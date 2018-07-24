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"Его сделали на века": Украинский политик проехал по Крымскому мосту и восхитился им
24 июля 2018, 01:39 • 57 • В России
Экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко проехал по Крымскому мосту на своем личном автомобиле и впечатлился грандиозной стройкой.
- Недавно я приехал в Крым. Своими глазами увидел грандиозную стройку моста. Хотя автотранспортную часть моста, уже давно открыли. Рядом строится железнодорожный мост. Я искренне, как украинец, рад, что первую часть транспортной, жизненно необходимой артерии связи материка с полуостровом уже запустили и по ней движется транспорт. Вы не представляете, какой большой поток транспорта идет со стороны материка России, – написал Журавко в своем Facebook.
Политик также похвалил качество моста и сказал, что его сделали "на века".
- Никакие лжеаналитики Украины, которые рассказывают, что, типа, мост развалится, либо же его не существует, и никогда не построят, – украинцы, не верьте! – призвал Журавко.
Он также отметил, что "завидует белой завистью" и радуется за крымчан. Журавко выразил сожаление, что Украина и Россия строили мост не совместными усилиями:
- Представьте себе, если бы этот мост строился бы совместно Украиной и Россией, какую бы колоссальную выгоду получили два народа, а особенно бы Юг Украины: Херсон, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье. Наша бы продукция, которую выращивает Юг Украины, была бы в России. И стоимость, доставляемой продукции была бы намного ниже.
Экс-депутат надеется, что скоро придет день, когда границ между народами не будет.
- Эта лживая, кровавая киевская власть, вместе с нацфашистами будет уничтожена и уйдет в прошлое. И мы станем великим народом, который будет строить, созидать, растить своих детей, и оберегать мир на всей планете.
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