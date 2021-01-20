Его лицо узнает каждый. В США нашли лишь один образ, чтобы воплотить русский спецназ

В США решили реализовать образ русского спецназовца в лице того, кого знает каждый. Посетители сайта EKIA Hobbies обнаружили игрушку с внешностью, подозрительно похожей на президента РФ Владимира Путина.

Правда, в названии не упоминается имя Путина. В обозначении лишь сказано, что фигурка олицетворяет собой российский спецназ ГРУ.

Цена за игрушку раньше составляла почти 170 долларов. Однако продавец понизил стоимость, и фигурка продаётся на пять долларов дешевле.

Отмечается, что в комплекте с игрушечным спецназовцем также идёт экипировка, бронежилет, АКС-74, гранаты, реактивный пехотный огнемёт и другие детали.