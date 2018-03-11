Егор Савин: ещё «жертва режима Путина» от «Радио Свобода» • 263 • Аналитика



Случайно ли, нет ли, но все «потерпевшие от козней Кремля», в чём не устают убеждать российское общество организации, именуемые в российском законодательстве «иностранными агентами», в реальности являются не страдальцами за правду, а лицами, за которыми числятся весьма неблаговидные дела.



Даже самые «крупные» фигуры из этого ряда, хотя подобный термин никак не относится к их рейтингам и общественно-политической значимости, такие как Михаил Касьянов или Михаил Ходорковский, имели неприятности с законом не в политической сфере, а в области уголовного права. Известного «борца с коррупцией» Алексея Навального, никто насильно не заставлял ввязываться в дело «Кировлеса», не приставлял нож к горлу и не требовал совершать противозаконные действия.





Вообще складывается впечатление, что многие «противники режима» и «борцы за демократию» находятся на сдельной оплате труда, и получают тем больше, чем больше имеют конфликтов с правоохранительными органами, получают ссадины во время проведения несанкционированных акций и т.д. Броски в них тортами или яйцами, поливания «зелёнкой», вероятно, оплачиваются по повышенным тарифам…



На днях политическое убежище в США попросил Егор Савин, так называемый «оппозиционер» из Новосибирской области. Там он являлся активистом вначале «РПР-Парнас» Михаила Касьянова, а затем перешёл в «Открытую Россию» Михаила Ходорковского.



Орган «демократии и борьбы за права человека», луч света в «тёмном царстве кремлёвской диктатуры» «Радио Свобода» тут же разразилось проникновенным спичем, вызывающим слёзы умиления и чувство безмерного сострадания к несчастной «жертве».



Она, разумеется, также не страдала скромностью и рассказала, как её мучали в далёкой Сибири.

На вопрос корреспондента «Свободы» «Что именно с вами происходило в России? Я знаю, что были угрозы, провокации, поджоги, бизнес развалился…», Егор ответил так:



– Первый раз в 2011 году подожгли дом родителей. Они жили недалеко, около Бердска, Новосибирской области. А потом все больше и больше возникало проблем. На меня завели уголовное дело по 282-й (экстремизм), при допросах мне открыто говорили, что "тебе надо уехать, либо мы тебя посадим". Бизнес мне сжигали несколько раз (у Савина был сельскохозяйственный бизнес. – РС). Сколько десятков раз колеса прокалывали, я уже даже не помню сейчас сколько. Угрожали жене по телефону, машину кровью обливали. Всякие проверки по бизнесу, инспекции, аресты…



Далее он продолжил повествование о своей тяжёлой трагической судьбе. И на следующий вопрос «А вы не допускали для себя мысль перестать заниматься политикой, отойти от ПАРНАСа, от "Открытой России", но не уезжать?» Савин ответил:



– Мне очень тяжело жить в той атмосфере, которая в России сложилась. Я пытался что-то менять в той среде, в которой мы живем, и может быть, зашел с точки зрения регионального оппозиционного политика далеко. Но я думаю, что даже если бы я остановился, проблемы бы не кончились. Всю весну прошлого года я по три-четыре раза в неделю был либо в прокуратуре, либо в ментовке. "Дом – полиция, дом – полиция", то опросы, то допросы, то еще что-то. Жизнь у меня уже стала как у уголовников – одни вызовы и допросы, десятки писем из органов. Уже фактически не было времени чем-то другим заниматься – ни работой, ни политикой, я просто ходил в полицию…



Правда, несчастная «жертва российского произвола» весьма тактично умолчала о многом, что хорошо известно в Новосибирской области.В частности о том, что имя Егора Савина всегда было связано с громкими скандалами, опускающими без того невысокий рейтинг либеральных сил и их популярность в обществе, что называется, ниже плинтуса…



«Опереточное» участии Савина в проведении известных «Монстраций», а также его организационная роль в провалах визитов в Новосибирск лидеров правых сил Михаила Касьянова и Алексея Навального играло не на пользу так называемой «несистемной оппозиции», а только всегда дискредитировало её ещё больше. Китай строит социализм на фундаменте фондового рынка



У самих же новосибирских апологетов данного идейного направления поведение Савина вызывало всё больше вопросов, на которые до сих пор они не получили ответов.



Например, как получилось, что некий 21-летний Максим Кормелицкий, активист молодёжного отделения оппозиционной партии «РПР-Парнас», креатура всё того же Егора Савина, в апреле 2016-года в городе-спутнике Новосибирска – Бердске, был задержан по подозрению в краже системного блока? В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 2 УК РФ «Кража».



Ранее этот молодой человек был фигурантом в уголовных делах по нескольким статьям: «Распространение экстремистских материалов», «Побои», «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», а также «Причинение тяжкого вреда здоровью». А после этого Кормелицкий во время прогулки нанёс несколько ножевых ударов своей знакомой, и девушка осталась жива только чудом. Каким образом он вступил в молодёжное отделение «РПР—Парнас»?



