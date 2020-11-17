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«Эффективное средство профилактики»: дистанционное обучение для старшеклассников Москвы продлили до 6 декабря
17 ноября 2020, 15:45 • 75 • В России
В Москве учащиеся 6—11-х классов продолжат заниматься в дистанционном режиме до 6 декабря. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что такая форма обучения — эффективное средство профилактики распространения коронавируса. Тем временем в России выявлено 22 410 новых случаев COVID-19. При этом 22 055 пациентов выздоровели, 442 человека скончались. Количество выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в России достигло 1 971 013. В Роспотребнадзоре рассказали, что к настоящему времени в стране выполнено более 69,5 млн тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков остаются более 460 тыс. человек.
РИА Новости © Екатерина Чеснокова
Дистанционное обучение в старших классах школ Москвы продлили на две недели — до 6 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей.
Ранее стало известно, что за последние две недели коронавирус ежедневно выявляли в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы, сообщил замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев.
«За последние две недели с 1 по 15 ноября мы получаем сведения о заболевших — в среднем ежедневно 180 сотрудников, из них 67 учителей», — сказал Молев, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по образованию. Его слова приводит РИА Новости.
Замглавы департамента отметил, что если бы не принятые в столице меры, то количество заболевших могло существенно вырасти.
«Эти цифры были бы увеличены на 5 тыс. человек, а количество заболевших учеников составило бы 7 тыс.», - сказал Молев.
Напомним, что в конце сентября московские власти объявили о продлении школьных каникул на период с 5 по 18 октября. По окончанию этого срока учащихся 6—11 классов в московских школах перевели на дистанционное обучение, тогда как ученики 1—5 классов вернулись в школы.
Позднее действие этого режима продлили по 22 ноября, отметив, что власти постараются «сделать всё, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования». Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил ещё 12 ноября, что режим дистанционного обучения, скорее всего, будет продлён на больший срок.
При этом в Мосгордуме подчеркнули, что не планируют оставлять школьников на дистанционном обучении. Как отметил глава столичного департамента образования Александр Молотков, все проекты предпрофессионального образования, все проекты, связанные с воспитанием, будут продлены.
Новые данные о заболеваемости
За прошедшие сутки в России зафиксировано 22 410 новых случаев коронавируса. В предшествующие два дня сообщалось о 22 778 и 22 572 выявленных больных COVID-19 соответственно.
С начала пандемии выявлено 1 971 013 случаев коронавирусной инфекции во всех 85 регионах РФ. За это время 1 475 904 человека выздоровели. За сутки этот показатель вырос на рекордную величину — 22 055 пациентов выписаны.
От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 33 931 человек. За сутки число летальных исходов выросло на 442 — максимальное значение с начала пандемии.
Лидером по числу выявленных за сутки случаев является Москва. За 24 часа в столице зафиксировали 5882 заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге выявлены 2130 заболевших. За две недели показатели суточной заболеваемости в этом городе выросли вдвое. Значительное количество новых заболевших зафиксировано в Московской (839), Нижегородской (407) и Архангельской (351) областях.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 69,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 438 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 461 178 человек.
Накануне в ведомстве заявили, что в России документально не зафиксированы случаи повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного документированного повторного случая (заболевания COVID-19. — RT)», — заявил заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».
Мобильные бригады медиков
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 200 млн рублей на обеспечение работы мобильных бригад для оказания помощи больным с коронавирусом. В опубликованном на сайте кабмина сообщении отмечается, что такая практика используется в ряде территорий.
В состав бригад входят врачи разного профиля, в том числе анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи и терапевты. В работе мобильных бригад врачей участвуют 32 медучреждения, среди которых Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова, Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Медицинский центр акушерства и гинекологии им. Кулакова и Башкирский государственный медицинский университет.
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