Ефремов радовался, но... Зеленский предложил пожизненное для виновников пьяных ДТП

После очередного ДТП в Киеве, в результате которого погибли двое детей и двое взрослых, Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады и предложил принять закон об усилении ответственности за ДТП, причиной которых стала пьяная езда. В первом чтении документ уже принят.

Зеленский отметил, что за первые шесть месяцев 2020 года на дорогах Украины погибло около 1,5 тысячи граждан. Это "больше, чем на войне", отметил президент. По его мнению, те штрафы, которые предусмотрены законодательством сейчас, не сдерживают принявших на грудь водителей. Если нарушение незначительное, штрафы должны быть весомыми – в 5-10 раз больше, чем нынешние. Если же водитель в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП, где погибли люди, то срок наказания должен быть большим - до пожизненного заключения.

"Если вождение в пьяном виде повлекло гибель - срок наказания должен быть увеличен. Возможно, до пожизненного заключения. Я за максимальную криминализацию этих преступлений. Жёстко и надолго. И с максимальной оглаской..." - произнёс Владимир Зеленский.

В 2019 году Владимир Путин подписал приказ об ужесточении закона об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Теперь в России за "пьяное" ДТП, которое стало причиной смерти человека, виновника аварии могут приговорить к 12 годам тюремного заключения. Такой приговор могут вынести актёру Михаилу Ефремову, который 8 июня на своём джипе врезался в автомобиль Lada. Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров погиб.

Владимир Зеленский, приняв решение баллотироваться на пост президента Украины, получил похвалу от многих российских звёзд. Некоторые из них были его коллегами по съёмочной площадке. Например, тот же Ефремов работал с Зеленским в фильме "Ржевский против Наполеона", называя партнёра "позитивным человеком". Весной 2019-го российский артист радовался, заявляя, что Зеленского он знает как хорошего менеджера, и уверен: тот будет "хорошим президентом".