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ЕК проведёт встречи с Россией и Украиной перед переговорами по газу
18 сентября 2019, 15:24 • 51 • Украина
Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам энергосоюза Марош Шефчович проведёт 19 сентября двусторонние встречи с делегациями России и Украины перед тем, как начать трёхсторонние переговоры по газу.
РИА Новости
«Утром в четверг вице-председатель Шефчович проведёт сначала двустороннюю встречу с украинской делегацией, после — двустороннюю встречу с российской делегацией», — цитирует ТАСС представителя ЕК.
Ожидается, что по итогам трёхсторонних переговоров Шефчович проведёт пресс-конференцию.
Ранее вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу заявил, что ЕК хотела бы, чтобы поставки российского газа в страны Евросоюза через территорию Украины сохранились в долгосрочной перспективе.
11 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с Россией по вопросу транзита газа ожидаются сложными.
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