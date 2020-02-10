Eho: Запад усиливает своё влияние в регионе через НПО

Пятая колонна Молдовы получит дополнительное финансирование

«Осенью прошлого года уже известное молдавскому обществу американское Агентство по международному развитию (USAID) представило новую программу, название которой прямо говорит о её сути – «Борьба со злонамеренным влиянием Кремля». По сообщениям американских СМИ, программа призвана помочь защищать выборы, противодействовать пропаганде и избегать энергетической зависимости от России. А для её внедрения выбраны несколько государств постсоветского пространства – Молдова, Грузия и Украина»,

– говорится в статье, опубликованной на сайте молдавского информационного агентства Eho.MD («Эхо Молдовы»).

Глава бюро Агентства по Европе и Евразии Брок Бирман заявил в интервью «Голосу Америки», что эта программа «призвана помочь демократическим институтам защититься от вмешательства Кремля». При этом Бирман ни на минуту не сомневается в том, что власти Российской Федерации вмешиваются во все выборы на всём постсоветском пространстве.

Автор статьи Сергей Робу напоминает, что презентация этой программы происходит накануне президентских выборов в Молдавии, парламентских выборов в Приднестровье и Грузии и местных выборов на Украине.

«Ясно, что средства будут выделяться немалые, и они пойдут не только на борьбу с так называемым российским влиянием, но также и на поддержку своих ставленников и усиление американских позиций в регионе. В связи с этим о том, чьё влияние в регионе больше, ещё можно поспорить»,

– не сомневается автор.

А тем временем и представители Государственного департамента США, и американской дипломатической миссии в Кишинёве уже говорят о своих планах по щедрому спонсированию массмедиа, блогеров и всевозможных интернет-пользователей. При этом они, конечно же, всё это будут делать исключительно «ради продвижения своих собственных, чисто альтруистических, интересов».

«USAID не будет сидеть сложа руки, пока Кремль пытается пошатнуть то, за что страны так упорно и так долго боролись», – цитирует «Голос Америки» главу Бюро по делам Европы и Евразии. Однако Брок Бирман не уточнил, за что же так «упорно и долго» боролась Молдова.

Eho.MD отмечает, что не только Соединённые Штаты готовы платить «за развитие демократии» в стране – не отстаёт и Европа.

На сайте «EU – Moldova» можно познакомиться с грантами, которые Евросоюз предоставляет неправительственным организациям Молдовы.

«Оказывается, за два предыдущих года Европейский союз при поддержке Фонда Сороса в Молдове выделил на развитие гражданского общества Гагаузии более 600 тысяч евро. Получается, НПО автономии за несколько лет получили столько же средств, сколько и местный бюджет. А деньги европейцы тоже считать умеют. И рассчитывать на то, что в год президентских выборов от получателей финансовой поддержки и грантов не потребуют отдачи, не приходится»,

– предупреждает Сергей Робу.

Не забывают «западные кураторы» и Приднестровье, вернее приднестровские НПО. В 2020 году планируется выделить на поддержку этих организаций в ПМР около 450 тысяч евро, сообщают молдавские СМИ. В Приднестровье же молчат, предпочитая не распространяться на эту тему.

В прошлом году 60 неправительственных организаций из различных регионов Молдовы стали лауреатами первого этапа программы грантов «Развитие гражданского общества на местном уровне в Республике Молдова», отмечает интернет-издание. Отборочная комиссия этой программы состояла из представителей Евросоюза и Фонда Сороса в Молдове, Восточноевропейского фонда, а также Фонда Конрада Аденауэра.

А посол Евросоюза в Кишинёве Петер Михалко, выступая во время презентации проекта, прямо заявил, что были приглашены «те организации, которые стремятся к переменам, которые собираются внести свой вклад в решение проблем населённых пунктов, в которых они работают».

По мнению Сергея Робу, с помощью программ, поддерживающих неправительственные организации, «западные кураторы» легко могут выявить «самых радикально и беспринципно настроенных представителей молдавского общества, а затем через них усилить своё влияние в регионе». И если посмотреть, каким организациям – и молдавским, и приднестровским – в этом году финансирование увеличено по сравнению с прошлым годом, можно многое понять о том, как настроены некоторые СМИ и НПО. Всё это говорит о том, что Молдове «предстоит непростой в политическом плане год».

«То, что американцы окрестили злонамеренным влиянием Кремля, для жителей Молдовы, столетиями поддерживающих культурные, социальные и родственные связи с Россией, вовсе не влияние, а просто хорошие человеческие взаимоотношения, органично создававшиеся на протяжении столетий. На русском языке многие граждане Молдовы говорят, думают, учат своих детей и по-прежнему считают себя частью русского мира»,

– констатирует «Эхо Молдовы».