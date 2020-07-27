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Эфиопия лишилась защиты? Молния сожгла два "Панциря"

27 июля 2020, 14:05  •  61 • В мире
Молния сожгла два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Получается, что Эфиопия лишилась защиты?
Telegram-канал "Военный обозреватель" сообщил, что ЗРПК российского производства обеспечивали безопасность ГЭС Хидасэ. Эта электростанция располагается на реке Голубой Нил.
Из строя "Панцири" были выведены из-за попадания в них молнии. Пока неизвестно, лишилась ли Эфиопия защиты, так как других деталей случившегося не публикуется.
Скриншот: Telegram/@new_militarycolumnist
В конце весны из строя уже выходили ЗРПК "Панцирь-С1". Это произошло в Ливии. Российские комплексы принадлежали силам командующего ЛНА (Ливийской национальной армией) фельдмаршала Хафтара. Их уничтожили, используя турецкие оперативно-тактические многоцелевые беспилотные летательные комплексы Bayraktar TB2.

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