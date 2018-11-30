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ЕК утвердила выделение Украине €500 млн макрофинансовой помощи

30 ноября 2018, 14:24  •  41 • Украина
Еврокомиссия утвердила выделение Украине пакета макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
 
© Wiktor Dabkowski globallookpress.com
 

Как указывается в пресс-релизе, пакет помощи предоставлен в рамках новой программы.

Таким образом, общий объём средств, выделенных Украине Евросоюзом с 2014 года, достиг €3,3 млрд, отметили в ЕК.

14 сентября Украина и ЕС подписали программу макрофинансовой помощи.

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