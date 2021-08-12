Эфиопия в игре глобалистов

К проблеме интернационализации положения в многонациональном государстве

В последние месяцы в Эфиопии разворачиваются драматические события, позволяющие не только понять направление развития в этой стране, но и уяснить определённые тенденции глобальной политики.

Несколько дней назад состоялось интересное заседание Совета Безопасности ООН. На нём впервые был публично обсужден пункт повестки дня «Ситуация в Эфиопии». Ранее аналогичное обсуждение уже происходило, но за закрытыми дверями. Эфиопия выразила несогласие с тем, что положение в стране стало объектом обсуждения в ООН. Россия поддержала эту позицию, заявив, что необходимости в данном заседании нет. Однако большинство членов СБ выступили в поддержку «оонизации» ситуации в Эфиопии.

В чём причина попытки интернационализации внутренних дел Федеративной Демократической Республики Эфиопия?

Причин несколько и главных две.

Во-первых, Эфиопия в последние годы стала выходить на высокие темпы роста ВВП и предприняла попытку произвести рывок в создании мощной энергетической системы с перспективами ещё более высоких темпов развития, причем в реальном производительном секторе, а не только в добыче сырья на экспорт.

Во-вторых, в этой политике Эфиопия во многом стала ориентироваться на Россию, что основано на традиционных связах двух стран. Абиссиния, так тогда называлось данное государство, установило дипломатические отношения с Россией более ста лет назад, что объяснялось особым положением православия в обеих странах. Отношения углубились в 1970-е годы во время правления Менгисту Хайле Мариама, провозгласившего ориентацию на социализм. А что сегодня?

Фото: REUTERS/Tiksa Negeri

Высокие темпы развития Эфиопии давно вызывают обеспокоенность Запада. Последней каплей стал гигантский проект по строительству Плотины Великого эфиопского возрождения (Grand Ethiopian Renaissance Dam), который предусматривает сооружение ГЭС мощностью в 4,45 гигаватт. Это будет самая мощная электростанция в Африке и седьмая в мире.

Здесь есть ряд проблем. Прежде всего, они связаны с использованием Нила как международной реки. Нил протекает по территории трёх стран, включая Судан, и берёт начало в Эфиопии. Такое «владение» водами Нила позволили Эфиопии фактически диктовать условия. Однако Египет и Судан выступили резко против проекта «Великая плотина». Интересы обеих стран действительно оказались под угрозой. Речь идёт о падении уровня воды в Судане и Египте, критически зависящих от вод Нила.

Эфиопия готова на переговоры. Они идут трудно, но постепенно удаётся прийти к определённому компромиссу. Однако первая успешная попытка «оонизации» ситуации в Эфиопии произошла именно под флагом «кризиса Великой плотины». Египет и Судан оказались не прочь выступить в качестве триггера этой операции, поняв, что получат в лице большинства про- и подзападных членов Совета Безопасности поддержку своей антиэфиопской позиции.

Эти ожидания вполне оправдались на заседании СБ ООН 8 июля. Большинство членов Совета рассматривали вопрос о строительстве плотины как затрагивающий международный мир и безопасность. А эта формулировка нацелена на применение главы VII Устава ООН, которая предусматривает применение обязательных мер в отношении любого государства. Направленность лексики выступавших членов СБ ООН была вполне понятна.

Лишь Россия и Китай выступили против того, чтобы ситуация вокруг плотины рассматривалась в Совете Безопасности. Представитель России в СБ В. Небензя изящно обыграл вынужденное обсуждение в Совете, заявив, что единственным полезным результатом втягивания ситуации в Эфиопии в СБ ООН было бы проведение переговоров между тремя сторонами, «раз уж они все прибыли в Нью-Йорк».

Однако проблем с «Великой плотиной» Западу мало. Чтобы прочнее поставить Эфиопию под контроль [большинства членов] СБ ООН, был использован ещё один рычаг, а именно ситуация в эфиопской провинции Тыграй.

Эфиопия – многонациональное государство. В 1993 году она стала федерацией, но это не решило национальный вопрос. В Эфиопии проживает более 80 этнических групп, которые говорят более чем на 90 языках. Главной головной болью Эфиопии всегда был сепаратизм народов группы тыграй. В 1993 году основная часть этой группы, проживавшая в провинции Эритрея, проголосовали за отделение от Эфиопии. Однако значительная часть народов этой группы осталась ещё в одной провинции Эфиопии – Тыграй. Здесь 9 месяцев назад внезапно вспыхнул этнический конфликт, который перерос в полномасштабные боевые действия. Повстанцы успешно воюют с неслабой армией Эфиопии, получая оружие и наёмников из соседней Эритреи.

Ситуация в Тыграе существенно ухудшается. В июле количество людей, оказавшихся на грани голода, увеличилось в разы. Возможно, цифры голодающих нагнетаются для обоснования интернационализации ситуации в Эфиопии, но нельзя исключать, что намечается организация гуманитарной катастрофы, чтобы показать, что экономические планы Эфиопии вызывают недовольство сильных мира сего.

О происхождении конфликта наглядно говорило еще одно заседание Совбеза, состоявшееся 2 июля. Про- и подзападное большинство СБ ООН называло сепаратистов не иначе как «силами обороны» (оцените цинизм!), а иностранных наёмников – «ополчением». Иностранных наёмников для приличия немного пожурили, но главное обвинение, в частности в выступлении представителя США, было выдвинуто в отношении эфиопской армии, которая якобы «разграбила офисы гуманитарных организаций».

И вновь только Россия расставила точки над i и заявила, что ситуация находится в рамках суверенитета Эфиопии и вмешательство СБ ООН «контрпродуктивно». Тем не менее большинство пело ту же песню об угрозе международному миру и безопасности.

И последнее. Особую злобу Запада вызывают не только экономические планы Эфиопии, но и страны, которые помогают в их реализации. Это, прежде всего, Россия. Несколько дней назад вступил в силу договор между РФ и Эфиопией о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Недавно были сделаны попытки увязать вопрос о решении проблемы «Великой плотины» с военно-техническим сотрудничеством России и Эфиопии. По этому поводу российский МИД был вынужден выступить с заявлением…

Эфиопию хотят «наказать» демонстративно, ибо в последнее время все больше государств Африки рассматривают аналогичные планы. Не последнюю роль в попытке устроить «наказание» играет и тот факт, что столица страны Аддис-Абеба рассматривается как наиболее вероятное место проведения в 2022 году второго саммита Россия – Африка.