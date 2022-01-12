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«Эффективность очевидна всему миру»: как в России отнеслись к заявлениям Запада по миссии ОДКБ в Казахстане
12 января 2022, 03:05 • 81 • В мире
В Москве отреагировали на критику Запада по поводу работы сил ОДКБ в Казахстане. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эффективность действий организации «могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией». В свою очередь, председатель Госдумы России Вячеслав Володин подчеркнул, что военная помощь республике помогла предотвратить террористическую угрозу. Высокую оценку миссии ОДКБ дал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее в США потребовали от властей Казахстана объяснений, почему они обратились к организации. По мнению экспертов, на Западе не ожидали, что ОДКБ настолько эффективно проявит себя в казахстанских событиях.
Миротворец ОДКБ в Казахстане РИА Новости © Пресс-служба Минобороны РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
«Эффективность этой акции, этих шагов (развёртывание сил ОДКБ. — RT) очевидна всему миру. Её могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией», — сказала она.
Ранее с таким же заявлением представитель МИД РФ выступила в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». Она отметила, что силы миротворческого контингента ОДКБ сработали чётко и слаженно, оказав Казахстану современную помощь в рамках существующих правовых механизмов.
Дипломат напомнила, что принципы военной взаимопомощи прописаны в основополагающих документах организации. Несмотря на это, с точки зрения Захаровой, операция ОДКБ вызвала на Западе неадекватную и агрессивную реакцию.
«Она (ОДКБ. — RT) сделала своё дело так, как делает своё дело врач высшей категории, моментально приведя всю ситуацию (в Казахстане. — RT) к показателям, которые были заявлены. Ну это, конечно, вызывает раздражение… Потому что все операции Западного мира, которые проводились, приводили к обратному: они приводили к провалу», — сказала Захарова.
По мнению официального представителя МИД РФ, Запад не собирается «радоваться» слаженным действиям государств, которые не входят в его блок. Кроме того, как считает дипломат, за рубежом продолжат рассуждать о якобы нелегитимности действий ОДКБ и «агрессивных» планах России.
«Американское вмешательство»
Помимо представителя МИД РФ, на нападки Запада отреагировал председатель Госдумы России Вячеслав Володин. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что ввод сил ОДКБ помог стабилизировать ситуацию в стране. По его словам, присутствие миротворцев «позволило высвободить местных правоохранителей» для решения вопросов обеспечения безопасности мирных граждан.
«И когда звучат рассуждения «стоило или не стоило направлять силы ОДКБ», хочу подчеркнуть: это решение, безусловно, необходимо было принимать. Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьёзных проблем не только в дружественном нам Казахстане, но и в других странах», — подчеркнул Володин.
Как считает спикер нижней палаты российского парламента, «руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась».
«Гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства для Вашингтона второстепенны. Весь мир это видел на примерах ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны. Народы этих стран до сих пор страдают от последствий американского вмешательства», — сказал Володин.
Напомним, Соединённые Штаты резко негативно отреагировали на ввод миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан и потребовали от властей республики объяснений, почему те обратились к организации.
7 января госсекретарь США Энтони Блинкен попытался обвинить Москву в том, что она якобы с неохотой будет выводить войска из Казахстана.
«Один урок из прошлой истории: когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — заявил Блинкен.
В ответ на это в МИД РФ напомнили о военных преступлениях американских войск.
«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — подчёркивалось в сообщении Telegram-канала российского министерства иностранных дел.
В легитимности и правомерности миссии ОДКБ усомнилась и представитель Белого дома Джен Псаки, а спикер Госдепа Нед Прайс в ходе пресс-брифинга 10 января заявил, что у руководства Казахстана якобы не было необходимости пользоваться военной поддержкой ОДКБ.
«У нас имеются некоторые вопросы, ведь, насколько нам известно, правительство Казахстана вполне в состоянии обеспечивать закон и порядок, а также защиту своих институтов, соблюдая при этом права людей и реагируя на вопросы, которые их беспокоят», — сказал журналистам Прайс.
Представитель Госдепа заявил, что Соединённые Штаты хотели бы «лучше понять необходимость и характер» запроса Казахстана на ввод миротворцев. При этом он призвал силы ОДКБ «соблюдать международные нормы в области прав человека, поддержать мирное урегулирование и, опять же, незамедлительно покинуть Казахстан, когда правительство страны об этом попросит».
11 января посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в Twitter заявило, что, учитывая печальный опыт операций американской армии, Вашингтон не может давать советы по поводу того, как восстанавливать порядок и защищать права людей.
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