ЕГЭ по обществознанию будем сдавать по-новому: Новые задания выпустят в 2021 году

В 2021 году задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут изменены с учётом последних политических событий в России, а именно - внесённых в Конституцию изменений. В пресс-службе Рособрнадзора напомнили, что изменения в Конституцию России были внесены летом 2020 года.

Обновлённую редакцию Конституции планировалось использовать ещё в момент обсуждения поправок.

Напомним, поправки касались как политического изменения управленческой структуры России, так и экономических гарантий населению. Кроме того, были внесены поправки, касающиеся традиционных ценностей. Важнейшей стала поправка с упоминанием Бога и важностью роли русского народа.