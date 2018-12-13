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«Его победа привела бы к разрыву с Россией»: как провалился политический проект Симона Петлюры
13 декабря 2018, 14:24 • 267 • Украина
13 декабря 1918 года войска Директории под командованием Симона Петлюры начали штурм Киева. Националисты смогли быстро свергнуть главу Украинской державы гетмана Павла Скоропадского и за считанные дни установили контроль над большей частью юго-западных губерний России. Однако всего через несколько недель территория Директории стала стремительно сокращаться, а к весне 1919-го на большей части Украины была установлена советская власть.
Главный атаман Директории Украинской Народной Республики Симон Петлюра со своим штабом РИА Новости
В начале ХХ века абсолютное большинство населения юго-западных губерний, вошедших затем в состав Украины, считали себя русскими (русинами). К украинцам причисляла себя лишь узкая прослойка ведущей богемный образ жизни интеллигенции, включая потомков переселенцев из-за рубежа.
В то же самое время на территории входившей в состав Австро-Венгрии Галичины местным славянам, относившим себя к русским, австрийская администрация навязывала украинскую идентификацию. Эта часть населения подвергалась политическим и юридическим преследованиям, а украинская спортивная и культурная деятельность пользовалась организационной и финансовой поддержкой официальной Вены.
Для разработки «истории Украины» из Киева во Львов был выписан и получил щедрое финансирование профессор Михаил Грушевский. В Вене рассчитывали, что эти меры позволят превратить русинов в коллаборационистов, готовых выступить против своих восточнославянских сородичей на фронтах грядущей войны. И такие планы частично оправдались.
Хотя сформированный из «украинизированных» русинов легион Сечевых стрельцов в Первую мировую войну был достаточно быстро разбит российскими войсками, оказавшиеся в плену «сечевики» после Февральской революции приняли активное участие в создании Украины с центром в Киеве.
УНР и Украинская держава Скоропадского
После петроградских революционных событий в Киеве в марте 1917 года возникла Центральная рада. Данный орган на самом деле никого не представлял и являлся, по сути, общественной организацией, объединившей местных политиков национал-романтического и социалистического толка. Однако Рада, которую возглавил всё тот же Грушевский, заявила о том, что она якобы говорит от имени населения юго-западных губерний и собирается создать на их территории украинскую территориально-административную автономию в рамках федеративной России.
Премьер-министром самопровозглашённой автономии в июне 1917-го был назначен журналист и социал-демократ Владимир Винниченко. На переговорах с Петроградом были достигнуты договорённости о том, что генеральный секретариат (правительство) Украины становится официальным органом Временного правительства, действующим на территории Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской и Черниговской губерний.
Вскоре после Октябрьской революции Центральная рада провозгласила Украинскую народную республику в рамках федеративной России. В её состав планировалось включить Новороссию и российские губернии в центральной части страны. «Ястребиную» позицию по отношению к большевикам занял генеральный секретарь по военным делам УНР, бывший бухгалтер и интендант Симон Петлюра. Он попытался создать отдельный «Украинский фронт» из российских войск, воевавших с немцами, проводил «украинизацию» воинских частей и активно использовал подразделения, сформированные из пленных «сечевых стрельцов».
Любые стремления установить диалог с большевиками он саботировал и осенью жестоко подавил попытки киевлян выступить в поддержку Советов. В результате этих действий большевики оставили Киев, разорвали отношения с Радой и провозгласили в декабре 1917-го в Харькове Украинскую Народную Республику Советов.
Тем временем, немцы увидели в киевской Центральной раде шанс выторговать для себя более выгодные условия на мирных переговорах с Советской Россией. Германское командование склонило руководство УНР к провозглашению независимости, а потом ввело его в качестве третьей стороны на переговоры в Брест-Литовске. В результате этих интриг обескровленные большевики вынуждены были согласиться на немецкую оккупацию Украины и части Белоруссии.
