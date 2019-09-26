Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Приемлемое решение при угрозе жизни»: в Минюсте предложили наделить приставов п...
День борьбы с тоталитаризмом и авторитаризмом. Или с Россией?
Зеленский показал с трибуны ООН не ту пулю, которой был убит экс-оперный певец
Как эффект эхо-камеры действует на нас КАЖДЫЙ день? (Борная Солянка)
Главная / В мире

«Эффективное нелетальное средство»: почему США форсируют создание СВЧ-оружия

26 сентября 2019, 02:09  •  83 • В мире
Минобороны США выделило корпорации Raytheon Co. Missile Systems $16,289 млн на создание прототипа СВЧ-пушки повышенной мощности. Об этом сообщается на сайте Пентагона. Заокеанские военные ожидают, что цикл полигонных испытаний изделия завершится 20 декабря 2020 года. В США Raytheon является ведущим разработчиком электромагнитного оружия, к классу которого относится СВЧ-пушка. Ранее американская компания не достигла серьёзных успехов на этом поприще. А на вооружении российской армии уже находятся несколько СВЧ-комплексов. Эксперты называют Россию мировым лидером в области электромагнитного вооружения.
 
Американский СВЧ-комплекс на полноприводном автомобиле Humvee © U.S. Army
 

Корпорация Raytheon Co. Missile Systems получила от Пентагона $16,289 млн на создание прототипа СВЧ-пушки повышенной мощности для ВВС США. Об этом сообщается на сайте американского Минобороны. Комплекс предназначен для отражения атак беспилотников.

Испытания СВЧ-пушки будут проходить на полигоне, расположенном за пределами континентальной территории Соединённых Штатов. В документе уточняется, что проверка систем и агрегатов экспериментального оружия займёт не менее 12 месяцев и может завершиться к 20 декабря 2020 года.

«Выводить из строя пехоту»

 

Действие СВЧ-пушки основано на энергии электромагнитного излучения (ЭМИ) сверхвысокой частоты, которое оказывает негативное влияние на организм человека (вызывает нарушение иммунной системы) и губительно для электроники (выжигает полупроводники, транзисторы, платы, микросхемы). Также данный тип вооружения может вызывать детонацию боеприпасов. 

Как пояснил RT военный эксперт Юрий Кнутов, образцы современного электромагнитного оружия используются в основном в качестве средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — комплексов, способных выводить из строя электронику, создавать помехи связи и глушить сигналы навигационных спутниковых систем.

«Применение средств РЭБ против беспилотников — наиболее оптимальный способ борьбы с ними. Поэтому интерес американцев к СВЧ-пушке понятен. У этого оружия масса преимуществ. Гипотетически оно может выжигать бортовую аппаратуру, причём не только БПЛА, но и пилотируемой авиатехники. Это дешёвое и на определённых расстояниях достаточно эффективное нелетальное средство ПВО», — пояснил эксперт.

  • Моделирование воздействия на оборудование самолёта противника радиоэлектронными средствами
  • © Wikimedia

Однако на сегодняшний день главной преградой для широкого применения СВЧ-оружия является отсутствие источника электропитания достаточной мощности, отмечает Кнутов.

Соединённые Штаты работают по теме СВЧ-пушки около полувека. В 2000-е годы в Ираке американские военные хотели применить комплекс дистанционного нелетального воздействия на людей ADS (Active Denial System). Им оснащались армейские внедорожники. Разработчик системы — корпорация Raytheon. Эффективная дальность действия лучей составляла 750 метров.

Американцы намеревались использовать ADS для разгона демонстраций, но Пентагон отказался от этой меры из-за опасений, что оружие может рассматриваться как устройство для пыток. В рамках экспериментов микроволновые лучи направляли на военнослужащих и резервистов США. В СМИ можно найти информацию, что после пяти секунд облучения человек не мог терпеть боль, у некоторых появлялись ожоги.

В 2010 году ADS была переброшена в Афганистан, но, как утверждают американцы, там комплекс не применялся. О дальнейшей судьбе аппарата практически ничего не известно. 

«Насколько оказался удачным опыт применения этого комплекса — сказать сложно. Но это не означает, что США отказались от экспериментов», — рассуждает Кнутов.

Эксперт не сомневается, что американцы продолжают исследования в сфере электромагнитного оружия. По его словам, усилия Соединённых Штатов направлены на создание СВЧ-комплексов для борьбы с авиатехникой и живой силой противника. 

В 2013 году Raytheon начала разрабатывать СВЧ-пушку Phaser. Оружие представляет собой «тарелку», которую можно установить на сухопутные и морские платформы. Комплекс предназначен для поражения беспилотников. Осенью 2016 года корпорация представила Phaser публике. Тем не менее на протяжении последних трёх лет информация о проекте в открытом доступе отсутствует.

Кнутов уверен в перспективности вложений в электромагнитное оружие. Однако, по его мнению, в данной сфере Соединённые Штаты выступают в роли догоняющего. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) продвинулся дальше американцев в разработке нелетального вооружения на основе ЭМИ, полагает эксперт.

«Несмотря на множество нерешённых проблем (связанных главным образом с источниками питания), есть достаточно оснований для того, чтобы заявлять о передовых позициях России в сфере электромагнитного оружия. Положительную роль в этом вопросе сыграл в том числе боевой опыт, полученный в Сирии. Речь прежде всего идёт об успешном отражении атак беспилотников террористов. Наши военные активно применяют разнообразные средства РЭБ», — подчеркнул Кнутов.

