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ЕГЭ по обществознанию будем сдавать по-новому: Новые задания выпустят в 2021 году
23 сентября 2020, 12:50 • 70 • Политика
Уже в 2021 году в задания для ЕГЭ по обществознанию включат вопросы об изменениях, включенных в Конституцию летом 2020 года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
В 2021 году задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут изменены с учётом последних политических событий в России, а именно - внесённых в Конституцию изменений. В пресс-службе Рособрнадзора напомнили, что изменения в Конституцию России были внесены летом 2020 года.
Обновлённую редакцию Конституции планировалось использовать ещё в момент обсуждения поправок.
Напомним, поправки касались как политического изменения управленческой структуры России, так и экономических гарантий населению. Кроме того, были внесены поправки, касающиеся традиционных ценностей. Важнейшей стала поправка с упоминанием Бога и важностью роли русского народа.
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