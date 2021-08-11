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Египет поборется за русских туристов минимальными ценами

11 августа 2021, 04:30  •  71 • В мире
Министр туризма Египта Халед аль-Анани рассказал о мерах, которые предпринимаются властями в борьбе за отпускников из России и отдыхающих из других стран. Принято решение установить минимальные цены на размещение в четырёх- и пятизвёздочных отелях.
На пресс-конференции, которая была посвящена возобновлению прямого авиасообщения России с курортными городами Хургада и Шарм-эш-Шейх, министр туризма Египта сообщил, что минимальные цены на отели будут введены с 1 ноября этого года.
Всё дело в том, недобросовестные отельеры завлекают туристов низкими ценами, но сервис нужного качества не предоставляют. По словам министра, минимальная цена должна решить эту проблему. Размещение в пятизвёздочном отеле Египта не может стоить дешевле 40 долларов (2958 рублей), в четырёхзвёздочном – 28 долларов с человека (2070 рублей).
Халед аль-Анани также отметил, что ещё два месяца назад в отели курортных городов стали приезжать инспекторы, проверяющие уровень сервиса и соответствие места размещения заявленным звёздам.
Власти также разработали комплекс мер, которые позволят туристическому сектору преодолеть последствия пандемии. В числе прочего, бизнесу дают налоговые льготы, авиаперевозчикам предоставляют скидки на топливо. Министр заверил: страна готова сделать всё, чтобы привлечь в Египет как можно больше иностранных туристов.
Ранее сообщалось, что девять русских авиакомпаний получили разрешения на регулярные полёты в египетские курортные города - Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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