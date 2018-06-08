«Его фирменный инструмент»: почему Трамп предложил вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию за стол переговоров стран — лидеров «Большой семёрки», возродив таким образом формат G8. О поддержке этой инициативы уже сообщил премьер-министр Италии. При этом в Кремле заявили о ставке на другие форматы. По мнению экспертов, для России гораздо выгоднее участие в международных встречах с более широким кругом партнёров. Между тем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла об отсутствии предпосылок для возвращения к формату G8, из которого РФ была исключена в 2014 году.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил с инициативой по возвращению России в G8, в которой помимо США состоят Великобритания, Италия, Канада, Германия, Франция и Япония. Нынешний формат «Большой семёрки» был образован после исключения РФ из G8 в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией.

«Нравится вам или нет (и это, может быть, политически некорректно говорить), но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была G8 и выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия должна быть с нами за столом переговоров», — заявил он перед вылетом в Канаду на саммит лидеров G7.

При этом Трамп назвал себя «кошмаром» для России, добавив, что российский лидер Владимир Путин «предпочёл бы, чтобы главой Белого дома была Хиллари Клинтон».

Заявление американского лидера почти сразу же поддержал новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте. «Я согласен с президентом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах всех», — написал он в Twitter.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) June 8, 2018

В то же время председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что в данный момент гораздо важнее укрепить нынешний формат с участием лидеров семи стран.

«Сегодня значительно важнее убедить наших американских партнёров укрепить наш формат, нежели искать что-то новое, бросающее вызов. Будет сложно определить наши общие цели в этом контексте с другими партнёрами, такими как Россия», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции перед началом встречи в Квебеке.

В Кремле также прокомментировали инициативу лидера Соединённых Штатов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Россия делает акцент на других форматах. Как он заявлял ранее, актуальность G8, с российской точки зрения, снижается.

«Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке — как в международных политических, так и экономических делах — стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как, например, «двадцатка», где Россия принимает активное участие», — сказал Песков 4 июня.

«Манёвр Трампа»

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в беседе с RT согласился с позицией Кремля по отношению к актуальности G8. По его мнению, участие в более расширенных форматах, аналогичных G20, даст России гораздо больше возможностей.

«В течение некоторого времени наше членство и участие в G8 было оправданно. Сейчас ситуация в мире кардинальным образом изменилась и продолжает меняться», — полагает эксперт.

«Плюс расширенных форматов состоит в том, что они дают России гораздо большую возможность для манёвра и приобретения союзников, пусть поначалу и ситуативных. Кроме того, следует учитывать крепнущие связи и отношения с такими странами, как Китай и Индия. Это уже не просто ситуативные союзники, а серьёзные, долговременные и стратегические. Думаю, эти обстоятельства лежат в основе предпочтения для России более широких форматов», — подчеркнул Зудин.

Политолог указал на отсутствие дивидендов от такого узкого формата, как G8. Как добавил эксперт, за словами Трампа стоит очередной политический манёвр.

Глава Евросовета Дональд Туск, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, председатель итальянского правительства Джузеппе Конте и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече лидеров G7 в Квебеке

© Yves Herman / Reuters

«Что касается предложения Трампа, то его следует расценивать как манёвр. Для него тема России и российского участия — его фирменный инструмент. Он его не бросает, старается использовать для достижения своих политических целей. Думаю, что предложение Трампа нужно рассматривать в тесной связи с совсем нервным заявлением госпожи Меркель о том, что возвращение России в восьмёрку невозможно. Раз так, Трамп предложил нечто совершенно противоположное», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, политолог и публицист Леонид Крутаков в разговоре с RT также отметил, что Россия извлечёт большую выгоду от присутствия в более широких форматах, таких как G20.

«Конечно, расширенный формат сейчас наиболее приемлем, в частности формат G20, начинавшийся как саммит министров финансов и глав ЦБ. Кроме того, мировая экономика претерпела серьёзные изменения. Так называемая новая семёрка, в составе которой в частности Турция, Россия и Китай, уже превосходит классическую G7 по паритету покупательной способности. В связи с этим диверсифицировались зоны ответственности и принятия решений, и России идти туда, где господствует один американский стандарт, наверное, неправильно. Тем более что у России складывается развитие отношений на Востоке», — подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, нынешний формат G7 работает только для того, чтобы Япония и Германия, которые не входят в состав Совбеза ООН, могли выразить свою позицию во внешнеполитическом пространстве.

«Cоглашение шести стран»

Напомним, что 8—9 июня в курортном городе Ла-Мальбе в канадской провинции Квебек пройдёт встреча лидеров G7. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, участники саммита могут подписать «соглашение шести стран» без США. Причиной разногласий между американским лидером и другими членами G7, как отмечают СМИ, стали американские пошлины на сталь и алюминий, ядерная сделка с Ираном и Парижское соглашение по климату.

Между тем если говорить о возможном присоединении России к G8, то отрицательное отношение к этому выражают официальные лица Германии и Великобритании.

Возвращение РФ к формату G8 зависит от вопроса принадлежности Крымского полуострова. Об этом 6 июня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По её словам, в настоящий момент нет предпосылок для присоединения России к «Большой семёрке». При этом Меркель признала важность выстраивания диалога с РФ, в том числе в формате G20.

«Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным», — сказала она.

Отметим, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о невозможности возвращения Крымского полуострова под контроль Украины. Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

«Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме», — сказал Путин в интервью австрийской телекомпании ORF.

Также стоит добавить, что позицию властей Германии разделяют не все политические силы. За присоединение РФ к G8 выступили сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт и председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек.

Кроме того, 7 июня СМИ сообщали, что премьер-министр Тереза Мэй на саммите G7 в канадском Квебеке якобы предложит создать новое международное «подразделение быстрого реагирования», которое займётся «выявлением преступных действий России».

Формат «Большой семёрки», в который входят лидеры наиболее промышленно развитых стран мира, был организован в 1976 году. Трансформация в «Большую восьмёрку» состоялась в 1998 году в связи с присоединением России, однако в 2014 году произошёл откат к формату G7.