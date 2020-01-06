«Его успех — большая неожиданность»: как может измениться курс Хорватии после победы Милановича на выборах президента

Во втором туре президентских выборов в Хорватии победу одержал бывший премьер-министр, кандидат от Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович. Он набрал 52,7% голосов, его конкурента — действующего главу государства Колинду Грабар-Китарович — поддержали 47,3% населения. Аналитики называют избранного президента «неоднозначной фигурой», поскольку в период его премьерства страна столкнулась с чередой кризисов, вызванных в том числе осложнением отношений с Венгрией и Сербией. По мнению политологов, одной из приоритетных задач Милановича станет поиск компромисса с Белградом.

Новым президентом Хорватии стал экс-премьер, кандидат от Социал-демократической партии (СДП) Зоран Миланович. Согласно данным избирательной комиссии, за него проголосовали чуть более 1 млн граждан. Действующий глава государства, представитель Хорватского демократического содружества (ХДС) Колинда Грабар-Китарович набрала 929 тыс. голосов.

В своём Facebook Миланович назвал эту победу справедливой. В речи перед избирателями он заявил, что продолжит проевропейский курс развития страны. При этом новоизбранный глава государства пообещал отстаивать национальные интересы.

Несмотря на то что Хорватия является парламентской республикой, её президент обладает широким кругом полномочий, особенно во внешней политике. Глава государства избирается на пятилетний срок. На предыдущих выборах 2014—2015 годов Грабар-Китарович с небольшим отрывом обошла независимого кандидата Иво Йосиповича.

«Неожиданность для аналитиков»

Президент Хорватии был избран простым большинством во втором туре. Первый раунд голосования прошёл 22 декабря. Миланович получил поддержку 29,5% избирателей, Грабар-Китарович — 26,7%, певец и музыкант Мирослав Шкоро, который выдвигался как внепартийный кандидат, — 24,4%.

В общей сложности на пост главы государства претендовали 11 кандидатов, большинство из которых — представители правого лагеря. К их числу, помимо Грабар-Китарович, относят Шкоро. Однако певец, пользующийся достаточно большой популярностью в обществе, не стал призывать своих сторонников поддерживать действующего президента, отметил в беседе с RT сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич.

«Шкоро идейно близок к действующему президенту, тем не менее он негативно относится к ХДС, и потому не стал поддерживать кандидатуру Грабар-Китарович. Я думаю, что позиция Шкоро фактически предопределила итог выборов, то есть победу Милановича. Как минимум часть электората музыканта решила не голосовать за нынешнего президента», — пояснил Гайич.

Эксперт напомнил, что Миланович участвовал в избирательной кампании как лидер оппозиционной партии. На внеочередных выборах 2016 года СДП уступила ХДС, хотя и получила треть мест в парламенте. Победу социалиста на президентских выборах Гайич объясняет усталостью общества от риторики Хорватского демократического союза.

«С одной стороны, успех «коммуниста» Милановича — это большая неожиданность для многих аналитиков. С другой стороны, гражданам Хорватии, на мой взгляд, надоел ярко выраженный прозападный акцент в политике правых. Люди хотят внимания к внутренним делам и проблемам, хотя фигура будущего президента весьма неоднозначная», — отметил Гайич.

Миланович возглавлял Социал-демократическую партию с 2007 по 2016 год. Номинально СДП — наследница хорватского отделения Союза коммунистов Югославии. Миланович запомнился достаточно жёсткими политическими ходами в период пребывания на посту премьер-министра в 2011—2016 годах.

Пожалуй, самым резонансным решением Милановича стал отказ принимать ближневосточных беженцев в сентябре 2015 года, когда Европа испытывала небывалый наплыв переселенцев, отмечают политологи. Миланович тогда заявил, что Загреб не собирается регистрировать и размещать мигрантов.

«Европейский союз должен знать, что Хорватия не станет центром притяжения для мигрантов. У нас есть сердце, но у нас есть и голова», — сказал глава хорватского правительства.

