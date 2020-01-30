«Эффективность значительно возрастёт»: на что будет способен модернизированный комплекс ПВО «Панцирь»

Арсенал зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» пополнился гиперзвуковой ракетой. Об этом сообщил главный конструктор по комплексам ПВО КБП им. Шипунова Валерий Слугин. По его словам, новый боеприпас повысит скорострельность системы ПВО. Кроме того, в будущем «Панцирь» оснастят недорогой малогабаритной ракетой для уничтожения беспилотников. Сейчас отечественные конструкторы ведут работы по модернизации комплекса, чтобы вдвое увеличить дальность обнаружения и поражения целей. По мнению экспертов, создание усовершенствованного «Панциря» усилит обороноспособность РФ и будет иметь спрос на зарубежном рынке.

ЗРПК «Панцирь» ведёт стрельбу из пушек на полигоне в рамках демонстрационной программы форума «Армия» РИА Новости © Максим Блинов

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) ближнего действия «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету, развивающую скорость свыше пяти чисел Маха. Об этом рассказал в интервью ТАСС Валерий Слугин — главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (КБП, г. Тула).

«Скорость нужна, чтобы быстро подлетать к цели, — это повышает скорострельность комплекса, потому что быстрее освобождается канал стрельбы. Кроме того, в боевую часть ракеты не надо класть много взрывчатки для разлёта осколков: выше скорость соударения — выше эффективность осколков», — заявил Слугин.

По его словам, гиперзвуковая ракета, как и остальные боеприпасы «Панциря», не оснащены головками самонаведения. Как пояснил специалист, их наличие априори снижает скорость. К тому же при стрельбе на ближней дистанции все задачи «можно решить за счёт системы телеуправления ракетой с боевой машины», уточнил Слугин.

Также главный конструктор рассказал о стартовавших научно-исследовательских работах по созданию малогабаритной зенитной ракеты, предназначенной для перехвата небольших беспилотников. Весь цикл разработки, по оценке Слугина, займёт около трёх-четырёх лет. Главное преимущество ракеты будет заключаться в небольших габаритах и дешевизне.

«Нынешние ракеты «Панциря» бьют на 20—30 км, но малоразмерный малоскоростной беспилотник не нужно сбивать на такой дальности. Сейчас мы такие цели бьём на дальности 5—7 км, в так называемой ближней зоне. Зачем тогда класть столько пороха в ракету, ставить такие мощные двигатели? Экономически целесообразно сделать маленькую ракету», — пояснил он.

Флагман ПВО

Министерство обороны России называет «Панцирь» «флагманом отечественной системы ПВО ближнего действия». Комплекс предназначен для прикрытия зенитных систем дальнего радиуса С-300 и С-400, а также защиты гражданских и военных объектов. Детище тульских конструкторов способно поражать широкий спектр целей: самолёты, вертолёты, БПЛА, крылатые ракеты, авиационные бомбы, снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО), легкобронированную технику.

«С введением комплекса в состав группировок зенитных средств обеспечивается их наибольшая эффективность и устойчивость в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия и максимальная адаптивность всей системы ПВО к изменениям в тактико-технических характеристиках средств воздушного нападения и способах их боевого применения», — говорится в материалах Минобороны РФ.

ЗРПК «Панцирь» ведёт стрельбу зенитной ракетой

© АО «КБП»

Комбинированное вооружение «Панциря» позволяет обстреливать воздушные цели «по всей глубине зоны поражения, начиная с дальних высотных целей и заканчивая внезапно появляющимися малоразмерными объектами», указывают военные.

Вооружение «Панциря» включает две 30-мм автоматические пушки 2А38М и 12 ракетных установок калибра 90 мм. ЗРПК способен обнаруживать одновременно до десяти целей и обстреливать до четырёх. Боезапас комплекса составляет 12 ракет и 1,4 тыс. пушечных выстрелов.

По информации разработчика, дальность зоны поражения ракетного вооружения «Панциря» — от 200 м до 20 км, высота — от 0 м до 15 км. Артиллерийские орудия ЗРПК могут уничтожать цели на расстоянии от 200 до 4 тыс. м и на высоте до 3 тыс. м.

