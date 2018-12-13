«Его победа привела бы к разрыву с Россией»: как провалился политический проект Симона Петлюры

13 декабря 1918 года войска Директории под командованием Симона Петлюры начали штурм Киева. Националисты смогли быстро свергнуть главу Украинской державы гетмана Павла Скоропадского и за считанные дни установили контроль над большей частью юго-западных губерний России. Однако всего через несколько недель территория Директории стала стремительно сокращаться, а к весне 1919-го на большей части Украины была установлена советская власть.

В начале ХХ века абсолютное большинство населения юго-западных губерний, вошедших затем в состав Украины, считали себя русскими (русинами). К украинцам причисляла себя лишь узкая прослойка ведущей богемный образ жизни интеллигенции, включая потомков переселенцев из-за рубежа.

В то же самое время на территории входившей в состав Австро-Венгрии Галичины местным славянам, относившим себя к русским, австрийская администрация навязывала украинскую идентификацию. Эта часть населения подвергалась политическим и юридическим преследованиям, а украинская спортивная и культурная деятельность пользовалась организационной и финансовой поддержкой официальной Вены.

Для разработки «истории Украины» из Киева во Львов был выписан и получил щедрое финансирование профессор Михаил Грушевский. В Вене рассчитывали, что эти меры позволят превратить русинов в коллаборационистов, готовых выступить против своих восточнославянских сородичей на фронтах грядущей войны. И такие планы частично оправдались.

Хотя сформированный из «украинизированных» русинов легион Сечевых стрельцов в Первую мировую войну был достаточно быстро разбит российскими войсками, оказавшиеся в плену «сечевики» после Февральской революции приняли активное участие в создании Украины с центром в Киеве.

УНР и Украинская держава Скоропадского

После петроградских революционных событий в Киеве в марте 1917 года возникла Центральная рада. Данный орган на самом деле никого не представлял и являлся, по сути, общественной организацией, объединившей местных политиков национал-романтического и социалистического толка. Однако Рада, которую возглавил всё тот же Грушевский, заявила о том, что она якобы говорит от имени населения юго-западных губерний и собирается создать на их территории украинскую территориально-административную автономию в рамках федеративной России.

Премьер-министром самопровозглашённой автономии в июне 1917-го был назначен журналист и социал-демократ Владимир Винниченко. На переговорах с Петроградом были достигнуты договорённости о том, что генеральный секретариат (правительство) Украины становится официальным органом Временного правительства, действующим на территории Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской и Черниговской губерний.

Вскоре после Октябрьской революции Центральная рада провозгласила Украинскую народную республику в рамках федеративной России. В её состав планировалось включить Новороссию и российские губернии в центральной части страны. «Ястребиную» позицию по отношению к большевикам занял генеральный секретарь по военным делам УНР, бывший бухгалтер и интендант Симон Петлюра. Он попытался создать отдельный «Украинский фронт» из российских войск, воевавших с немцами, проводил «украинизацию» воинских частей и активно использовал подразделения, сформированные из пленных «сечевых стрельцов».

Сечевые стрельцы

РИА Новости

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Любые стремления установить диалог с большевиками он саботировал и осенью жестоко подавил попытки киевлян выступить в поддержку Советов. В результате этих действий большевики оставили Киев, разорвали отношения с Радой и провозгласили в декабре 1917-го в Харькове Украинскую Народную Республику Советов.

Тем временем, немцы увидели в киевской Центральной раде шанс выторговать для себя более выгодные условия на мирных переговорах с Советской Россией. Германское командование склонило руководство УНР к провозглашению независимости, а потом ввело его в качестве третьей стороны на переговоры в Брест-Литовске. В результате этих интриг обескровленные большевики вынуждены были согласиться на немецкую оккупацию Украины и части Белоруссии.

После того, как Петлюра с огромными жертвами подавил просоветское январское восстание киевлян, в город вошли большевистские части. Центральная рада из Киева бежала, но вскоре вернулась — вместе с германскими войсками. При этом немцев и австрийцев раздражала вопиющая некомпетентность деятелей Рады в управленческих вопросах, а также их коррумпированность. Поэтому они поддержали «переворот», в результате которого УНР пала, а вместо неё была организована «Украинская держава» во главе с бывшим царским генералом Павлом Скоропадским.