После того, как Петлюра с огромными жертвами подавил просоветское январское восстание киевлян, в город вошли большевистские части. Центральная рада из Киева бежала, но вскоре вернулась — вместе с германскими войсками. При этом немцев и австрийцев раздражала вопиющая некомпетентность деятелей Рады в управленческих вопросах, а также их коррумпированность. Поэтому они поддержали «переворот», в результате которого УНР пала, а вместо неё была организована «Украинская держава» во главе с бывшим царским генералом Павлом Скоропадским.
Берлин и Вена проводили на Украине силовые реквизиции сельхозпродукции, но в то же время старались поддерживать порядок в городах. В итоге они завоевали лояльность со стороны буржуазии и мещанства, но вызвали острую ненависть к себе и к Скоропадскому у большей части крестьян и представителей местного пролетариата.
Петлюровский переворот
Номинально территория Украинской державы простиралась от Холмщины до Донбасса и от Новороссии до южной Белоруссии. Однако эффективного контроля над этими землями ни германцы, ни бойцы гетманской стражи установить не смогли. Уже в мае значительная часть Украины была охвачена крестьянским восстанием, в котором принимали участие как просоветские партизанские отряды, так и атаманские группировки различного толка.
Масштабных репрессий против сторонников УНР Скоропадский не проводил. Часть из них добровольно перешли к нему на службу, остальные отошли от дел либо заняли малозначимые административные должности.
По мере нарастания повстанческого движения Скоропадский попытался «отыграться» на высшем руководстве УНР — в частности, на Винниченко и Петлюре, но сделать это ему не дали германцы, видевшие в бывших функционерах Центральной рады запасную команду для колониального управления Украиной. Так, взятый под стражу в Киеве Петлюра был по требованию германского командования освобождён и провёл встречу со Скоропадским. В своих воспоминаниях гетман подчёркивал, что в ответ на его доводы о неблагонадёжности Петлюры, немцы пообещали сами разгромить тюрьму, если он не будет выпущен немедленно.
Впрочем, освобождение Петлюры происходило уже на фоне Компьенского перемирия, отменившего результаты переговоров в Брест-Литовске. Германские войска на Украине фактически представляли собой грозную силу, но официально готовились к передаче дел Антанте. Скоропадский метался от одной группы влияния к другой, тасуя кадры и всё больше попадая в зависимость от бывших царских офицеров, поддерживавших Белое движение. 14 ноября 1918 года он подписал манифест в поддержку единства Всероссийской державы, включающей и Украину.
В это время Петлюра, Винниченко и другие руководители бывшей УНР с молчаливого согласия германцев готовили антигетманское восстание. К ним начали возвращаться предавшие их после переворота Скоропадского командиры. Кроме того, они заручились поддержкой части атаманов — и в том числе влиятельного на юге Григорьева. Вечером 14 ноября бывшие вожди УНР провозгласили новый режим — Директорию. Формально её возглавил Владимир Винниченко. Однако фактически самым влиятельным её членом стал «командующий революционными войсками» Симон Петлюра.
16 ноября петлюровцы захватили город Белая Церковь и выдвинулись в сторону Киева, но были остановлены дружинами, состоящими из царских офицеров. Однако, испугавшись недовольства «украинизованных» частей, Скоропадский вскоре отстранил от командования войсками генерала графа Фёдора Келлера, из-за чего сочувствующие Белому движению офицеры массово стали покидать Киев и уходить к Антону Деникину. Хотя остатки офицерского ополчения пытались сдерживать Петлюру, было ясно, что продержатся они недолго. С согласия немцев, на сторону Директории переходили гетманские части от Западной Украины до Харькова.
27—30 ноября петлюровцы перешли в новое наступление и смогли блокировать Киев. Данные события были затем описаны в произведениях Константина Паустовского и Михаила Булгакова. В то же время Петлюра начал терять расположение немецкого командования. Германцы потребовали остановить наступление на Киев и пообещали применить силу, если действия националистов станут неконтролируемыми. Сначала Петлюра подчинился, но уже через неделю сообразил, что германцам всё равно придется уйти, и стал диктовать им свои условия. В итоге, немцы от разбирательств между Директорией и Скоропадским самоустранились.