Специалисты КБП относят к преимуществам «Панциря» всепогодность и всесуточность его эксплуатации, возможность стрельбы в движении, помехозащищённую радиолокационно-оптическую систему управления, автономность боевой работы и модульный принцип построения, который позволяет размещать комплекс на колёсном и гусеничном шасси.

Разработка «Панциря» стартовала в 1990-е годы на основе опыта применения самоходной системы ПВО 2К22М «Тунгуска-М». Комплекс был принят на вооружение 16 ноября 2012 года и снискал большую популярность среди российских и зарубежных военных.

В разные годы «Панцирь» был поставлен Алжиру, ОАЭ, Ираку, Сирии, Оману, Иордании, Бразилии и Эфиопии. В январе РИА Новости со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) сообщило о том, что отечественный ЗРПК приобрела Сербия. Реализация контракта должна завершиться в 2020 году. Также «Панцирем» заинтересовался Камерун.

В 2015 году тульские инженеры создали морской вариант «Панциря». Сейчас он устанавливается на малых ракетных кораблях проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Позднее, как ожидают аналитики, им будут оснащаться другие новые корабли, построенные для ВМФ России. Кроме того, Москва активно продвигает на экспорт морскую модификацию ЗРПК.

Надёжная защита

Опрошенные RT эксперты связывают рост боевых возможностей «Панциря» и появление в его арсенале новейшей гиперзвуковой ракеты с процессом модернизации, которая должна завершиться в 2021 году. По мнению специалистов, комплекс станет точнее и сможет поражать цели на большей дальности.

«У «Панциря» огромный модернизационный потенциал за счёт установки более совершенного радиолокационного оборудования, систем управления, создания новых зенитных ракет, увеличения боезапаса. Модернизация комплекса положительно скажется на обороноспособности РФ, и Москва наверняка заключит новые экспортные контракты на поставку «Панцирей», — заявил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Лямин.

По его мнению, модернизация ЗРПК осуществляется в том числе с учётом опыта, полученного в САР. По данным Минобороны РФ, российские расчёты «Панцирей» безупречно отражают регулярные атаки беспилотников террористов.

ЗРПК «Панцирь» в Сирии

РИА Новости

© Дмитрий Виноградов

В июне прошлого года в комментарии РИА Новости индустриальный директор кластера обычных вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов рассказал, что усовершенствованный ЗРПК получит существенно более высокие тактико-технические характеристики.

По данным КБП, дальность стрельбы ракетного вооружения модернизированного «Панциря» увеличится вдвое, до 40 км, а радиус обнаружения воздушных объектов — с 36 до 75 км. Также значительно возрастёт максимальная скорость поражения целей — с 1300 до 3000 м/с.

Позаботились тульские конструкторы и об увеличении боезапаса комплекса. «Панцирь» будет выпускаться отдельно в ракетном варианте. Боекомплект данной модификации составит 24 ракеты против нынешних 12 единиц.

Кроме того, обновлённый ЗРПК будет обладать лучшими ходовыми характеристиками благодаря шасси КамАЗ-53958 «Торнадо», которое сможет выдерживать нагрузку до 20—25 т (сейчас «Панцири» выпускаются на платформе КамАЗ-6560.

Директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов заявил RT, что модернизация «Панциря» в основном направлена на повышение возможностей поражения скоростных боеприпасов (посредством новейшей гиперзвуковой ракеты) и малых целей — БПЛА кустарного производства, мин, снарядов РСЗО.

«Боевой опыт в Сирии позволил определить направления совершенствования характеристик «Панциря». Обновлённый комплекс сможет «видеть» и уничтожать цели даже с очень маленькой отражающей поверхностью. Эффективность поражения этих и других объектов значительно возрастёт. На практике это будет означать ещё более надёжную защиту нашей авиабазы Хмеймим и другой российской военной инфраструктуры, где бы она ни находилась», — подытожил Кнутов.