Ефремов рассказал об «имперском мороке» России

Актёр Михаил Ефремов в интервью украинскому радио «Новое время» рассказал об «имперском мороке» России. Об этом информирует РИА Новости.

Ефремов, вспоминая СССР, отметил, что «коммунистический морок» закончился. Ведущий заявил, что этот морок якобы продолжается, но актёр ему возразил.

«Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли», — заявил Ефремов.

Актёр назвал эпоху перестройки периодом феноменального ощущения.

По словам Ефремова, несмотря на то что он прожил в СССР долгое время, надеется, что в нём как в человеке «мало советского».

Кроме того, актёр отметил, что на Украине ничего не изменилось с 2014 года.

«Да, тяжело, конечно, нелегко, вы развиваетесь и развиваетесь. Вам ещё бы победить коррупцию, но это невозможно. Потому что коррупция — мать родна», — добавил Ефремов.

В июне депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление Ефремова о том, что нужно передать Крымский мост Киеву для взимания платы за проезд, чтобы помириться с Украиной.