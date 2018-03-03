Ефремов изобразит Путина алкоголиком в американском русофобском сериале

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Премьера сериала "Кровавый тиран" состоится осенью 2018 года на телеканале NBC.

Российский актер Михаил Ефремов сыграет роль президента России Владимира Путина в телесериале "Кровавый тиран", который снимается в США. Сериал выйдет на экраны телеканала NBC осенью 2018 года.

По словам Ефремова, кастинг на роль Путина шел два года. "Я рад, что выбрали меня", - признался актер.

Американского режиссера впечатлил спектакль, в котором Ефремов очень правдоподобно сыграл алкоголика. Как пояснил артист, в сериале ему отвели ту же роль.

Ефремов заметил, что американские сценаристы "поразительно" разбираются в тонкостях российской политической жизни.

"Надеюсь, эта роль поможет моей успешной карьере в Голливуде", - выразил надежду Ефремов. Также актер сообщил, что другую роль в сериале сыграет его друг Алексей Серебряков, недавно выступивший со скандальным заявлением о том, что хамство является национальной идеей России.

Об этом сообщает cont.ws.