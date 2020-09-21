|
Ефремов ответил Трампу, кто у кого украл гиперзвуковые ракеты
21 сентября 2020, 14:05 • 225 • Политика
Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологии гиперзвуковых ракет. "Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком", - сказал инженер-конструктор.
Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов ответил президенту США Дональду Трампу, который заявил, что Россия украла технологию гиперзвуковых ракет у американцев. Специалист напомнил, что разработка гиперзвукового оружия началась ещё во времена СССР.
На недавнем выступлении Трамп заявил, что Россия и Китай якобы завидуют технологиям и вооружениям США. Также, по словам американского лидера, передовые технологии гиперзвуковых ракет Москва якобы получила от прошлого главы США Барака Обамы.
Напомним, что ранее слова главы США прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский. По его мнению, Трамп таким способом издевается над своими политическими оппонентами, а также поднимает свой рейтинг в преддверии ноябрьских выборов президента США.
225
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 сентября 2020, 13:20
|
16 сентября 2020, 22:15
|
19 сентября 2020, 21:45
|
20 сентября 2020, 18:50
|
18 сентября 2020, 08:10
|
16 сентября 2020, 22:15
|
16 сентября 2020, 23:10