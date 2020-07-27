Эфиопия лишилась защиты? Молния сожгла два "Панциря"

Telegram-канал "Военный обозреватель" сообщил, что ЗРПК российского производства обеспечивали безопасность ГЭС Хидасэ. Эта электростанция располагается на реке Голубой Нил.

Из строя "Панцири" были выведены из-за попадания в них молнии. Пока неизвестно, лишилась ли Эфиопия защиты, так как других деталей случившегося не публикуется.

Скриншот: Telegram/@new_militarycolumnist

В конце весны из строя уже выходили ЗРПК "Панцирь-С1". Это произошло в Ливии. Российские комплексы принадлежали силам командующего ЛНА (Ливийской национальной армией) фельдмаршала Хафтара. Их уничтожили, используя турецкие оперативно-тактические многоцелевые беспилотные летательные комплексы Bayraktar TB2.