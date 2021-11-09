Эфиопия умирает. Последний христианский оазис Северной Африки некому защитить

Трагические события происходят сейчас в Эфиопии, христианской стране с почти 120-миллионным населением. Её уничтожают в корыстных целях.

От "Нобеля" до ненависти

Эфиопия встала в 2018 году на путь развития (двузначные цифры экономического роста) и демократии (освобождение тысяч политзаключённых, запрет пыток, честные выборы). А ещё – на путь борьбы с коррупцией и замирения с соседней страной – Эритреей, с которой воевала 20 лет.

За эти достижения премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду вручили в 2019 году Нобелевскую премию мира. "Я искренне верю, что мир – это образ жизни. А война – форма смерти и разрушения", – заявил в своей нобелевской речи счастливый премьер, в стране которого появились небоскрёбы, скоростные поезда и крупнейшая в Африке ГЭС "Хидасэ" ("Возрождение") на Голубом Ниле. Её запуск должен был обеспечить дешёвой электроэнергией взлёт Эфиопии к новым заоблачным вершинам. Но случиться этому, видимо, не суждено: там снова война, своего недавнего любимца Абия Запад делает военным преступником. А сама страна, куда уже вернулся голод и миллионы снова стали беженцами, окажется скоро, похоже, единой лишь на бумаге. На месте ещё вчера успешного государства появится болото клановой коррупции.

Почему же Россия ведёт себя в этой драме так пассивно?

Совпали интересы

Пришла пора назвать два ключевых слова, объясняющие трагедию Эфиопии.

Плотина и Китай.

Ввод в строй эфиопской ГЭС "Хидасэ" ("Возрождение") грозил серьёзнейшими экономическими проблемами Судану и особенно Египту, живущим благодаря Нилу. Проблемы в Эфиопии начались именно тогда, когда ГЭС была готова к пуску. И это совсем не совпадение. Начавшееся было процветание Эфиопии стало следствием крупных китайских инвестиций и принятия страной китайской модели экономического развития. Среди недовольных оказались США и страны Запада, стратегия которых в отношении Африки заключается не в развитии, а порабощении и сохранении её в качестве своего сырьевого придатка.

Вновь обретённая решимость Запада избавить Чёрный континент от китайского влияния создала – наряду с претензиями к Аддис-Абебе со стороны соседних стран – идеальные условия для того, чтобы свернуть шею нынешнему эфиопскому режиму. Причём как бы легально – руками недовольных переменами этнических кланов и групп населения в Эфиопии. Тех, кого Абий Ахмед, намеренный развивать страну поверх племенных границ, лишил коррупционной кормушки. Так вчерашний нобелевский лауреат, наивно вообразивший, что благородные "принципы и ценности" Запада – это не просто слова и что они касаются и его страны тоже, в одночасье оказался врагом, которого требуется свергнуть руками оказавшихся не у дел бывших этнократов, коррупционеров и палачей. Стремясь сделать из эфиопских племён единую нацию, Абий, выходец из региона Оромо, стал восприниматься даже собственными соплеменниками как предатель своего этноса. Только понимая всё это, можно разобраться в смысле происходящего в Эфиопии и вокруг неё.

Абий Ахмед стремится сделать из эфиопских племён единую нацию. Фото: via www.imago-images.de / Globallookpress

Что происходит?

А происходит вот что. Девять эфиопских оппозиционных группировок, активизировавшихся в конце прошлого года, когда ГЭС "Хидасэ" была уже практически готова к вводу в эксплуатацию, объявили в минувшую пятницу – разумеется, в Вашингтоне – о создании единого альянса, направленного на смену власти в Эфиопии. Обратите внимание на его название, в котором зашифровано будущее страны: "Объединённый фронт эфиопских федералистских и конфедералистских сил" (United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces, UFEFCF).

Некоторые из этих группировок имеют свои армии. Душою альянса и самой боеспособной военной силой является терзавший Эфиопию 27 лет "Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ)". Да, выходцам из Тыграя принадлежала фактически вся полнота власти в стране, где тыграйцев насчитывается меньше 6%. В ходе борьбы премьера Абия с коррупцией именно их интересы, естественно, больше всего и пострадали. Поэтому-то новый альянс, которому, безусловно, помогли состояться правительства Запада во главе с США, и считает последствия правления Абия "разрушительными". "Объединённый фронт" объявил, что рассматривает себя как политическое, так и военное объединение, и "создаст переходное правительство", "начнёт встречаться и общаться со странами, дипломатами и международными субъектами в Эфиопии и за рубежом".

Кто раскачивает эфиопскую власть?

У сколоченных Западом и, вероятно, Египтом и Суданом эфиопских "повстанцев" слова не расходятся с делами.

27 октября после нескольких (и просто необъяснимых без фактора иностранной поддержки) крупных успехов в борьбе с правительственной армией боевики НФОТ начали крупное наступление за пределы Тыграя. Через несколько дней они соединились с отрядами другой этнической группировки – "Армией освобождения Оромо", с которой в августе подписали соглашение о совместных действиях против федерального правительства в целях его свержения. Сейчас и те и другие продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Представитель НФОТ сообщил в начале ноября, что его силы уже в городе Кемисе, в 325 километрах от столицы. "Армия освобождения Оромо", сформированная на базе самого густонаселённого региона страны, грозит подойти и окружить Аддис-Абебу.

