Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная / Политика

ЕГЭ по обществознанию будем сдавать по-новому: Новые задания выпустят в 2021 году

23 сентября 2020, 12:50  •  70 • Политика
Уже в 2021 году в задания для ЕГЭ по обществознанию включат вопросы об изменениях, включенных в Конституцию летом 2020 года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
В 2021 году задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут изменены с учётом последних политических событий в России, а именно - внесённых в Конституцию изменений. В пресс-службе Рособрнадзора напомнили, что изменения в Конституцию России были внесены летом 2020 года.
Обновлённую редакцию Конституции планировалось использовать ещё в момент обсуждения поправок.
Напомним, поправки касались как политического изменения управленческой структуры России, так и экономических гарантий населению. Кроме того, были внесены поправки, касающиеся традиционных ценностей. Важнейшей стала поправка с упоминанием Бога и важностью роли русского народа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
23 сентября 2020, 01:50
"Это абсурдный фарс": Французская журналистка указала на три нестыковки в истории с Навальным
23 сентября 2020, 03:40
Испугались русского супероружия? России хотят "выкрутить руки" санкциями
23 сентября 2020, 00:00
Сенсация Le Monde "от Путина": "Навальный сам принял "Новичок"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтова...
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёд...
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в...
23 сентября 2020, 01:50
"Это абсурдный фарс": Французская журналистка указала на три нестыковки в и...
23 сентября 2020, 03:40
Испугались русского супероружия? России хотят "выкрутить руки" санкциями
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в ТКГ
18 сентября 2020, 21:50
«Не понимаю, почему это сделал»: в Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
20 сентября 2020, 16:05
Мария Певчих рассказала, что случилось с Навальным
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
21 сентября 2020, 23:15
"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.