Ещё в 2017 году на форуме «Армия» концерн «Калашников» представил нелетальное радиоэлектронное ружьё Zala Aero REX-01. Условный выстрел изделия заменяет микроволновый импульс. Главная задача этого оружия — также борьба с беспилотниками. Преимуществами REX-01 являются простота эксплуатации, эргономика и относительно небольшая масса (чуть более 4 кг).

«В оружие встроен блок подавления, который заглушает в радиусе пяти километров сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo», — говорится в материалах концерна «Калашников».

  • Машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва» на учениях 42-й Тагильской ракетной дивизии РВСН (Свердловская область, Свободный, 28 марта 2018 года)
  • © Алексей Заквасин/RT

Последние годы в части Ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) поставляются машины дистанционного разминирования (МДР) 15М107 «Листва». Автомобиль движется впереди колонны, которая сопровождает мобильные ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс». С помощью модуля СВЧ-излучения и генератора широкополосных электромагнитных импульсов «Листва» инициирует подрыв боеприпасов.

Часть российских проектов, основанных на энергии ЭМИ, носят закрытый для СМИ характер. В частности, речь идёт о программе «Алабуга», над которой специалисты концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) работают, предположительно, с 2011 года. Как считают эксперты, учёные создают электромагнитный боеприпас, способный выжигать оборудование самолётов, танков, кораблей, ракетных и артиллерийских комплексов.

Как сообщила в 2017 году британская газета Daily Star, загадочная система будет устанавливаться на БПЛА. По своей мощи российский боеприпас якобы будет сопоставим с эффектом взрыва ядерной бомбы для электронной аппаратуры.

«Крайне сложно защитить человека»

"Пожертвовать человеческими жизнями?": В США предложили опасный способ перехвата российских "Цирконов"

 

В июне 2018 года индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии «Ростех» Сергей Абрамов заявил, что Россия обладает «весьма эффективными наработками по боевому применению звукового, лазерного оружия и оружия на базе СВЧ».

По его мнению, в ближайшем будущем в мире будет возрастать «значимость нелетальных средств, направленных на выведение из строя солдат противника без их физического уничтожения», и СВЧ-оружие будет играть ведущую роль в локальных вооружённых конфликтах.

Советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев полагает, что СВЧ-пушка станет эффективным средством ПВО и, возможно, будет устанавливаться на беспилотник. В интервью ТАСС он пояснял, что СВЧ-пушкой нельзя оснащать истребитель, так как излучение может навредить пилоту.

«Электромагнитный импульс, которым будет вести стрельбу СВЧ-оружие, будет такой мощности, что крайне сложно защитить человека, лётчика от собственного вооружения. Как бы хорошо мы ни экранировали кабину, этот электронный импульс будет туда проникать», — рассказал Михеев.

Представитель КРЭТ воздержался от озвучивания конкретных проектов, которые курирует отечественный ОПК, но уточнил, что новейшие образцы электромагнитного оружия «переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ».

В разговоре с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин отметил, что российский ОПК совершил значительный прорыв в сфере разработки электромагнитного вооружения, опередив зарубежные государства, включая Соединённые Штаты.

«У России это направление (разработка электромагнитного оружия. — RT) находится в более продвинутом состоянии, чем у других государств, в частности США. Такой вывод я делаю на основании результатов использования отечественных комплексов РЭБ в Сирии в борьбе с беспилотниками», — подытожил Кошкин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
26 сентября 2019, 02:09
Путь НАТО: зачем США разворачивают на литовско-белорусской границе бронетанковый батальон
25 сентября 2019, 13:24
"Kak tebe takoe?": В США рекламные билборды зазывают Илона Маска в Краснодар
25 сентября 2019, 10:09
Перед Кадыровым струсил дважды? Как Зеленский "улаживал" конфликт с главой Чечни - СМИ
25 сентября 2019, 10:09
Захарова преподала Госдепу урок "серьезного отношения к своим обязательствам"
26 сентября 2019, 02:09
«Эффективное нелетальное средство»: почему США форсируют создание СВЧ-оружия
25 сентября 2019, 09:54
В поисках новых партнёров: в Польше раскритиковали сближение Словакии с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 сентября 2019, 02:24
В Литве решили наладить отношения с Беларусью и написали жалобу в ЕС
26 сентября 2019, 00:39
Зеленский показал с трибуны ООН не ту пулю, которой был убит экс-оперный певец
26 сентября 2019, 02:24
The National Interest призывает Конгресс отправлять на Украину ещё больше военной пом...
26 сентября 2019, 00:39
"Отвратительно и безнравственно!". Известная феминистка Мария Арбатова ответила на пр...
26 сентября 2019, 02:09
Путь НАТО: зачем США разворачивают на литовско-белорусской границе бронетанковый бата...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2019, 03:24
Кто напал на Saudi Aramco? Пока в США кричат про Иран, русская разведка собирает свои доказательства
21 сентября 2019, 18:24
С-400 вызвали неожиданные трудности в Турции. Сроки ввода сдвинуты на 2020 год
21 сентября 2019, 02:09
"Сунетесь – будем сбивать": Коротченко дал напутствие дерзкому генералу
21 сентября 2019, 18:24
"Спихнем Кремлю - пусть кормит": Гаспарян напомнил о предупреждениях Украине после "предательства" Трампа
20 сентября 2019, 16:24
"Захватить Калининград и обменять его на Крым": Военный эксперт раскрыл назревший план США
23 сентября 2019, 15:54
"Ответы получены": Политолог объяснил, почему Шойгу дал "прощальное интервью" именно сейчас
21 сентября 2019, 08:24
«Не могут смириться с отставанием»: как конгресс США намерен противодействовать российскому гиперзвуковому оружию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.