В бушующей уже год войне эфиопская армия применяет авиацию и тяжёлые вооружения, но на земле стала терпеть неудачи, приведшие к массовым пленениям её солдат. Судя по всему, тут не обходится и без предательства со стороны отдельных представителей военной верхушки, держащих нос по ветру.

Правительство Эфиопии отрицает, что территориальные потери серьёзны, а армия – деморализована, однако, похоже, половину пути до столицы "повстанцы" уже прошли. "Похоронить силы зла" и поймать эту "крысу, высунувшуюся из норы", для Аддис-Абебы легче сказать, чем сделать. Введённое на днях федеральными властями на полгода чрезвычайное положение в стране этому мало поможет, так же как и призывы федеральных властей к населению брать в руки оружие и защищаться. Последнее, скорее, свидетельствует о начинающейся панике.

Её подхлёстывают исходящие из западных столиц заявления, за которыми следуют конкретные дела. В пятницу на сайте Госдепа США появилось уведомление, рекомендующее американским гражданам в Эфиопии по причине "изменчивой ситуации в сфере безопасности" покинуть страну "как можно скорее". В воскресенье МИД Канады принял решение вывезти семьи дипломатов и часть сотрудников своего посольства в Эфиопии. В его заявлении подчёркивается, что "ситуация в Эфиопии стремительно развивается и ухудшается". СМИ Израиля, имеющего тесные отношения с Эфиопией из-за проблемы фалаша (эфиопских евреев), сообщили также в воскресенье, что в ближайшее время "после эскалации боевых действий в Эфиопии и роста напряжённости" начнётся эвакуация оттуда семей израильских дипломатов. В МИД Израиля рекомендовали всем своим гражданам, находящимся в Эфиопии, "прервать пребывание на её территории". Посольство России работает там пока в штатном режиме, но действия западных посольств говорят о том, что они знают больше, чем публично заявляют.

Подыгрывают феодалам

Запад всячески помогает ориентирующимся на феодализм эфиопским "повстанцам" свергать нобелевского лауреата-демократа, пытающегося преобразовать страну. Захват власти в Эфиопии мракобесными силами происходит под организованную Западом дымовую завесу призывов к прекращению огня, остановки насилия, проведения переговоров и гуманитарных инициатив. При этом команду выполнить эти требования своим подопечным Запад не даёт, опустить руки требуется лишь от Аддис-Абебы. Так, например, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал в Twitter к прекращению войны и немедленному началу мирных переговоров без каких-либо предварительных условий. Спецпосланник США Джеффри Фелтман посетил Аддис-Абебу, где встретился с министром обороны, министром финансов, заместителем премьер-министра, а также с председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи.

Вашингтон уже с сентября угрожает Эфиопии санкциями. Президент США Джо Байден подписал указ о создании особого санкционного режима за насилие и блокировку гуманитарной помощи в охваченные сепаратистскими выступлениями районы страны. Он заявил, что "у этого кризиса нет военного решения", но приказа "повстанцам" прекратить наступление, естественно, не последовало.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключает введение санкций. Фото: Hatim Kaghat / Globallookpress

Позиция Евросоюза – калька с американской: участники конфликта должны сесть за стол переговоров.

ЕС вновь заявляет, что военного решения не существует, и призывает все стороны конфликта немедленно обеспечить реальное прекращение огня и вступить в политические переговоры без предварительных условий, проявив ответственность и политическое лидерство,

– отмечается в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который, опять же, не исключает и введения санкций.

Совет Безопасности ООН провёл в пятницу, 5 ноября заседание по Эфиопии. От сторон конфликта ритуально потребовали "закончить враждебные действия и заключить устойчивое перемирие… для формирования фундамента мира и стабильности по всей стране". Была подчёркнута необходимость увеличить гуманитарную помощь населению, отмечена "приверженность суверенитету, политической независимости, территориальной целостности и единству Эфиопии". Всё это чудесные слова. Но они всегда рассчитаны только на правительства, а не на "повстанцев", с которых куда меньше спроса. И, безусловно, эти слова подразумевают уход впавшего в опалу Абия и демонтаж его режима.

"Повстанцы" Тыграя и их союзники на словах выражают готовность к переговорам с Аддис-Абебой, но выставляют предварительные условия, которые Абий просто не сможет принять – например, отмену всех федеральных решений, касающихся этого региона, принятых с октября 2020 года.