Берлин и Вена проводили на Украине силовые реквизиции сельхозпродукции, но в то же время старались поддерживать порядок в городах. В итоге они завоевали лояльность со стороны буржуазии и мещанства, но вызвали острую ненависть к себе и к Скоропадскому у большей части крестьян и представителей местного пролетариата.

Петлюровский переворот

Номинально территория Украинской державы простиралась от Холмщины до Донбасса и от Новороссии до южной Белоруссии. Однако эффективного контроля над этими землями ни германцы, ни бойцы гетманской стражи установить не смогли. Уже в мае значительная часть Украины была охвачена крестьянским восстанием, в котором принимали участие как просоветские партизанские отряды, так и атаманские группировки различного толка.

Масштабных репрессий против сторонников УНР Скоропадский не проводил. Часть из них добровольно перешли к нему на службу, остальные отошли от дел либо заняли малозначимые административные должности.

Гетман Павел Скоропадский с верными ему военными

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По мере нарастания повстанческого движения Скоропадский попытался «отыграться» на высшем руководстве УНР — в частности, на Винниченко и Петлюре, но сделать это ему не дали германцы, видевшие в бывших функционерах Центральной рады запасную команду для колониального управления Украиной. Так, взятый под стражу в Киеве Петлюра был по требованию германского командования освобождён и провёл встречу со Скоропадским. В своих воспоминаниях гетман подчёркивал, что в ответ на его доводы о неблагонадёжности Петлюры, немцы пообещали сами разгромить тюрьму, если он не будет выпущен немедленно.

Впрочем, освобождение Петлюры происходило уже на фоне Компьенского перемирия, отменившего результаты переговоров в Брест-Литовске. Германские войска на Украине фактически представляли собой грозную силу, но официально готовились к передаче дел Антанте. Скоропадский метался от одной группы влияния к другой, тасуя кадры и всё больше попадая в зависимость от бывших царских офицеров, поддерживавших Белое движение. 14 ноября 1918 года он подписал манифест в поддержку единства Всероссийской державы, включающей и Украину.

В это время Петлюра, Винниченко и другие руководители бывшей УНР с молчаливого согласия германцев готовили антигетманское восстание. К ним начали возвращаться предавшие их после переворота Скоропадского командиры. Кроме того, они заручились поддержкой части атаманов — и в том числе влиятельного на юге Григорьева. Вечером 14 ноября бывшие вожди УНР провозгласили новый режим — Директорию. Формально её возглавил Владимир Винниченко. Однако фактически самым влиятельным её членом стал «командующий революционными войсками» Симон Петлюра.

16 ноября петлюровцы захватили город Белая Церковь и выдвинулись в сторону Киева, но были остановлены дружинами, состоящими из царских офицеров. Однако, испугавшись недовольства «украинизованных» частей, Скоропадский вскоре отстранил от командования войсками генерала графа Фёдора Келлера, из-за чего сочувствующие Белому движению офицеры массово стали покидать Киев и уходить к Антону Деникину. Хотя остатки офицерского ополчения пытались сдерживать Петлюру, было ясно, что продержатся они недолго. С согласия немцев, на сторону Директории переходили гетманские части от Западной Украины до Харькова.

27—30 ноября петлюровцы перешли в новое наступление и смогли блокировать Киев. Данные события были затем описаны в произведениях Константина Паустовского и Михаила Булгакова. В то же время Петлюра начал терять расположение немецкого командования. Германцы потребовали остановить наступление на Киев и пообещали применить силу, если действия националистов станут неконтролируемыми. Сначала Петлюра подчинился, но уже через неделю сообразил, что германцам всё равно придется уйти, и стал диктовать им свои условия. В итоге, немцы от разбирательств между Директорией и Скоропадским самоустранились.

13 декабря около 30 тыс. петлюровцев начали штурм Киева. Им противостояли всего около 3 тыс. военнослужащих, оставшихся верными Скоропадскому. На сторону Директории начали переходить стоявшие в столице гетманские части. Осознав безнадёжность своего положения, гетман 14 декабря официально отказался от власти и бежал. По одной версии, германцы тайно вывезли его под видом раненого немецкого офицера, по другой — его бегство организовал турецкий посланник. Скоропадский переехал в Германию и на Украину больше не возвращался. Вошедшие в Киев петлюровцы устроили в городе резню сохранивших верность Скоропадскому бойцов гетманских частей и офицерских дружин.

