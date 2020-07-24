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Eho.MD: За протестами молдавских ветеранов Приднестровской войны стоит Румыния

24 июля 2020, 12:05  •  25 • Украина
«Бухарест слишком откровенно не скрывает своей заинтересованности в смене правительства в Молдове»
«С начала этого года с завидной периодичностью в Кишинёве проходят марши ветеранов гражданской войны, которые выступают против президента страны Игоря Додона и действующего состава кабинета министров во главе с Ионом Кику.
Формальным организатором протестных шествий является общественная организация – Национальный совет ветеранов войн», – сообщает молдавское информационное агентство «Эхо Молдовы».
Интернет-издание отмечает, что от имени организации с журналистами общается некий Константин Коврига – «один из ветеранов, один из организаторов», как он представляется. Однако понятно, что за всеми организованными действиями комбатантов, которые плавно перешли от социальных требований к политическим, стоят политики. И политики этого даже не скрывают – Андриан Канду, Андрей Нэстасе, Ренато Усатый и Майя Санду – все они отметились, поддерживая эти митинги: кто моральной поддержкой, а кто и материальной.
Однако автор статьи, молдавский журналист Александр Медведев заинтересовался другими связями ветеранов Молдовы.
Он напоминает, что в 1992 году на территории Молдавии вполне официально находились румынские военные советники, которые принимали участие в гражданской войне под видом румынских добровольцев. С тех пор молдавские ветераны поддерживают отношения с румынскими «коллегами».
«Но присутствие румынских военных специалистов в конфликте 1992 года является не единственным примером вмешательства соседней страны во внутренние процессы Молдовы. Несколько лет назад экс-президент молдавского государства господин Воронин публично обвинил Бухарест в организации государственного переворота 2009 года, отметив, что в разгроме государственных учреждений участвовали 200 румынских спецназовцев. Также он подчеркнул, что организацией в Румынии больших групп студенческой молодёжи и переброской их в Кишинёв для участия в беспорядках занимались соответствующие службы в военном ведомстве», – пишет Медведев.
По его словам, и сегодня из румынских городов в Кишинёв доставляют людей на акции, пропагандирующие вхождение Молдавии в состав соседнего государства и этот факт особенно не скрывают. Причём сопровождают этих профессиональных митингующих работники частных охранных (военных) компаний. Нельзя исключать и того варианта, что под видом «охраны» в Кишинёв приезжают действующие офицеры румынских спецслужб, считает журналист.
Изучив документы, которые имеются в открытом доступе интернета, а также переписки в социальных сетях, автор пришёл к выводу, что «акции ветеранов, как и другие шествия и митинги на территории Молдовы, координируются отделом психологических операций генерального штаба Румынии». Деятельность Центра информационно-психологических операций в Румынии не скрывается, психологические операции упоминаются и в румынской национальной военной доктрине. Причём в каждом регионе проводится своя информационная операция, которая имеет отдельный план, на которую выделяются определённые средства – в интернете достаточно информации про психологическую работу Румынии в Косово и в Афганистане.
Например, в Афганистане, который не входит в сферу румынских интересов, румынские военные выпускали газету «Sada-e Azadi» (400 тысяч экземпляров на трёх языках), организовали радио «Sada-e Azadi» («Голос Свободы») и даже запустили своё телевидение (также «Sada-e Azadi»). Это не считая рекламных щитов, плакатов и листовок, а также регулярной работы с местным населением. Ведает же всей психологической работой генерал Сорин Кирстя, который в течение многих лет возглавлял Центр информационно-психологических операций. За время своей службы он неоднократно бывал в Молдове.
Учитывая масштабы пропагандисткой деятельности в далёком Афганистане, который явно не входит в зону интересов Румынии, легко представить, какое количество изданий, радио и телевизионных каналов, связанных с румынскими спецслужбами действуют на территории Молдовы, аннексия которой на официальном уровне рассматривается властями соседней страны как основной план развития всего региона, отмечает «Эхо Молдовы».
Журналист напоминает, что похожие структуры существуют и в составе вооружённых сил других государств, например на Украине Центры психологических операций входят в ССО (Силы специальных операций), которые уже отметились вмешательством во внутреннюю политику Молдовы. В частности, украинские психологические службы ведут пропаганду в Молдове против действующего в настоящее время формата миротворческих операций в Приднестровье.
«Возвращаясь к маршу комбатантов и событиям в Молдове, естественно, мы не можем предоставить доказательств причастности румынских спецслужб к организации недавнего марша в Кишинёве. Однако представители Бухареста слишком откровенно не скрывают своей заинтересованности в смене правительства в Молдове. А учитывая наличие спецподразделения, ведущего пропаганду в мирное и военное время на территории иностранных государств, вполне можно допустить, что за организацией митингов комбатантов стоит Центр информационно-психологических операций ВС Румынии», – делает вывод «Эхо Молдовы».
Соб. корр. ФСК
На фото. Митинг комбатантов в Кишинёве, июль 2020 г., источник – Sputnik Молдова

Фонд Стратегической Культуры

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