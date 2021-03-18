Эгоизм Европы заставит её признать Крым российским. И ждать придётся недолго - Ищенко

Политолог Ищенко уверен, что эгоизм заставит страны Запада признать Крым. "Не думаю, что придётся ждать вымирания нынешних политических элит или даже их серьёзной замены", - отметил он.

Эгоизм заставит страны Евросоюза признать Крым частью России. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, ссылаясь на то, что такие прецеденты уже случались ранее.

Эксперт напомнил, что до 1970 года страны Европы активно сотрудничали с Тайванем. Однако после резкого роста экономики и геополитического веса Китая европейские страны переориентировались в сторону Поднебесной. Политолог уверен, что с Крымом будет та же история.

Каждое отдельно взятое государство ориентируется на свои личные эгоистические интересы. А эти интересы очень быстро меняются,

- передаёт слова Ростислава Ищенко РИА ФАН.

По этой причине политолог не согласен с мнением депутата бундестага Вальдемара Гердта. Последний утверждает, что признание Крыма российским возможно лишь после полной смены политической элиты в ЕС.

Не думаю, что придётся ждать вымирания нынешних политических элит или даже их серьёзной замены,

- приводит Nation News слова эксперта.

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 2020 года полностью подтверждает суждения политолога. Когда эпидемия накрыла Европу, каждая страна ЕС оказалась сама по себе. Европейские страны не только не пришли друг другу на помощь, но ещё и отбирали друг у друга ресурсы, необходимые для борьбы с распространением болезни.