Ефремову дважды за утро вызывали скорую: Что происходит со здоровьем артиста

Состояние здоровья актёра Михаила Ефремова резко ухудшилось за последнее время, у него обострились проблемы с сердцем. Артисту дважды за утро вызывали скорую помощь, рассказал источник.

Сообщается, что врачей вызывал сын Ефремова. Поводом стало подозрение на инсульт. Однако врачи скорой помощи не нашли у актёра никаких симптомов. Предположительно, у Ефремова случилась транзиторная ишемическая атака. Так называют приступ, похожий на инсульт, но продолжающийся всего несколько минут и не оставляющий последствий.

В госпитализации Ефремову было отказано, - сказал источник LifeShot.

Также о проблемах со здоровьем Михаила Ефремова заявил его адвокат Эльман Пашаев. По его словам, актёр сильно переживает из-за судебного разбирательства и гибели человека в пьяном ДТП с его участием.