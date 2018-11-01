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Ефремов специально для Киева обругал Россию, заявив о крахе и ужасе

01 ноября 2018, 11:54  •  150 • Политика
Россия погрузилась в империалистический морок и испытывает фантомные боли по потерянным после развала СССР территориям, заявил Михаил Ефремов, не забыв добавить про крах и ужас в эфире украинского радио.
Актер Михаил Ефремов в ходе визита в Киев принял участие в программе радио «Новое время». В том числе, он говорил о России. Ефремов считает, что наша страна «погрузилась в империалистический морок», а еще, в его изложении, Россия «испытывает фантомные боли по потерянным после развала СССР территориям».
В общем и целом, Ефремов считает, что современное состояние России - это «дзюдо и горные лыжи», причем, с его точки зрения, это хуже «чем спирт «Рояль» и водка «Распутин». Отдельно Ефремов говорил о «человеке, который руководит Россией», отмечая, негативные последствия, которые ему видятся, «его вина».
«Это не коммунистический уже морок. Это другой морок, имперский. Это фантомные боли… Из 15 союзных республик в 14 отмечается день свободы или независимости. А в России, блин, развал Советского Союза, крах, ужас. Поскольку Россия страна, которая очень похожа на человека, который ей руководит, я думаю, это очень персоналистическая штука. Когда Брежнев был – была такая Россия, когда Горбачев был – была другая Россия, более говорливая, когда Ельцин был – был спирт «Рояль» и водка «Распутин», ну а сейчас – спорт, дзюдо и горные лыжи», - полная цитата актера.
Отметим, Ефремов не первый раз высказывается в подобном ключе, что неизменно вызывает удивление, в первую очередь, его поклонников в России. И, по всей видимости, радость части публики в Киеве.

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