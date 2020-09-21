Ефремов ответил Трампу, кто у кого украл гиперзвуковые ракеты

Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов ответил президенту США Дональду Трампу, который заявил, что Россия украла технологию гиперзвуковых ракет у американцев. Специалист напомнил, что разработка гиперзвукового оружия началась ещё во времена СССР.

На недавнем выступлении Трамп заявил, что Россия и Китай якобы завидуют технологиям и вооружениям США. Также, по словам американского лидера, передовые технологии гиперзвуковых ракет Москва якобы получила от прошлого главы США Барака Обамы.

Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком, - прокомментировал заявление главы Белого дома Герберт Ефремов в интервью "Российской газете".

Напомним, что ранее слова главы США прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский. По его мнению, Трамп таким способом издевается над своими политическими оппонентами, а также поднимает свой рейтинг в преддверии ноябрьских выборов президента США.