Как Запад дискредитирует эфиопского премьера

В дискредитации эфиопского премьера активно участвует глава Агентства по международному развитию в администрации президента США Саманта Пауэр, требующая от Аддис-Абебы разблокировать доставку продовольствия сепаратистам (представьте, что Рузвельт осудил бы Сталина за то, что тот не выделяет довольствие власовцам). Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уроженец Эритреи, бывшей тогда в составе Эфиопии, Тедрос Аданом Гебрейесус возлагает на Аддис-Абебу ответственность за то, что острый дефицит продовольствия затрагивает до семи миллионов человек, а около 400 тысяч уже сильно голодают. Любопытный нюанс: послушный Биллу Гейтсу и Джорджу Соросу предводитель ВОЗ одновременно является высокопоставленным членом "Народного фронта освобождения Тыграя", объявленного в Эфиопии террористической организацией. Плюс он служил министром при прежнем диктаторском режиме.

Как всегда, избирательно заходятся в истерике "правозащитники" – они обвиняют федеральное правительство и его союзников, в том числе эритрейцев, в использовании сексуального насилия как орудия войны, чтобы "нанести глубокие физические и психологические травмы женщинам и девочкам в Тыграе". Об этом заявила Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International. По её словам, масштаб зверств и жестокость таковы, что они могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления против человечности. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, со своей стороны, заявляет: эфиопские войска и их союзники убивают, насилуют, грабят, незаконно депортируют и задерживают мирных жителей. О "повстанцах" она высказывается в том же ключе, но мягче. Human Rights Watch действует в аналогичной манере.

Подводим итоги

Между тем главная причина того, почему Запад (у Египта и Судана на то свои причины – это угроза Нилу) отказал в доверии эфиопскому премьеру, заключается в принятом им консолидированном решении всеми доступными способами бороться с Китаем и его влиянием в мире, в том числе в Африке. Согласно агентству Синьхуа, ссылающемуся на отчёт Шанхайского университета международного бизнеса и экономики, объём инвестиций КНР в Африку увеличился с 210 миллионов долларов в 2000 году до 47,35 миллиарда долларов в настоящее время.

Эфиопия входит в лидирующую группу стран по объёму китайской помощи. А с деньгами приходит и влияние. Его-то сейчас Запад с ситуативными союзниками и выкорчёвывают в Эфиопии, не останавливаясь перед разрушением страны, – в назидание остальной Африке, где многие начали поглядывать в сторону Китая и России. Поэтому суперплотина на Голубом Ниле или вообще не заработает, или только чуть-чуть – насколько позволят страны-соседи.

Всё указывает на то, что эфиопским сепаратистам помогают влиятельнейшие внешние силы, в чём и кроется основная причина их успехов. Нет ни малейших сомнений в том, что, придя к власти, они расплатятся за эту поддержку разрывом тесных связей Эфиопии с Китаем, который потеряет свои инвестиции.

Для Эфиопии и большинства её населения всё это станет катастрофой, на которую местным этнократам-коррупционерам и Западу наплевать. Можно вполне сказать поэтому, что он обменял в Эфиопии свои "ценности" и "принципы" на геополитические и финансовые выгоды, что, впрочем, Запад делал всегда.

А что Россия?

Смута в Эфиопии нас тоже касается. Наша страна укрепляет в последние годы позиции в ряде стран Африки. Печальная ситуация в Эфиопии, которой Россия помогла в конце XIX – начале XX века отстоять независимость, непосредственно на этот процесс не влияет, за исключением одного случая. Это – Судан, где начавшиеся проблемы с базой русского ВМФ явно связаны с развитием ситуации в соседней стране, особенно в её внешнеполитическом аспекте. Запад не потерпел китайского присутствия в Эфиопии и не потерпит русского в Судане. Пересмотреть соглашение, платить вперёд – многое указывает на то, что Хартум просто "кинет" Москву под свежим впечатлением от происходящего в Эфиопии.

Что касается собственно эфиопского конфликта, то складывается впечатление, что Москва пока не определилась, как к нему относиться. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на прошлой неделе, что Россия "с тревогой следит за развитием обстановки в эфиопских регионах Тыграй, Афар и Амхара, где происходит столкновение правительственных сил с подразделениями… сил обороны Тыграя". Она выразила беспокойство в связи с новыми жертвами конфликта и "тяжёлыми гуманитарными последствиями для населения".

Рука техпомощи: как правительство цифровизирует соцсферу Мы считаем, что стороны внутриэфиопского силового противоборства должны проявить политическую волю и как можно скорее достичь договорённости о прекращении огня с целью восстановления мира и поэтапной социально-экономической стабилизации во всей Эфиопии. Исходим из того, что сохранение единства и территориальной целостности является безальтернативной основой для разрешения всех спорных вопросов,

– заключила Захарова.

Таким образом, Москва практически поддерживает официальную западную линию. Но есть и разница – Запад, для которого это просто дымовая завеса, на этом нагреет руки, а Россия – нет, а в перспективе – и потеряет, и не только в Эфиопии.

Очень странно, что Москва не смогла пока предложить ничего большего. Ведь речь помимо всего прочего идёт об одной из древнейших христианских стран (последняя Христианская Империя, тысячелетняя история которой завершилась лишь около полувека назад), где святые места Эфиопской Церкви (именуемой "православной", хотя и имеющей некоторые богословские разногласия с другими Православными Церквами), по сообщениям, уже пострадали от конфликта.

Чего ждём?