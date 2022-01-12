«Эффективность очевидна всему миру»: как в России отнеслись к заявлениям Запада по миссии ОДКБ в Казахстане

В Москве отреагировали на критику Запада по поводу работы сил ОДКБ в Казахстане. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эффективность действий организации «могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией». В свою очередь, председатель Госдумы России Вячеслав Володин подчеркнул, что военная помощь республике помогла предотвратить террористическую угрозу. Высокую оценку миссии ОДКБ дал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее в США потребовали от властей Казахстана объяснений, почему они обратились к организации. По мнению экспертов, на Западе не ожидали, что ОДКБ настолько эффективно проявит себя в казахстанских событиях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что эффективность миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.

«Эффективность этой акции, этих шагов (развёртывание сил ОДКБ. — RT) очевидна всему миру. Её могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией», — сказала она.

Ранее с таким же заявлением представитель МИД РФ выступила в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». Она отметила, что силы миротворческого контингента ОДКБ сработали чётко и слаженно, оказав Казахстану современную помощь в рамках существующих правовых механизмов.

Дипломат напомнила, что принципы военной взаимопомощи прописаны в основополагающих документах организации. Несмотря на это, с точки зрения Захаровой, операция ОДКБ вызвала на Западе неадекватную и агрессивную реакцию.

«Она (ОДКБ. — RT) сделала своё дело так, как делает своё дело врач высшей категории, моментально приведя всю ситуацию (в Казахстане. — RT) к показателям, которые были заявлены. Ну это, конечно, вызывает раздражение… Потому что все операции Западного мира, которые проводились, приводили к обратному: они приводили к провалу», — сказала Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, Запад не собирается «радоваться» слаженным действиям государств, которые не входят в его блок. Кроме того, как считает дипломат, за рубежом продолжат рассуждать о якобы нелегитимности действий ОДКБ и «агрессивных» планах России.

«Американское вмешательство»

Помимо представителя МИД РФ, на нападки Запада отреагировал председатель Госдумы России Вячеслав Володин. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что ввод сил ОДКБ помог стабилизировать ситуацию в стране. По его словам, присутствие миротворцев «позволило высвободить местных правоохранителей» для решения вопросов обеспечения безопасности мирных граждан.

«И когда звучат рассуждения «стоило или не стоило направлять силы ОДКБ», хочу подчеркнуть: это решение, безусловно, необходимо было принимать. Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьёзных проблем не только в дружественном нам Казахстане, но и в других странах», — подчеркнул Володин.

Как считает спикер нижней палаты российского парламента, «руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась».

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

РИА Новости

© Минобороны России

«Гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства для Вашингтона второстепенны. Весь мир это видел на примерах ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны. Народы этих стран до сих пор страдают от последствий американского вмешательства», — сказал Володин.

Напомним, Соединённые Штаты резко негативно отреагировали на ввод миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан и потребовали от властей республики объяснений, почему те обратились к организации.

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен попытался обвинить Москву в том, что она якобы с неохотой будет выводить войска из Казахстана.

«Один урок из прошлой истории: когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», — заявил Блинкен.

В ответ на это в МИД РФ напомнили о военных преступлениях американских войск.

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоём доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — подчёркивалось в сообщении Telegram-канала российского министерства иностранных дел.

В легитимности и правомерности миссии ОДКБ усомнилась и представитель Белого дома Джен Псаки, а спикер Госдепа Нед Прайс в ходе пресс-брифинга 10 января заявил, что у руководства Казахстана якобы не было необходимости пользоваться военной поддержкой ОДКБ.

Представитель Госдепа Нед Прайс

AP

© Kevin Lamarque

«У нас имеются некоторые вопросы, ведь, насколько нам известно, правительство Казахстана вполне в состоянии обеспечивать закон и порядок, а также защиту своих институтов, соблюдая при этом права людей и реагируя на вопросы, которые их беспокоят», — сказал журналистам Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что Соединённые Штаты хотели бы «лучше понять необходимость и характер» запроса Казахстана на ввод миротворцев. При этом он призвал силы ОДКБ «соблюдать международные нормы в области прав человека, поддержать мирное урегулирование и, опять же, незамедлительно покинуть Казахстан, когда правительство страны об этом попросит».

11 января посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в Twitter заявило, что, учитывая печальный опыт операций американской армии, Вашингтон не может давать советы по поводу того, как восстанавливать порядок и защищать права людей.

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