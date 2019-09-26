«Эффективное нелетальное средство»: почему США форсируют создание СВЧ-оружия

Минобороны США выделило корпорации Raytheon Co. Missile Systems $16,289 млн на создание прототипа СВЧ-пушки повышенной мощности. Об этом сообщается на сайте Пентагона. Заокеанские военные ожидают, что цикл полигонных испытаний изделия завершится 20 декабря 2020 года. В США Raytheon является ведущим разработчиком электромагнитного оружия, к классу которого относится СВЧ-пушка. Ранее американская компания не достигла серьёзных успехов на этом поприще. А на вооружении российской армии уже находятся несколько СВЧ-комплексов. Эксперты называют Россию мировым лидером в области электромагнитного вооружения.

Корпорация Raytheon Co. Missile Systems получила от Пентагона $16,289 млн на создание прототипа СВЧ-пушки повышенной мощности для ВВС США. Об этом сообщается на сайте американского Минобороны. Комплекс предназначен для отражения атак беспилотников.

Испытания СВЧ-пушки будут проходить на полигоне, расположенном за пределами континентальной территории Соединённых Штатов. В документе уточняется, что проверка систем и агрегатов экспериментального оружия займёт не менее 12 месяцев и может завершиться к 20 декабря 2020 года.

«Выводить из строя пехоту»

Действие СВЧ-пушки основано на энергии электромагнитного излучения (ЭМИ) сверхвысокой частоты, которое оказывает негативное влияние на организм человека (вызывает нарушение иммунной системы) и губительно для электроники (выжигает полупроводники, транзисторы, платы, микросхемы). Также данный тип вооружения может вызывать детонацию боеприпасов.

Как пояснил RT военный эксперт Юрий Кнутов, образцы современного электромагнитного оружия используются в основном в качестве средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — комплексов, способных выводить из строя электронику, создавать помехи связи и глушить сигналы навигационных спутниковых систем.

«Применение средств РЭБ против беспилотников — наиболее оптимальный способ борьбы с ними. Поэтому интерес американцев к СВЧ-пушке понятен. У этого оружия масса преимуществ. Гипотетически оно может выжигать бортовую аппаратуру, причём не только БПЛА, но и пилотируемой авиатехники. Это дешёвое и на определённых расстояниях достаточно эффективное нелетальное средство ПВО», — пояснил эксперт.

Моделирование воздействия на оборудование самолёта противника радиоэлектронными средствами

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Однако на сегодняшний день главной преградой для широкого применения СВЧ-оружия является отсутствие источника электропитания достаточной мощности, отмечает Кнутов.

Соединённые Штаты работают по теме СВЧ-пушки около полувека. В 2000-е годы в Ираке американские военные хотели применить комплекс дистанционного нелетального воздействия на людей ADS (Active Denial System). Им оснащались армейские внедорожники. Разработчик системы — корпорация Raytheon. Эффективная дальность действия лучей составляла 750 метров.

Американцы намеревались использовать ADS для разгона демонстраций, но Пентагон отказался от этой меры из-за опасений, что оружие может рассматриваться как устройство для пыток. В рамках экспериментов микроволновые лучи направляли на военнослужащих и резервистов США. В СМИ можно найти информацию, что после пяти секунд облучения человек не мог терпеть боль, у некоторых появлялись ожоги.

В 2010 году ADS была переброшена в Афганистан, но, как утверждают американцы, там комплекс не применялся. О дальнейшей судьбе аппарата практически ничего не известно.

«Насколько оказался удачным опыт применения этого комплекса — сказать сложно. Но это не означает, что США отказались от экспериментов», — рассуждает Кнутов.

Эксперт не сомневается, что американцы продолжают исследования в сфере электромагнитного оружия. По его словам, усилия Соединённых Штатов направлены на создание СВЧ-комплексов для борьбы с авиатехникой и живой силой противника.

В 2013 году Raytheon начала разрабатывать СВЧ-пушку Phaser. Оружие представляет собой «тарелку», которую можно установить на сухопутные и морские платформы. Комплекс предназначен для поражения беспилотников. Осенью 2016 года корпорация представила Phaser публике. Тем не менее на протяжении последних трёх лет информация о проекте в открытом доступе отсутствует.