Лагерь для беженцев в Хорватии, 2015 год

Reuters

© Antonio Bronic

Миланович подчеркнул, что Хорватия может выполнять только функцию транзитной территории. Загреб начал перенаправлять потоки беженцев в другие страны. Например, 18 сентября венгерские власти задержали на своей территории поезд с мигрантами, в котором находились 40 хорватских полицейских. Будапешт обвинил Загреб в нарушении суверенитета.

Также в разгар миграционного кризиса правительство Милановича испортило отношения с Сербией, которая пыталась установить контроль над потоками переселенцев. В сентябре 2015 года Загреб на несколько дней заблокировал пограничные переходы. Белград, по словам Милановича, проигнорировал предложения по организации перевозки мигрантов.

В разговоре с RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко назвал период премьерства Милановича не очень удачным. По его словам, череда кризисов, с которыми столкнулась страна, привела к тому, что политик был вынужден сложить с себя полномочия главы правительства. В то же время его нынешний триумф эксперт объясняет фактором «протестного голосования».

«Победа Милановича — это в определённой степени следствие разочарования политикой действующего президента, которая не могла решить системные проблемы. Однако вряд ли это сможет сделать Миланович, учитывая результаты его премьерства», — считает Пивоваренко.

Острые вопросы

Отношения с Сербией по-прежнему остаются одной из основных проблем внешней политики Хорватии, отмечают аналитики. Однако стороны никак не могут установить полноценный диалог. Кроме того, в 2019 году произошло несколько инцидентов, которые, как полагают эксперты, свидетельствуют об отсутствии предпосылок для нормализации контактов на высшем уровне.

В феврале прошлого года МИД Сербии направил в посольство Хорватии ноту протеста из-за избиения троих игроков ватерпольной команды сербского клуба «Црвена Звезда» в кафе города Сплит. Неизвестные люди, вооружённые дубинками и арматурой, напали на спортсменов перед матчем с местной командой «Морнар».

В сентябре хорватские пограничники не пропустили курсантов Военной академии Сербии, которые направлялись на церемонию памяти жертв концлагеря Ясеновац. Загреб усмотрел провокацию в визите будущих офицеров. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич обвинил хорватов в нежелании «вспоминать своё прошлое и то, что происходило во Второй мировой», намекая на широко известные факты пособничества хорватов немецким захватчикам.

В феврале посол Сербии в России Славенко Терзич на полях конференции, посвящённой памяти бывшего постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, заявил, что угрозой для Белграда являются героизация нацизма на Балканах, в том числе в Хорватии, а также расширение НАТО в регионе.

Александр Пивоваренко считает, что между Белградом и Загребом остаётся множество нерешённых проблем, в том числе выплата компенсаций за предполагаемый геноцид в период войны 1991—1995 годов.

В июле 1999 года Хорватия подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Сербии. Однако его рассмотрение началось лишь в 2008 году, а в 2010 году Белград подал встречный иск. В феврале 2015 года суд ООН завершил процесс, не установив вины Сербии и Хорватии.

«Стороны не смирились с таким решением и продолжают требовать друг от друга компенсаций. Также остро стоят вопросы беженцев и положения национальных меньшинств. В принципе, это решаемые проблемы, но поиск компромисса может растянуться на достаточно долгий срок», — рассуждает Пивоваренко.

Хорватские солдаты во время войны 1991-1995 годов

Reuters

В свою очередь, Стеван Гайич уверен, что в период президентства Милановича не стоит ожидать положительных подвижек в отношениях между Белградом и Загребом.

«Милановича нельзя назвать радикалом. Его можно отнести к лагерю умеренных националистов, несмотря на формальную принадлежность к социализму. Возможно, его риторика к Белграду несколько смягчится, но каких-либо предпосылок для улучшения отношений с Сербией и решения ключевых проблем я пока не вижу», — резюмировал Гайич.