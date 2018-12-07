«Эффективный менеджер с эффективной зарплатой»: Эксперт о поднявшем себе оклад в 2 раза мэре Екатеринбурга

Депутаты согласовали двукратное повышение зарплаты мэру Екатеринбурга до 6,6 миллиона рублей в год. При этом жители Екатеринбурга еще переваривают новость о четырехкратном повышении платы за вывоз мусора.

Депутаты думы Екатеринбурга почти единогласно проголосовали за двукратное увеличение зарплаты мэру города Александру Высокинскому до 6,6 миллиона рублей в год. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политобозреватель ИА «Европейско-Азиатские новости» Игорь Чукреев.

Он рассказал, что депутаты обосновывают такую «щедрость» тем, что это «аванс» мэру на год. Также обозреватель иронизирует на тему того, что в мэрии Екатеринбурга работают «эффективные менеджеры», которым необходима «эффективная» зарплата.

При этом говоря об «эффективности» мэра Екатеринбурга, обозреватель вспоминает, что за 2,5 месяца своей работы Александр Высокинский отметился повышением платы за проезд в общественном транспорте и повышением своей зарплаты за «эффективную работу». К тому же, как отмечает эксперт, Высокинский - далеко не новый человек в мэрии Екатеринбурга, он порядка 5 лет проработал замглавы города.

«Именно в части повышения проезда он (Высокинский) лоббировал его и в прошлый раз и так и не смог объяснить, что это было сделано», - сказал Игорь Чукреев в интервью Царьграду.

Что касается реакции жителей Екатеринбурга на двукратное повышение зарплаты мэра города и платы за проезд, то большинство еще не пришли в себя от новости о четырехкратном увеличении платы за вывоз мусора, сообщает политобозреватель.