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ЕК утвердила выделение Украине €500 млн макрофинансовой помощи
30 ноября 2018, 14:24 • 41 • Украина
Еврокомиссия утвердила выделение Украине пакета макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
© Wiktor Dabkowski globallookpress.com
Как указывается в пресс-релизе, пакет помощи предоставлен в рамках новой программы.
Таким образом, общий объём средств, выделенных Украине Евросоюзом с 2014 года, достиг €3,3 млрд, отметили в ЕК.
14 сентября Украина и ЕС подписали программу макрофинансовой помощи.
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