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Его лицо узнает каждый. В США нашли лишь один образ, чтобы воплотить русский спецназ

20 января 2021, 18:55  •  223 • В мире
Игрушечного спецназовца, внешне похожего на Путина, продают в США. Торговцы заманивают покупателей ценой на игрушку: "Вы экономите пять долларов".
В США решили реализовать образ русского спецназовца в лице того, кого знает каждый. Посетители сайта EKIA Hobbies обнаружили игрушку с внешностью, подозрительно похожей на президента РФ Владимира Путина.
Правда, в названии не упоминается имя Путина. В обозначении лишь сказано, что фигурка олицетворяет собой российский спецназ ГРУ.
Цена за игрушку раньше составляла почти 170 долларов. Однако продавец понизил стоимость, и фигурка продаётся на пять долларов дешевле.
Отмечается, что в комплекте с игрушечным спецназовцем также идёт экипировка, бронежилет, АКС-74, гранаты, реактивный пехотный огнемёт и другие детали.

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