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Ефремов изобразит Путина алкоголиком в американском русофобском сериале

03 марта 2018, 19:09  •  1381 • Политика
Премьера сериала "Кровавый тиран" состоится осенью 2018 года на телеканале NBC.
Российский актер Михаил Ефремов сыграет роль президента России Владимира Путина в телесериале "Кровавый тиран", который снимается в США. Сериал выйдет на экраны телеканала NBC осенью 2018 года.
По словам Ефремова, кастинг на роль Путина шел два года. "Я рад, что выбрали меня", - признался актер.
Американского режиссера впечатлил спектакль, в котором Ефремов очень правдоподобно сыграл алкоголика. Как пояснил артист, в сериале ему отвели ту же роль.
Ефремов заметил, что американские сценаристы "поразительно" разбираются в тонкостях российской политической жизни.
"Надеюсь, эта роль поможет моей успешной карьере в Голливуде", - выразил надежду Ефремов. Также актер сообщил, что другую роль в сериале сыграет его друг Алексей Серебряков, недавно выступивший со скандальным заявлением о том, что хамство является национальной идеей России.
Об этом сообщает cont.ws.

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