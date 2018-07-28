«Его дни в посольстве сочтены»: экс-президент Эквадора о ситуации вокруг Ассанжа

Президент Эквадора Ленин Морено уже достиг договорённости с Вашингтоном и Лондоном о судьбе главреда WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое мнение в интервью RT выразил бывший эквадорский лидер Рафаэль Корреа. По его словам, говоря о диалоге, Морено лишь пытается «подсластить пилюлю», но на самом деле дни австралийского журналиста в посольстве сочтены. 27 июля глава республики заявил, что Ассанж в итоге должен покинуть здание дипмиссии.

Действующий президент Эквадора Ленин Морено уже достиг предварительной договорённости с Соединёнными Штатами и Великобританией о судьбе главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое заявление в интервью RT сделал бывший лидер латиноамериканской республики Рафаэль Корреа, который также назвал Морено лицемером.

«Можете не сомневаться в том, что он настоящий лицемер. Он и США уже решили будущее Ассанжа. И сейчас он просто пытается подсластить пилюлю, говоря, что он будет вести диалог. Но я боюсь, что дни пребывания Ассанжа в посольстве нашей страны сочтены», — заявил Корреа.

Экс-лидер напомнил, что в конце июня Эквадор посетил вице-президент США Майк Пенс. По мнению Корреа, в ходе этого визита обсуждался и вопрос Ассанжа.

«Сейчас Морено говорит, что проблему можно решить посредством диалога. Эквадорцы знают: это не что иное, как лицемерие. Он пытается скрыть предварительные договорённости за диалогом. Также он поступал и во время проведения предвыборной кампании. Он договорился с правыми, а потом изобразил наличие диалога для разделения власти, которое на самом деле уже было оговорено ранее», — пояснил экс-президент Эквадора.

Кроме того, Корреа напомнил, что после вступления в должность главы государства Морено не скрывал своего недовольства по поводу пребывания Ассанжа в посольстве Эквадора в Великобритании. При этом бывший эквадорский лидер отметил, что его преемник не понимает сути дела против главреда WikiLeaks, считая его «простым хакером».

«Он даже не знает дела Джулиана Ассанжа, он сводит его до уровня простого хакера, который завладел личными сообщениями. Он даже не понимает, в чём суть этого дела», — пояснил экс-президент Эквадора.

По его словам, Кито предоставил убежище австралийскому журналисту, поскольку не было гарантий надлежащего судебного разбирательства. Бывший эквадорский лидер отметил, что, если Ассанж покинет посольство без охранного свидетельства, то окажется в США, где его обвиняют в шпионаже и госизмене, за которые может грозить смертная казнь.

«Всё уже решено, всё это маскарад... чтобы прослыть великим гуманистом, демократом», — заметил Корреа, характеризуя позицию Морено.

Должен в итоге покинуть посольство

В пятницу, 27 июля, президент Эквадора Ленин Морено заявил, что главный редактор портала WikiLeaks рано или поздно должен будет покинуть посольство латиноамериканской страны. При этом эквадорский лидер подчеркнул, что никогда не поддерживал его деятельность.

«Я никогда не был согласен с тем, что делает Ассанж. Я всегда был против того, чтобы кто-либо просматривал личные письма граждан с тем, чтобы получать информацию. Тем более информацию о нежелательных действиях государств или отдельных личностей, опасную для обнародования», — пояснил Морено.

Он заметил, что само пребывание Ассанжа в здании эквадорской дипмиссии с 2012 года является нарушением прав человека. По его словам, с юристами австралийского журналиста и властями Великобритании ведутся переговоры о его будущем.

Позднее Министерство связи Эквадора пояснило, что в словах Морено не было призыва к выдворению главреда WikiLeaks из посольства в Лондоне.

«Мы должны уважать права человека и международное право. И мы будем защищать его (Ассанжа. — RT) в вопросах, которые касаются его жизни», — пояснили в Минсвязи Эквадора.

Отметим, что первые сообщения о возможной выдаче Ассанжа властям Британии стали поступать на прошлой неделе. В частности, об этом со ссылкой на собственные источники сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались», — написала она в Twitter.

Мои источники говорят, что Ассанжа в ближайшие недели или даже дни сдадут Британии. Как никогда мне хочется, чтобы мои источники ошибались. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 июля 2018 г.

Позднее в издании The Intercept появилась статья журналиста Гленна Гринвальда, известного благодаря публикациям разоблачений экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Источник, близкий к МИД Эквадора, сообщил Гринвальду, что соглашение о передаче Ассанжа властям Великобритании будет достигнуто в ближайшие недели, «если ещё не достигнуто».

Между тем британское издание The Times со ссылкой на источник в «команде Ассанжа» сообщило, что журналист якобы может покинуть посольство «в течение часов, дней или недель».

Отметим, что на этой неделе портал WikiLeaks со ссылкой на эквадорские СМИ сообщил о двойном агенте, которая шпионила за Ассанжем в посольстве. Гражданка Эквадора служила в национальной разведке под дипломатическим прикрытием, но в июне 2018 года перешла на сторону Великобритании.

Кроме того, в марте власти Эквадора лишили Ассанжа связи с внешним миром.

«Эта мера принята в связи с неисполнением со стороны Ассанжа письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года, в котором он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими странами», — отмечается в документе.

Напомним, что Ассанж попросил политического убежища у Эквадора в 2012 году после решения британского суда экстрадировать его в Швецию, где его обвинили в изнасиловании. Выдвинутые обвинения он отвергал, а само дело назвал сфабрикованным. В 2017-м дело было закрыто, однако оно может быть возобновлено, поскольку срок давности по нему истекает только в 2020 году.