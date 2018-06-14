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ЕК рассчитывает начать переговоры с Украиной и Россией по газу в июле
14 июня 2018, 23:39 • 76 • Украина
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил надежду, что трёхсторонние переговоры Украины, России и Евросоюза по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию стартуют в начале июля.
©РИА Новости
«Время — драгоценный товар. Я надеюсь начать работу с Россией и Украиной по трёхсторонней газовой повестке в начале июля», — написал он в Twitter.
В конце мая Шефчович призвал стороны как можно скорее приступить к газовым переговорам.
По его словам, сотрудничество между Москвой и Киевом в области энергетики имеет первостепенное значение для Евросоюза, поэтому Шевчович выступает за сохранение транзита российского газа через Украину после 2019 года.
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