Сам Егор Савин в сентябре 2015-го года на своем автомобиле сбил пешехода, которым оказался заместитель директора Центра муниципальных услуг Бердска Максим Совбанов. Это правонарушение закончилось для него вполне благополучно, то есть, ничем.



А чуть более года назад вся широкая демократическая общественность активно обсуждала факт загадочного отравления неизвестным веществом известного оппозиционера и общественного активиста Владимира Кара-Мурзы- младшего.



В начале февраля 2017-го года он был доставлен в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Супруга журналиста рассказала, что врачи поставили ему диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом». Следственный комитет России начал проверку по материалам СМИ о предполагаемом отравлении Владимира Кара-Мурзы-младшего. Журналист попал в реанимацию с теми же симптомами, что и в позапрошлом году, когда ему внезапно стало плохо, и он впал в кому. "Аргументы" без фактов



Но в самый канун отравления, 27 января, Владимир Кара-Мурза - младший посетил Новосибирск, где презентовал закрытый показ фильма "Немцов". Как тогда сообщило "Радио "Свобода", это мероприятие носило достаточно ограниченный характер и прошло в одном из городских баров. А инициатором события стал всё тот же новосибирский оппозиционер Егор Савин, с которым пострадавший от неизвестного вещества Кара-Мурза - младший долго и тесно общался.



Все такие и им подобные инциденты уронили авторитет Егора Савина так, что дальше некуда…



И тут нельзя не вспомнить том, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета России, как сообщил её глава Андрей Климов, получила информацию о том, что США намерены представить незаконными выборы президента России, чтобы раскачать политическую обстановку в стране. В мае США выпустят специальный доклад на эту тему, заявил он.



"США через свои органы госпропаганды навязывают точку зрения, что если явка на выборах президента России окажется, по данным нашего ЦИК, выше 45%, то это является приписками, подвозом и искажением реальности. Что, мол, без определенных фигурантов явка выше 45% быть не может. Это сейчас вкладывается в головы не только российских граждан, но и за рубежом", - отметил Климов в интервью "Интерфаксу".



"На пропаганду этой мысли, которая проводится, в том числе по каналам глобальных СМИ, расходуются подчас сотни тысяч долларов в сутки. Если посмотреть, сколько стоят газетно-журнальные полосы, на которых это размещается, и сколько стоит эфирное время, где это все выдается, то приходишь к выводу, что это недешевое удовольствие", - подчеркнул Климов.



Разумеется, для управления такими теневыми денежными потоками в регионах и мобилизации либеральных сил, явно воодушевившихся в предвкушении получения таких жирных денежных кусков, нужны особо «одарённые» личности, пользующиеся доверием у своих зарубежных кураторов.



Совершенно очевидно, что Егор Савин никак к таковым не относится, иначе бы его просто «попросили» остаться в такой ситуации в России.



Скорее, осознав его очевидную никчёмность и бесполезность, заокеанские боссы позволили ему уехать из России для того, чтобы он сыграл свою последнюю политическую роль, а именно стал бы очередной «жертвой кровавого режима» в глобальных СМИ…



