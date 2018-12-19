|
ЕК пригрозила лишить Украину безвиза
19 декабря 2018, 23:24 • 80 • Украина
Еврокомиссия выявила многочисленные нарушения Украиной соглашения о безвизовом режиме и пригрозила его заморозкой, следует из отчёта организации.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер Reuters © Eric Vidal
Основной проблемой ЕК считает коррупцию в стране, говорится в документе. Кроме того, отмечаются нападения на гражданское общество и рост нелегальной миграции с Украины.
Согласно данным Еврокомиссии, в 2017 году на 47% выросло число отказов украинцам во въезде в ЕС. Также были обнаружены 33,5 тыс. нелегально проживающих в Евросоюзе граждан Украины.
Для сохранения безвиза ЕК выдвинула Украине семь условий. Среди них — снижение потока нелегальной миграции в шенгенскую зону, отказ от всеобщего декларирования имущества, обеспечение независимости антикоррупционных структур и другие.
В 2017 году Совет министров ЕС принял соглашение о безвизе с Украиной. Украинский лидер Пётр Порошенко назвал его окончательным разрывом с «империей зла».
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
15 декабря 2018, 02:24
|
15 декабря 2018, 21:39
|
15 декабря 2018, 15:24
|
14 декабря 2018, 01:54
|
15 декабря 2018, 21:54
|
13 декабря 2018, 17:54
|
18 декабря 2018, 01:54