«Эффективное средство профилактики»: дистанционное обучение для старшеклассников Москвы продлили до 6 декабря

В Москве учащиеся 6—11-х классов продолжат заниматься в дистанционном режиме до 6 декабря. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что такая форма обучения — эффективное средство профилактики распространения коронавируса. Тем временем в России выявлено 22 410 новых случаев COVID-19. При этом 22 055 пациентов выздоровели, 442 человека скончались. Количество выявленных с начала пандемии случаев коронавируса в России достигло 1 971 013. В Роспотребнадзоре рассказали, что к настоящему времени в стране выполнено более 69,5 млн тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков остаются более 460 тыс. человек.

Дистанционное обучение в старших классах школ Москвы продлили на две недели — до 6 декабря. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6—11-х классах ещё на две недели — до 6 декабря 2020 года», — говорится в сообщении на сайте мэра.

По его словам, эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей.

Ранее стало известно, что за последние две недели коронавирус ежедневно выявляли в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы, сообщил замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев.

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© Alexander Avilov/Moscow News Agency

«За последние две недели с 1 по 15 ноября мы получаем сведения о заболевших — в среднем ежедневно 180 сотрудников, из них 67 учителей», — сказал Молев, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по образованию. Его слова приводит РИА Новости.

Замглавы департамента отметил, что если бы не принятые в столице меры, то количество заболевших могло существенно вырасти.

«Эти цифры были бы увеличены на 5 тыс. человек, а количество заболевших учеников составило бы 7 тыс.», - сказал Молев.

Напомним, что в конце сентября московские власти объявили о продлении школьных каникул на период с 5 по 18 октября. По окончанию этого срока учащихся 6—11 классов в московских школах перевели на дистанционное обучение, тогда как ученики 1—5 классов вернулись в школы.

Позднее действие этого режима продлили по 22 ноября, отметив, что власти постараются «сделать всё, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования». Вместе с тем мэр Москвы Сергей Собянин заявил ещё 12 ноября, что режим дистанционного обучения, скорее всего, будет продлён на больший срок.

При этом в Мосгордуме подчеркнули, что не планируют оставлять школьников на дистанционном обучении. Как отметил глава столичного департамента образования Александр Молотков, все проекты предпрофессионального образования, все проекты, связанные с воспитанием, будут продлены.

«Эти проекты невозможны будут без одного присутствия ребят... это ещё одно доказательство того, что нет никаких тайных планов оставить детей на дистанционке. Это вынужденная мера, надеюсь, она скоро закончится», — цитирует Молоткова РИА Новости.

Новые данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России зафиксировано 22 410 новых случаев коронавируса. В предшествующие два дня сообщалось о 22 778 и 22 572 выявленных больных COVID-19 соответственно.

С начала пандемии выявлено 1 971 013 случаев коронавирусной инфекции во всех 85 регионах РФ. За это время 1 475 904 человека выздоровели. За сутки этот показатель вырос на рекордную величину — 22 055 пациентов выписаны.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 33 931 человек. За сутки число летальных исходов выросло на 442 — максимальное значение с начала пандемии.

Лидером по числу выявленных за сутки случаев является Москва. За 24 часа в столице зафиксировали 5882 заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге выявлены 2130 заболевших. За две недели показатели суточной заболеваемости в этом городе выросли вдвое. Значительное количество новых заболевших зафиксировано в Московской (839), Нижегородской (407) и Архангельской (351) областях.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 69,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 438 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 461 178 человек.

Накануне в ведомстве заявили, что в России документально не зафиксированы случаи повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного документированного повторного случая (заболевания COVID-19. — RT)», — заявил заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

Мобильные бригады медиков

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 200 млн рублей на обеспечение работы мобильных бригад для оказания помощи больным с коронавирусом. В опубликованном на сайте кабмина сообщении отмечается, что такая практика используется в ряде территорий.

«Специалисты из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов выезжают в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. На месте они консультируют коллег и оказывают помощь больным», — говорится в сообщениии.

В состав бригад входят врачи разного профиля, в том числе анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи и терапевты. В работе мобильных бригад врачей участвуют 32 медучреждения, среди которых Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова, Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Медицинский центр акушерства и гинекологии им. Кулакова и Башкирский государственный медицинский университет.