13 декабря около 30 тыс. петлюровцев начали штурм Киева. Им противостояли всего около 3 тыс. военнослужащих, оставшихся верными Скоропадскому. На сторону Директории начали переходить стоявшие в столице гетманские части. Осознав безнадёжность своего положения, гетман 14 декабря официально отказался от власти и бежал. По одной версии, германцы тайно вывезли его под видом раненого немецкого офицера, по другой — его бегство организовал турецкий посланник. Скоропадский переехал в Германию и на Украину больше не возвращался. Вошедшие в Киев петлюровцы устроили в городе резню сохранивших верность Скоропадскому бойцов гетманских частей и офицерских дружин.
Согласно воспоминаниям современников, в Киев Петлюра въезжал на коне, в специально пошитом национальном костюме защитного цвета и с саблей, украденной из музея. «Казацкие» головные уборы для петлюровских командиров шили, ободрав ткань с обшивки вагонов поезда. Бойцы входивших в Киев «украинских» частей общались по-русски, что немного успокоило исключительно русскоязычных жителей города.
Взлёт и падение Директории
Войска Директории попытались взять под свой контроль территорию Новороссии, но были остановлены силами Антанты и Белого движения. Французское командование, с которым Петлюра не хотел ссориться, угрозами заставило петлюровцев отойти от Одессы и Николаева. Это вызывало разочарование у одного из самых влиятельных атаманов — Григорьева. Петлюра «подарил» грекам и французам районы, служившие основной опорой его отрядам. Поэтому вскоре Григорьев объявил Директории войну и перешёл на сторону Советов.
Несмотря на то, что руководство Директории стояло на околосоциалистических позициях, Петлюра самостоятельно начал реализацию популистской ультранационалистической программы. Он стал требовать высылки с территории Украины инакомыслящих, ареста офицеров, носивших царские погоны и награды, увольнения всех гетманских служащих. Между лидерами Директории регулярно возникали разногласия на идеологической почве, что мешалось им заниматься вопросами управления. Военнослужащие Директории из числа крестьян начали расходиться по домам.
В конце ноября большевики сформировали две украинские повстанческие дивизии, которые сразу же перешли в наступление на территории, формально подконтрольные Директории. 1 января против петлюровцев восстали жители Харькова, а 3-го числа в городе была установлена советская власть. В начале февраля большевики вышли к Киеву.
Во-вторых, две дивизии сами по себе ничего бы не решили. В поддержку большевиков массово поднялись жители Украины», — рассказал в интервью RT историк и писатель Александр Колпакиди.
5 февраля 1919 года большевистские войска вошли в Киев. Весной на большей части территории Украины была установлена советская власть. 8—10 марта на Всеукраинском Съезде Советов официально провозгласили УССР. В то же самое время против большевиков выступила часть крестьянских атаманов. То, что красные вели войну сразу на нескольких фронтах, позволило сторонникам Белого движения летом 1919-го временно захватить большую часть Украины. Но уже осенью Красная армия перешла в стремительное контрнаступление.
В 1920 году большевики окончательно разбили белых на Украине и в Крыму, а также остановили польское наступление. Утративший реальную власть Петлюра некоторое время воевал на стороне Варшавы и после окончания боевых действий бежал в Польшу. Он жил в Европе, и был убит в 1926 году уроженцем Измаила Самуилом Шварцбардом, отомстившим националисту за организацию войсками Директории кровавых еврейских погромов.
Ведь на самом деле народ на Украине поддерживал красных, белых и крестьянских атаманов, но никак не Директорию», — отметил в беседе с RT заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.
По мнению Александра Колпакиди, лидерам Директории, в том числе и Петлюре, на Украине не верили.
«Он слишком много обещал и ничего не исполнил. А большевики, напротив, меньше говорили, а больше предпринимали конкретных мер. Кроме того, народ понимал, что победа петлюровцев приведёт к разрыву с Россией, а этого никто не хотел. Людей, считавших себя этническими украинцами, на Украине тогда было очень мало. И на стороне большевиков в Гражданскую войну сражалось примерно в десять раз больше жителей Украины, чем на стороне Петлюры. Кто бы сегодня что ни говорил, но Украина сама поддержала большевиков», — подытожил эксперт.
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