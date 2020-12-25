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«Эффективное прикрытие десанта»: какими возможностями обладает новая российская зенитная ракета «Стрела 9М333»

25 декабря 2020, 02:05  •  80 • В России
Концерн «Калашников» сообщил о завершении натурных испытаний зенитной управляемой ракеты «Стрела 9М333», реализованной по принципу «выстрелил и забыл». Компания уже начала серийное производство этого боеприпаса для Минобороны РФ. Ракета способна эффективно уничтожать низколетящие самолёты, вертолёты, БПЛА и крылатые ракеты на дальности до 5 км. В свою очередь, принцип «выстрелил и забыл» позволяет носителю после пуска мгновенно поменять местоположение, избежав ответного удара. «Стрела 9М333» войдёт в арсенал модернизированного комплекса ПВО «Стрела-10МН» и, как ожидают эксперты, повысит его боевые возможности.
 
Испытания на Донгузском полигоне зенитной управляемой ракеты «Стрела 9М333» для комплекса «Стрела-10МН» РИА Новости © Пресс-служба концерна «Калашников»
 

На Донгузском полигоне в Оренбургской области завершились натурные испытания зенитной управляемой ракеты (ЗУР) «Стрела 9М333», сообщается на YouTube-канале концерна «Калашников» (Ижевск). Боеприпас был выпущен в ночное время суток и успешно поразил воздушную цель.

«Ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, что является её важнейшим преимуществом над другими ракетами подобного класса. ЗУР «Стрела 9М333» позволяет вести огонь по принципу «выстрелил — забыл», — подчеркнули в концерне.

По информации разработчика, новый боеприпас предназначен для уничтожения низколетящих самолётов и вертолётов в условиях применения оптических помех, а также «дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов (ДПЛА) и крылатых ракет». «Калашников» уже запустил серийное производство «Стрелы 9М333» в интересах Минобороны РФ.

«Летит на цель сама»

 

Ранее «Стрела 9М333» была представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Калибр боеприпаса составляет 120 мм, масса — 41 кг, масса боевой части — 5 кг, наклонная дальность поражения цели — до 5 км, высота полёта поражаемых объектов — до 3,5 км, средняя скорость ракеты — 550 м/с.

Ключевым преимуществом «Стрелы 9М333» эксперты называют реализацию принципа «выстрелил — забыл». Он заключается в том, что после пуска ракеты боевому расчёту нет необходимости сопровождать боеприпас. Это позволяет военнослужащим мгновенно покинуть позицию, чтобы не стать жертвой ответного огня.

  • Макет ракеты «Стрела 9М333» на форуме «Армия-2020»
  • © Концерн «Калашников»

«Название этого принципа говорит само за себя: засекаешь цель, ловишь её прицельную марку, далее пуск — и ракета летит на цель сама, без участия оператора. В этот момент можно делать манёвры: уклоняться, уходить. Это повышает живучесть, надёжность системы в целом, её точность, позволяет поражать большее количество целей», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Алексей Хлопотов.

Он напомнил, что прежде использовалось ручное или полуавтоматическое управление, при котором точность поражения воздушных целей достаточно сильно зависит от мастерства оператора. Кроме того, экипаж боевой машины в значительной степени ограничен в манёвренности.

По информации Минобороны РФ, «Стрела 9М333» наряду с другими боеприпасами войдёт в арсенал модернизированного зенитного ракетного комплекса ближнего действия «Стрела-10МН» («Стрела-10М4»), адаптированного к стрельбе в тёмное время суток. ЗРК разработан в АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана».

«Особенностью этого комплекса являются самонаводящиеся на цели твердотопливные зенитные управляемые ракеты 9М37 и 9М333, позволяющие реализовать принцип «выстрелил — забыл» и поражать воздушные цели на высотах до 3500 м и дальности до 5000 м», — говорится в материалах военного ведомства.

«Стрелой-10МН» вооружаются мотострелковые подразделения и части «голубых беретов», ответственные за противовоздушную оборону. Обстрел целей из этого ЗРК может вестись на встречных и догонных курсах.

Благодаря уникальному оборудованию «Стрела-10МН» способна перехватывать воздушные цели ночью, в сложных метеоусловиях и даже при мощных помехах со стороны противника. Для этого на комплексе установлены телевизионная система, блок сканирования, автоматы захвата и сопровождения цели.

В воздушно-десантных войсках «Стрела-10МН» эксплуатируется с автоматизированной системой управления «Барнаул-Т» разработки АО «НПП «Рубин» (Пенза). Аппаратура этого комплекса монтируется на гусеничной базе БТР-МДМ «Ракушка» и десантируется парашютным способом.

  • Автор: Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333

Основными задачами системы «Барнаул-Т» являются разведка низколетящих воздушных целей, сбор (приём) информации о воздушной обстановке и целераспределение. Помимо «Стрелы-10», автоматизированная система способна работать в единой информационной сети с переносными ЗРК «Верба» и комплексами средней дальности типа «Бук».

«ЗРК «Стрела-10МН» с увеличенными возможностями и компактные маловысотные радиолокационные обнаружители целей в комплексе с автоматизированной системой управления «Барнаул-Т» обеспечат эффективное прикрытие наземных действий десанта, заранее оповещая о приближающихся воздушных целях», — говорится в материалах Минобороны РФ.

К основным достоинствам «Стрелы-10МН» разработчик относит высокую надёжность и огневую производительность, простоту в эксплуатации, скрытность процесса подготовки стрельбы, живучесть и эффективность боевого применения.

«Способствуют укреплению потенциала»

 

По мнению экспертов, с появлением ракеты «Стрела 9М333» серьёзно возрастёт боевой потенциал комплекса «Стрела-10МН». Кроме того, эта система ПВО превзойдёт по возможностям мобильную зенитную установку «Гибка-С», которая монтируется на бронемашины «Тигр-М».

Это средство противовоздушной обороны также предназначено для эксплуатации в частях Сухопутных войск РФ и ВДВ с целью прикрытия наземных группировок. Ракеты в нём наводятся по лазерному лучу.

По мнению экспертов, главная специализация установки «Гибка-С» — борьба с беспилотниками, тогда как «Стрела-10МН» представляет собой универсальное оружие.

В комментарии RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что «Стрела-10МН» повысит эффективность и точность огня. Он отметил, что модернизация арсенала ПВО — это часть политики Минобороны по увеличению доли современных образцов в российской армии.

«Любые новые разработки способствуют укреплению потенциала российских вооружённых сил. Причём мы видим сотни успешно реализованных проектов. В этом смысле концерн «Калашников» с его новой зенитной ракетой работает на общий положительный результат», — считает Коротченко.

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