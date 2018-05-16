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«Его наверняка пытают»: Маргарита Симоньян рассказала о задержанном в Киеве журналисте

16 мая 2018, 16:09  •  61 • В России

«СРОЧНО: Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина». Это последнее сообщение на сайте украинского информагентства. Во вторник утром в редакцию нагрянули с обыском оперативники в масках. С тех пор новостной портал не обновлялся.

Параллельно с этим прямо у своего дома был задержан руководитель агентства Кирилл Вышинский. И с первыми заявлениями официальных лиц стало ясно, что ничего хорошего ему явно не светит. Представители силовых ведомств наперебой соревновались в абсурдности обвинений в адрес журналиста, который просто делал свою работу.

«Департамент киберполиции обнаружил, расследует и вскоре обнародует результаты работы по раскрытию масштабных информационных диверсий, управляемых из страны-агрессора», - стращал представитель МВД Артем Шевченко.

«Вышинский получил задание поехать в Крым для проведения подрывной деятельности. Именно он и подконтрольные ему журналисты оправдывали аннексию Крыма», - жаловался замглавы СБУ Виктор Кононенко.

«Следствие имеет доказательства исполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (которые одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне», - строчил в Фейсбук генпрокурор Юрий Луценко.

Смотрю я на список изъятого у Вышинского при обыске, и как будто чего-то не хватает: российский паспорт, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За возвращение Крыма», упаковка георгиевских ленточек, карта Российской Империи с упоминанием Новороссии... Что же забыли доблестные сбушники? Ну конечно! Портрет Владимира Путина. Так и хочется им сказать: «Поздравляю, у вас «крот». Кто-то прикарманил реквизит». И все это можно было бы воспринимать как фарс, если бы к концу дня журналисту за его профессиональную деятельность не предъявили обвинение по статье «госизмена» - до 15 лет. И не этапировали в херсонское СИЗО.

РИА Новости Украина является информационным партнером МИА «Россия сегодня». И, судя по всему, только это обстоятельство само по себе является основанием для такого громкого обвинения.

- Речь идет о жизни человека, журналиста, и этого человека прямо сейчас, наверняка, пытают, - написала в своем Телеграме главный редактор агентства Маргарита Симоньян, призвав не глумиться над коллегой.

Кстати, российские журналисты в большинстве своем к Вышинскому отнеслись скорее с сочувствием. В отличие от его украинских коллег, как в Незалежной, так и в Москве. К примеру, шеф-корреспондент агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк, работающий в российской столице, назвал закономерным задержание журналиста РИА Новости Украина в Киеве. При этом сам бы в подобной ситуации предпочел депортацию.

- Хотелось бы, чтобы в случае чего мне просто сказали: «Чемодан, вокзал, Киев, убирайся отсюда, бандеровская морда!». Меня такой вариант устроил бы, конечно, больше.

К слову, в Киеве из уст официальных представителей МВД уже звучат призывы обменять Вышинского на обвиняемого в России в шпионаже Романа Сущенко. Тем самым показывая, что глава РИА Новости Украина был просто взят в заложники государством - для последующего обмена.

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