Правда, как всегда, когда это связано с именем Егора Савина, этот замысел не только полностью провалился, но и только сыграл с его организаторами злую шутку… В самом деле, каковы же российские «несистемные оппозиционеры» и особенно их западные друзья, если они пользуются услугами таких личностей? Случайно ли, нет ли, но все «потерпевшие от козней Кремля», в чём не устают убеждать российское общество организации, именуемые в российском законодательстве «иностранными агентами», в реальности являются не страдальцами за правду, а лицами, за которыми числятся весьма неблаговидные дела.Даже самые «крупные» фигуры из этого ряда, хотя подобный термин никак не относится к их рейтингам и общественно-политической значимости, такие как Михаил Касьянов или Михаил Ходорковский, имели неприятности с законом не в политической сфере, а в области уголовного права. Известного «борца с коррупцией» Алексея Навального, никто насильно не заставлял ввязываться в дело «Кировлеса», не приставлял нож к горлу и не требовал совершать противозаконные действия.Вообще складывается впечатление, что многие «противники режима» и «борцы за демократию» находятся на сдельной оплате труда, и получают тем больше, чем больше имеют конфликтов с правоохранительными органами, получают ссадины во время проведения несанкционированных акций и т.д. Броски в них тортами или яйцами, поливания «зелёнкой», вероятно, оплачиваются по повышенным тарифам…На днях политическое убежище в США попросил Егор Савин, так называемый «оппозиционер» из Новосибирской области. Там он являлся активистом вначале «РПР-Парнас» Михаила Касьянова, а затем перешёл в «Открытую Россию» Михаила Ходорковского.Орган «демократии и борьбы за права человека», луч света в «тёмном царстве кремлёвской диктатуры» «Радио Свобода» тут же разразилось проникновенным спичем, вызывающим слёзы умиления и чувство безмерного сострадания к несчастной «жертве».Она, разумеется, также не страдала скромностью и рассказала, как её мучали в далёкой Сибири.На вопрос корреспондента «Свободы» «Что именно с вами происходило в России? Я знаю, что были угрозы, провокации, поджоги, бизнес развалился…», Егор ответил так:Далее он продолжил повествование о своей тяжёлой трагической судьбе. И на следующий вопрос «А вы не допускали для себя мысль перестать заниматься политикой, отойти от ПАРНАСа, от "Открытой России", но не уезжать?» Савин ответил:Правда, несчастная «жертва российского произвола» весьма тактично умолчала о многом, что хорошо известно в Новосибирской области.В частности о том, что имя Егора Савина всегда было связано с громкими скандалами, опускающими без того невысокий рейтинг либеральных сил и их популярность в обществе, что называется, ниже плинтуса…«Опереточное» участии Савина в проведении известных «Монстраций», а также его организационная роль в провалах визитов в Новосибирск лидеров правых сил Михаила Касьянова и Алексея Навального играло не на пользу так называемой «несистемной оппозиции», а только всегда дискредитировало её ещё больше.У самих же новосибирских апологетов данного идейного направления поведение Савина вызывало всё больше вопросов, на которые до сих пор они не получили ответов.Например, как получилось, что некий 21-летний Максим Кормелицкий, активист молодёжного отделения оппозиционной партии «РПР-Парнас», креатура всё того же Егора Савина, в апреле 2016-года в городе-спутнике Новосибирска – Бердске, был задержан по подозрению в краже системного блока? В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 2 УК РФ «Кража».Ранее этот молодой человек был фигурантом в уголовных делах по нескольким статьям: «Распространение экстремистских материалов», «Побои», «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», а также «Причинение тяжкого вреда здоровью». А после этого Кормелицкий во время прогулки нанёс несколько ножевых ударов своей знакомой, и девушка осталась жива только чудом. Каким образом он вступил в молодёжное отделение «РПР—Парнас»?Сам Егор Савин в сентябре 2015-го года на своем автомобиле сбил пешехода, которым оказался заместитель директора Центра муниципальных услуг Бердска Максим Совбанов. Это правонарушение закончилось для него вполне благополучно, то есть, ничем.А чуть более года назад вся широкая демократическая общественность активно обсуждала факт загадочного отравления неизвестным веществом известного оппозиционера и общественного активиста Владимира Кара-Мурзы- младшего.В начале февраля 2017-го года он был доставлен в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Супруга журналиста рассказала, что врачи поставили ему диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом». Следственный комитет России начал проверку по материалам СМИ о предполагаемом отравлении Владимира Кара-Мурзы-младшего. Журналист попал в реанимацию с теми же симптомами, что и в позапрошлом году, когда ему внезапно стало плохо, и он впал в кому.Но в самый канун отравления, 27 января, Владимир Кара-Мурза - младший посетил Новосибирск, где презентовал закрытый показ фильма "Немцов". Как тогда сообщило "Радио "Свобода", это мероприятие носило достаточно ограниченный характер и прошло в одном из городских баров. А инициатором события стал всё тот же новосибирский оппозиционер Егор Савин, с которым пострадавший от неизвестного вещества Кара-Мурза - младший долго и тесно общался.Все такие и им подобные инциденты уронили авторитет Егора Савина так, что дальше некуда…И тут нельзя не вспомнить том, что комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета России, как сообщил её глава Андрей Климов, получила информацию о том, что США намерены представить незаконными выборы президента России, чтобы раскачать политическую обстановку в стране. В мае США выпустят специальный доклад на эту тему, заявил он."США через свои органы госпропаганды навязывают точку зрения, что если явка на выборах президента России окажется, по данным нашего ЦИК, выше 45%, то это является приписками, подвозом и искажением реальности. Что, мол, без определенных фигурантов явка выше 45% быть не может. Это сейчас вкладывается в головы не только российских граждан, но и за рубежом", - отметил Климов в интервью "Интерфаксу"."На пропаганду этой мысли, которая проводится, в том числе по каналам глобальных СМИ, расходуются подчас сотни тысяч долларов в сутки. Если посмотреть, сколько стоят газетно-журнальные полосы, на которых это размещается, и сколько стоит эфирное время, где это все выдается, то приходишь к выводу, что это недешевое удовольствие", - подчеркнул Климов.Разумеется, для управления такими теневыми денежными потоками в регионах и мобилизации либеральных сил, явно воодушевившихся в предвкушении получения таких жирных денежных кусков, нужны особо «одарённые» личности, пользующиеся доверием у своих зарубежных кураторов.Скорее, осознав его очевидную никчёмность и бесполезность, заокеанские боссы позволили ему уехать из России для того, чтобы он сыграл свою последнюю политическую роль, а именно стал бы очередной «жертвой кровавого режима» в глобальных СМИ…Правда, как всегда, когда это связано с именем Егора Савина, этот замысел не только полностью провалился, но и только сыграл с его организаторами злую шутку… В самом деле, каковы же российские «несистемные оппозиционеры» и особенно их западные друзья, если они пользуются услугами таких личностей? Автор: Игорь Матвеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 263 Источник Похожие новости "Большой одесский шум, похожий на работу..." Откуда на самом деле исходит угроза миру Украинский след в «афринской бойне». Слитый Анкаре проект системы «Дождь» изменит баланс сил в Сирии

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