|
Ефремов изобразит Путина алкоголиком в американском русофобском сериале
03 марта 2018, 19:09 • 1381 • Политика
Премьера сериала "Кровавый тиран" состоится осенью 2018 года на телеканале NBC.
Российский актер Михаил Ефремов сыграет роль президента России Владимира Путина в телесериале "Кровавый тиран", который снимается в США. Сериал выйдет на экраны телеканала NBC осенью 2018 года.
По словам Ефремова, кастинг на роль Путина шел два года. "Я рад, что выбрали меня", - признался актер.
Американского режиссера впечатлил спектакль, в котором Ефремов очень правдоподобно сыграл алкоголика. Как пояснил артист, в сериале ему отвели ту же роль.
Ефремов заметил, что американские сценаристы "поразительно" разбираются в тонкостях российской политической жизни.
"Надеюсь, эта роль поможет моей успешной карьере в Голливуде", - выразил надежду Ефремов. Также актер сообщил, что другую роль в сериале сыграет его друг Алексей Серебряков, недавно выступивший со скандальным заявлением о том, что хамство является национальной идеей России.
Об этом сообщает cont.ws.
Подпишитесь на нас
1381
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 февраля 2018, 09:09
|
02 марта 2018, 20:09
|
02 марта 2018, 00:54
|
27 февраля 2018, 01:24
|
26 февраля 2018, 18:54
|
02 марта 2018, 10:39
|
26 февраля 2018, 15:39