Кнутов уверен в перспективности вложений в электромагнитное оружие. Однако, по его мнению, в данной сфере Соединённые Штаты выступают в роли догоняющего. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) продвинулся дальше американцев в разработке нелетального вооружения на основе ЭМИ, полагает эксперт.

«Несмотря на множество нерешённых проблем (связанных главным образом с источниками питания), есть достаточно оснований для того, чтобы заявлять о передовых позициях России в сфере электромагнитного оружия. Положительную роль в этом вопросе сыграл в том числе боевой опыт, полученный в Сирии. Речь прежде всего идёт об успешном отражении атак беспилотников террористов. Наши военные активно применяют разнообразные средства РЭБ», — подчеркнул Кнутов.

Ещё в 2017 году на форуме «Армия» концерн «Калашников» представил нелетальное радиоэлектронное ружьё Zala Aero REX-01. Условный выстрел изделия заменяет микроволновый импульс. Главная задача этого оружия — также борьба с беспилотниками. Преимуществами REX-01 являются простота эксплуатации, эргономика и относительно небольшая масса (чуть более 4 кг).

«В оружие встроен блок подавления, который заглушает в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo», — говорится в материалах концерна «Калашников».

Машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва» на учениях 42-й Тагильской ракетной дивизии РВСН (Свердловская область, Свободный, 28 марта 2018 года)

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Последние годы в части Ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) поставляются машины дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва». Автомобиль движется впереди колонны, которая сопровождает мобильные ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс». С помощью модуля СВЧ-излучения и генератора широкополосных электромагнитных импульсов «Листва» инициирует подрыв боеприпасов.

Часть российских проектов, основанных на энергии ЭМИ, носят закрытый для СМИ характер. В частности, речь идёт о программе «Алабуга», над которой специалисты концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) работают, предположительно, с 2011 года. Как считают эксперты, учёные создают электромагнитный боеприпас, способный выжигать оборудование самолётов, танков, кораблей, ракетных и артиллерийских комплексов.

Как сообщила в 2017 году британская газета Daily Star, загадочная система будет устанавливаться на БПЛА. По своей мощи российский боеприпас якобы будет сопоставим с эффектом взрыва ядерной бомбы для электронной аппаратуры.

«Крайне сложно защитить человека»

В июне 2018 года индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростех» Сергей Абрамов заявил, что Россия обладает «весьма эффективными наработками по боевому применению звукового, лазерного оружия и оружия на базе СВЧ».

По его мнению, в ближайшем будущем в мире будет возрастать «значимость нелетальных средств, направленных на выведение из строя солдат противника без их физического уничтожения», и СВЧ-оружие будет играть ведущую роль в локальных вооружённых конфликтах.

Советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев полагает, что СВЧ-пушка станет эффективным средством ПВО и, возможно, будет устанавливаться на беспилотник. В интервью ТАСС он пояснял, что СВЧ-пушкой нельзя оснащать истребитель, так как излучение может навредить пилоту.

«Электромагнитный импульс, которым будет вести стрельбу СВЧ-оружие, будет такой мощности, что крайне сложно защитить человека, лётчика от собственного вооружения. Как бы хорошо мы ни экранировали кабину, этот электронный импульс будет туда проникать», — рассказал Михеев.

Представитель КРЭТ воздержался от озвучивания конкретных проектов, которые курирует отечественный ОПК, но уточнил, что новейшие образцы электромагнитного оружия «переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ».

В разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин отметил, что российский ОПК совершил значительный прорыв в сфере разработки электромагнитного вооружения, опередив зарубежные государства, включая Соединённые Штаты.

«У России это направление (разработка электромагнитного оружия. — RT) находится в более продвинутом состоянии, чем у других государств, в частности США. Такой вывод я делаю на основании результатов использования отечественных комплексов РЭБ в Сирии в борьбе с беспилотниками», — подытожил Кошкин.