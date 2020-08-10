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Ефремову дважды за утро вызывали скорую: Что происходит со здоровьем артиста
10 августа 2020, 18:15 • 101 • Политика
Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния здоровья актёра. Дважды за утро вызывали скорую, было подозрение на инсульт, добавляет источник.
Состояние здоровья актёра Михаила Ефремова резко ухудшилось за последнее время, у него обострились проблемы с сердцем. Артисту дважды за утро вызывали скорую помощь, рассказал источник.
Сообщается, что врачей вызывал сын Ефремова. Поводом стало подозрение на инсульт. Однако врачи скорой помощи не нашли у актёра никаких симптомов. Предположительно, у Ефремова случилась транзиторная ишемическая атака. Так называют приступ, похожий на инсульт, но продолжающийся всего несколько минут и не оставляющий последствий.
Также о проблемах со здоровьем Михаила Ефремова заявил его адвокат Эльман Пашаев. По его словам, актёр сильно переживает из-за судебного разбирательства и гибели человека в пьяном ДТП с его участием.
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