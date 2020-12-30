«Эффективность, превышающая 99%»: ФМБА завершило доклинические исследования антидота от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство России завершило доклинические испытания препарата против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. По её словам, антидот продемонстрировал полную безопасность и превышающую 99% эффективность. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова оценила отечественные вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», подчеркнув, что они не имеют серьёзных побочных эффектов и действенны в защите от коронавирусной инфекции. За последние сутки в России подтверждено 26 513 новых случаев коронавирусной инфекции. За это же время выздоровели 29 235 пациентов, скончались 599 человек.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует до конца 2020 года приступить к клиническим исследованиям своего препарата прямого действия против коронавирусной инфекции. Об этом заявила руководитель агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По её словам, уже подготовлено досье для получения соответствующего разрешения.

«Первый препарат — этиотропный, влияющий непосредственно на вирус, фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата, в связи с тем что он не действует на организм и на иммунитет человека, и, с другой стороны, высокую эффективность, превышающую 99%», — сказала Скворцова.

Наряду с этим ФМБА планирует в I квартале 2021 года завершить доклинические испытания собственной вакцины от коронавируса.

«В настоящее время мы разрабатываем рекомбинантную вакцину, действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет. На фазе доклинических исследований мы получили эффективно работающую рецептуру, и для нас сейчас самый ответственный период. Мы очень надеемся в первом квартале следующего года завершить доклинические исследования и войти уже в клинические», — подчеркнула глава агентства.

В свою очередь, Михаил Мишустин констатировал, что ФМБА активно работает над средствами противодействия распространению COVID-19, при этом все федеральные медучреждения России обеспечены плазмой и компонентами крови.

«Знаю, что агентство практически в круглосуточном режиме работает над всеми компонентами борьбы с коронавирусом. Выполнено более 1,5 млн тестов, активно разрабатываются также все средства для повышения иммунитета и борьбы с коронавирусом», — добавил председатель правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФМБА Вероника Скворцова

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Напомним, что масштабная вакцинация во всех регионах РФ началась в середине декабря. Для прививочной кампании на данный момент используются два зарегистрированных Минздравом препарата от SARS-CoV-2: первая в мире вакцина «Спутник V», разработанная специалистами НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, и препарат «ЭпиВакКорона» ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор». Кроме того, на конец января — начало февраля 2021 года намечена регистрация третьей вакцины, созданной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. По словам главы Минфина Антона Силуанова, проведение масштабной вакцинации в России может обойтись в 75—100 млрд рублей.

Добавим, что вице-премьер Татьяна Голикова в интервью РИА Новости рекомендовала отказаться от алкоголя за несколько дней до прививки от COVID-19, чтобы помочь организму. Она также рассказала о двух препаратах, которые уже применяются для вакцинации населения России.

«Спутник V», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьёзных побочных эффектов. Она достаточно хорошо работает — и та, и другая. Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трёх составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ», — сказала Голикова.

Ранее Голикова отмечала, что уже в I квартале 2021 года россияне смогут выбирать вакцину, чтобы привиться от коронавируса. Тогда как в Минздраве надеются, что уже в январе привившиеся россияне смогут получить паспорт вакцинированного через портал госуслуг.

AFP

© Yuri KADOBNOV

За минувшие сутки в России зафиксировано 26 513 новых случаев COVID-19 (в предшествовавшие этому два дня — 27 002 и 27 787 случаев соответственно). С начала пандемии их общее число в стране достигло 3 131 550.

За всё время выздоровели 2 525 418 пациентов, в том числе 29 235 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 56 426 человек (599 летальных исходов за сутки).

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (5105), Санкт-Петербурге (3764), Московской (1608), Нижегородской (503) и Свердловской (406) областях.

«Общее количество наблюдаемых пациентов и с новой коронавирусной инфекцией, и с внебольничными пневмониями, тех, которые находятся в стадии диагностики... их чуть больше 1 млн 100 человек. 80% из них лечатся амбулаторно», — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 90,2 млн тестов на COVID-19, под наблюдением медиков остаются свыше 663 тыс. человек.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, российские санатории запустили программы реабилитации для людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Он отметил, что в этом зимнем сезоне одним из основных видов туризма станет оздоровительный.

«Сегодня и всем известные курорты с термальными источниками Юга страны — Сочи, Северного Кавказа, а также набирающие популярность туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, с радоновыми ваннами на Алтае или оздоровительные санатории Сибири разработали специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после COVID-19», — цитирует его ТАСС.

Лидером в стране по общему числу выявленных случаев COVID-19 остаётся Москва (803 203). В столице выздоровели 621 292 человека, 11 136 пациентов скончались. Только за минувшие сутки в городе были госпитализированы 1726 человек с коронавирусом, 519 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

Также на официальном сайте мэра Москвы рассказали, что в период новогодних праздников городские медицинские учреждения будут работать по специальному графику. Прививочные пункты, в частности, не работают только 31 декабря и 1 января.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении зимних каникул в столичных школах на неделю, до 17 января 2021 года, в связи с ощутимым ухудшением эпидемиологической обстановки. Градоначальник также призвал не откладывать прохождение вакцинации от COVID-19.