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ЕК пригрозила лишить Украину безвиза

19 декабря 2018, 23:24  •  80 • Украина
Еврокомиссия выявила многочисленные нарушения Украиной соглашения о безвизовом режиме и пригрозила его заморозкой, следует из отчёта организации.
 
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер Reuters © Eric Vidal
 

Основной проблемой ЕК считает коррупцию в стране, говорится в документе. Кроме того, отмечаются нападения на гражданское общество и рост нелегальной миграции с Украины. 

Согласно данным Еврокомиссии, в 2017 году на 47% выросло число отказов украинцам во въезде в ЕС. Также были обнаружены 33,5 тыс. нелегально проживающих в Евросоюзе граждан Украины.

Для сохранения безвиза ЕК выдвинула Украине семь условий. Среди них — снижение потока нелегальной миграции в шенгенскую зону, отказ от всеобщего декларирования имущества, обеспечение независимости антикоррупционных структур и другие.

В 2017 году Совет министров ЕС принял соглашение о безвизе с Украиной. Украинский лидер Пётр Порошенко назвал его окончательным разрывом с «империей зла».

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