«Эффективный и простой механизм»: в Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение проезда по платным трассам

На рассмотрение Госдумы внесено предложение правительства России ввести штраф за неоплаченный проезд по платной трассе. Размер взыскания для владельца легковой машины установлен на отметке в 2,5 тыс. рублей. В случае оплаты задолженности в течение 60 дней штраф будет аннулирован. Авторы документа отмечают, что мера необходима для запуска системы безбарьерного проезда по платным магистралям.

Правительство России предложило утвердить штраф за неоплаченный проезд по платной трассе. Документ соответствующего содержания внесён на рассмотрение Госдумы.

Проект поправок в КоАП гласит, что за подобное нарушение владельцы легковых машин должны будут заплатить 2,5 тыс. рублей, а водители автобусов и грузовиков — 5,5 тыс. рублей. Если нарушитель погасит задолженность перед оператором трассы в 60-дневный срок, то штраф отменят.

Авторы документа утверждают, что реализация законопроекта позволит обеспечить эффективное функционирование транспортной инфраструктуры и будет отвечать общественным интересам и интересам добросовестных пользователей платных автомобильных дорог.

Как отмечают инициаторы изменений, текущая система организации движения по платным трассам подразумевает обязательную остановку транспортного средства на пункте взимания платы, из-за чего возникают заторы и снижается эффективность автомобильной дороги.

«При этом строительство и содержание таких пунктов весьма затратно, требует дополнительного землеотвода и компенсируется оператором дороги за счёт повышенного тарифа», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что переход к системе free flow исключит создание пунктов взимания платы, в результате чего дорога станет безбарьерной и более удобной. Сообщается, что первая подобная система должна появиться на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье (ЦКАД).

Вместе с тем, пишут авторы документа, в текущих условиях применение этой системы невозможно.

«Поскольку система «свободный поток» по своей сути постоплатна, необходим эффективный и простой механизм, предотвращающий бесплатный проезд», — подчеркнули авторы законопроекта.

В Минтрансе уточнили, что система безбарьерной оплаты проезда может быть использована не только на ЦКАД.

«Free flow на ЦКАД — это пилотный проект. В перспективе возможно его внедрение и на других платных автомобильных трассах», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Комментируя новую инициативу правительства, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал её правильной, но отметил несколько вопросов, требующих прояснения.

«Это правильный проект, он отвечает реалиям сегодняшнего дня. Люди должны платить за то, что они проезжают по дорогам, в которые вложены деньги. Это уменьшит пробки, очевидно, потому что очень часто пробки создаются теми людьми, которые пытаются пристроиться сзади и проехать под шлагбаум на платной дороге бесплатно следом за теми людьми, которые оплатили», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что необходимо контролировать поступление данных штрафов в бюджет и последующую трату этих средств. Хайцеэр также указал на проблему взимания штрафов с автомобилистов, ездящих с иностранными номерами.

Напомним, в ноябре 2019 года вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что система штрафов машин с зарубежными регистрационными знаками должна заработать в 2020 году.

С утверждением о нормальной практике взимания штрафов за неоплаченный проезд соглашается партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. Он также обратил внимание на необходимость ввести штраф, чтобы обеспечить проезд по трассам без остановок на пунктах взимания платы.

Пункт оплаты проезда

© Илья Питалёв/РИА Новости

«Пока не будет введён штраф за попытку бесплатного проезда, эту систему вводить нельзя — а система нормальная, она сейчас апробируется во всём мире. В некоторых странах уже вовсю пробуют: где-то лучше получается, где-то хуже, но в любом случае это самая перспективная система, и её невозможно запустить, если не будет штрафов», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Моржаретто, штрафы за попытку бесплатного проезда по платным дорогам существуют во всей Европе. Как отмечает эксперт, эти санкции достаточно суровы и значительно превышают ту сумму, которую сейчас предлагает правительство.

Он также обратил внимание на соотношение размера штрафа со стоимостью проезда по недавно открытой трассе М11, связывающей Москву и Санкт-Петербург.

«То, что для первого раза предлагается 2500 рублей... Сейчас проехать по всей трассе Москва — Санкт-Петербург стоит 2000 рублей. По всей трассе М11, если не использовать транспондер. И поэтому всякая попытка проехать бесплатно будет просто глупа, потому что дешевле заплатить за дорогу», — подытожил эксперт.

Напомним, движение по магистрали М11 в конце ноября 2019 года открыл Владимир Путин. Выступая на торжественном старте 669-километровой трассы, он подчеркнул, что до сих пор в России проектов такого масштаба не было.