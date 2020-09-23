Его не смогли разбудить: Американский военкор из Ленинграда умер в машине, приехав в Стамбул

В Стамбуле был обнаружен мёртвым 57-летний журналист Андре Влчек. Уроженец Ленинграда получил ранее американское гражданство, работал долгое время военкором в горячих точках.

Влчек вместе с американским лингвистом и философом Ноамом Хомским написал книгу "О западном терроризме".

Как передают турецкие медиа, Влчек вместе с супругой и двумя водителями прибыл в Стамбул из северной провинции Самсун. Пара намеревалась остановиться в районе Каракёй. Однако мужчина скончался по пути.

По информации NTV, когда они прибыли на место назначения, жена попыталась разбудить спящего Влчека, но он не подавал признаков жизни.

Прибывшие на место медики констатировали смерть журналиста.

Местные правоохранители расценивают обстоятельства его смерти как подозрительные. По факту случившегося начато расследование.

Напомним, что два года назад в Стамбуле был убит известный саудовский журналист, работавший на американский Washington Post, Джамаль Хашукджи. Как выяснилось позднее, мужчину убили в саудовском консульстве.