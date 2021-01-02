Эффективность менее 80%: Вакцина "made in China" выходит на рынок

В последний день 2020 года стало известно о выходе на рынок ещё одной вакцины от COVID-19 - на этот раз китайской. Центральное телевидение Китая сообщает, что Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило массовое применение инактивированной вакцины компании Sinopharm.

Ранее представители Sinopharm заявили об успешных испытаниях препарата, после введения которого у вакцинированных отмечалась выработка антител с высоким титром. При этом эффективность китайской вакцины - примерно 79,34%, уточнили производители. Кроме того, в сообщении отмечается, что в дальнейшем требуются наблюдения за продолжительностью действия и эффективностью вакцины.

Напомним, эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет от 91% до 96%. И российская, и китайская вакцины двухфазные - требуется два введения препарата с определённым временным промежутком.