Согласно воспоминаниям современников, в Киев Петлюра въезжал на коне, в специально пошитом национальном костюме защитного цвета и с саблей, украденной из музея. «Казацкие» головные уборы для петлюровских командиров шили, ободрав ткань с обшивки вагонов поезда. Бойцы входивших в Киев «украинских» частей общались по-русски, что немного успокоило исключительно русскоязычных жителей города.

Взлёт и падение Директории

Войска Директории попытались взять под свой контроль территорию Новороссии, но были остановлены силами Антанты и Белого движения. Французское командование, с которым Петлюра не хотел ссориться, угрозами заставило петлюровцев отойти от Одессы и Николаева. Это вызывало разочарование у одного из самых влиятельных атаманов — Григорьева. Петлюра «подарил» грекам и французам районы, служившие основной опорой его отрядам. Поэтому вскоре Григорьев объявил Директории войну и перешёл на сторону Советов.

Несмотря на то, что руководство Директории стояло на околосоциалистических позициях, Петлюра самостоятельно начал реализацию популистской ультранационалистической программы. Он стал требовать высылки с территории Украины инакомыслящих, ареста офицеров, носивших царские погоны и награды, увольнения всех гетманских служащих. Между лидерами Директории регулярно возникали разногласия на идеологической почве, что мешалось им заниматься вопросами управления. Военнослужащие Директории из числа крестьян начали расходиться по домам.

Жители города Умань, погрузив свои пожитки в телеги, убегают от петлюровцев

РИА Новости

В конце ноября большевики сформировали две украинские повстанческие дивизии, которые сразу же перешли в наступление на территории, формально подконтрольные Директории. 1 января против петлюровцев восстали жители Харькова, а 3-го числа в городе была установлена советская власть. В начале февраля большевики вышли к Киеву.

«В корне неверно было бы считать, что советскую власть на Украине установили «пришлые» большевики. Об этом сегодня заявляют в Киеве, но подобные заявления совершенно нелепы. Во-первых, повстанческие дивизии были сформированы в значительной мере из жителей Украины — это видно даже по фамилиям командиров.

Во-вторых, две дивизии сами по себе ничего бы не решили. В поддержку большевиков массово поднялись жители Украины», — рассказал в интервью RT историк и писатель Александр Колпакиди.

5 февраля 1919 года большевистские войска вошли в Киев. Весной на большей части территории Украины была установлена советская власть. 8—10 марта на Всеукраинском Съезде Советов официально провозгласили УССР. В то же самое время против большевиков выступила часть крестьянских атаманов. То, что красные вели войну сразу на нескольких фронтах, позволило сторонникам Белого движения летом 1919-го временно захватить большую часть Украины. Но уже осенью Красная армия перешла в стремительное контрнаступление.

В 1920 году большевики окончательно разбили белых на Украине и в Крыму, а также остановили польское наступление. Утративший реальную власть Петлюра некоторое время воевал на стороне Варшавы и после окончания боевых действий бежал в Польшу. Он жил в Европе, и был убит в 1926 году уроженцем Измаила Самуилом Шварцбардом, отомстившим националисту за организацию войсками Директории кровавых еврейских погромов.

Неспокойные воды: мировые звёзды плавания намерены судиться с FINA из-за запретов со стороны организации «К провалу петлюровского проекта привели сразу несколько факторов. Это и непомерные амбиции самого Петлюры, и обида на него союзников, которых он постоянно обманывал, и, в конце концов, отсутствие у него популярности.

Ведь на самом деле народ на Украине поддерживал красных, белых и крестьянских атаманов, но никак не Директорию», — отметил в беседе с RT заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

Красная армия в Киеве, 1920 г.

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По мнению Александра Колпакиди, лидерам Директории, в том числе и Петлюре, на Украине не верили.

«Он слишком много обещал и ничего не исполнил. А большевики, напротив, меньше говорили, а больше предпринимали конкретных мер. Кроме того, народ понимал, что победа петлюровцев приведёт к разрыву с Россией, а этого никто не хотел. Людей, считавших себя этническими украинцами, на Украине тогда было очень мало. И на стороне большевиков в Гражданскую войну сражалось примерно в десять раз больше жителей Украины, чем на стороне Петлюры. Кто бы сегодня что ни говорил, но Украина сама поддержала большевиков», — подытожил эксперт.