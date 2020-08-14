Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?...
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рве...
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
Главная / Политика

"Его пытали": эксперт оценил признание белорусского активиста о "кремлевском" подкупе

14 августа 2020, 12:05  •  92 • Политика
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press/www.globallookpress.com
КГБ придумывает бредовые истории, лишь бы прекратить беспорядки в Республике
Задержанные белорусскими правоохранителями активисты готовы нести бред, лишь бы прекратить насилие над собой. Так доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал слова Юрия Воскресенского – члена штаба претендента на пост Белоруссии Виктора Бабарико. Накануне Воскресенский в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что Москва платила за дестабилизацию ситуации в Республике.
По словам Воскресенского, он общался с политологами Дмитрием Болкунцом и Андреем Суздальцевым. Ему рассказали о планах повлиять на общественно-политическую обстановку в Белоруссии, дали 30 тыс. руб. и посоветовали купить лазерные указки на случай применения насилия со стороны правоохранителей. Когда после выборов в Республике начались беспорядки и столкновения граждан с ОМОН, Воскресенский понял, что стал "пешкой московских кукловодов", и сообщил обо всем КГБ.
"Я потрясен интеллектуальными способностями белорусского КГБ, который вложил это в уста этого человека", – прокомментировал данную историю Суздальцев РИА "Новости". Политолог подтвердил, что знаком с Воскресенским, встречался с ним и пришел в ужас, когда увидел его сейчас по телевизору.
"Он похудел в два раза за два дня – можете себе представить, что с ним творили? Совершенно черное лицо. Его, конечно, пытали ", – убежден Суздальцев.
По его мнению, белорусский активист был готов сказать что угодно, лишь бы вырваться из рук КГБ. А вот сотрудники госбезопасности Белоруссии политолога разочаровали: историю можно было придумать более красивую и достоверную, а не о том, как кто-то хотел свергнуть власть лазерными указками.
Суздальцев подчеркнул, что никогда не получал денег от властей РФ и уверен, что и Болкунец также не подкуплен. А в Минске придумывают глупости, чтобы свалить на Москву происходящее в Республике.
Массовые протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 80%, его ближайшая преследовательница Светлана Тихановская – менее 10%. При этом реального соперника Лукашенко – Виктора Бабарико - незадолго до регистрации кандидатов посадили в СИЗО по обвинению в финансовых махинациях.
Белорусские силовики жестко подавляют протестные акции, задержаны тысячи людей, в том числе журналисты. Накануне крупнейшие предприятия Республики предупредили о забастовке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на травлю своей цитатой
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями
14 августа 2020, 02:00
Турецкий фрегат пытался взять на таран греческий корабль: Появилось фото повреждений судна
14 августа 2020, 03:50
"Позорная суета": Европу обвинили в очередной торговле русофобией из-за Белоруссии
14 августа 2020, 00:10
"Введите санкции против Польши - в ЕС даже не заступятся": Эксперт о разменной роли Варшавы
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2020, 03:50
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответила на...
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, ...
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шант...
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
11 августа 2020, 14:25
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.