацию украинской ГТС, а также быть ей коммерчески разумной», — цитирует Шефчовича РИА Новости.

По его словам, в этом заключается предложение ЕК.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала «Газпром» начать поставку газа Украине.

При этом правительство России заявило о всемерной поддержке «Газпрома» в споре с «Нафтогазом».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
22 марта 2018, 11:24
Савченко рассказала о страхе в глазах Порошенко, когда она пожимала ему руку
22 марта 2018, 21:09
В Одессе напали на журналистов местного телеканала
22 марта 2018, 21:09
Европарламент может потребовать от Украины освобождения Савченко

Загрузка...
22 марта 2018, 17:54
Киевскому аэропорту присвоили имя авиаконструктора Игоря Сикорского
23 марта 2018, 00:24
«Место компромисса»: где может пройти встреча Владимира Путина и Дональда Трампа
22 марта 2018, 14:39
Митинги в поддержку и против Савченко проходят у здания Рады
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 марта 2018, 19:24
Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна
16 марта 2018, 19:09
Меркель пошла на попятную в обвинении России
19 марта 2018, 13:39
Результаты выборов президента в России 2018: за Путина проголосовали 76,66% избирателей
21 марта 2018, 06:24
Украина потеряет безвиз
21 марта 2018, 12:54
"Когда будете опускать железный занавес, не прищемите что-нибудь" - знаковые цитаты Сергея Лаврова
18 марта 2018, 13:24
Явка на выборах президента России удивила даже либералов
19 марта 2018, 21:54
Очень хочу остаться: Медведев посылает Путину "невербальные" сигналы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.