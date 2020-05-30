«Эффективное и надёжное средство поражения»: как реактивная система «Град» завоевала всемирную популярность

30 мая 1960 года правительство СССР поручило новгородскому предприятию СКБ-203 создать боевую и транспортную машину для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». За короткое время этот артиллерийский комплекс получил широкое распространение во всём мире благодаря поражающей мощи, высокой надёжности и простоте в эксплуатации. Возможности этой системы позволяют эффективно уничтожать скопление живой силы, бронетехники и огневых средств противника. Сегодня на вооружении российской армии стоит модернизированная версия «Града», получившая название «Торнадо-Г», которая значительно превосходит предшественника по дальности и автоматизации управления. По мнению экспертов, РСЗО семейства «Град» по-прежнему представляет собой чрезвычайно «грозное оружие».

60 лет назад Совет министров СССР опубликовал постановление № 578—236 о создании боевой и транспортной машин для реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К51 «Град». Выполнить этот проект поручили специалистам новгородского СКБ-203 (сейчас — АО «НПП «Старт» имени А.И. Яскина. — RT).

Предприятие должно было разработать колёсную мобильную платформу, на которой можно было бы разместить пусковую установку с не менее чем 30 направляющими для стрельбы ракетами.

«Очень грозное оружие»

Стоит отметить, что на тот момент советская промышленность уже работала над созданием «Града», однако предыдущие попытки изготовить машины с заданными массогабаритными характеристиками не увенчались успехом.

Поэтому ещё в конце 1950-х годов главный конструктор СКБ-203 Александр Яскин принял решение уменьшить размеры боеприпасов, сделав хвостовые стабилизаторы ракет складными. Таким образом, по замыслу инженера, удалось бы увеличить количество направляющих.

Однако СКБ-203 не специализировалось на модернизации ракетного вооружения. Партнёром новгородских инженеров стал тульский НИИ-147 (сейчас — НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева — RT). Работами по усовершенствованию снарядов для «Града» руководил главный конструктор этого предприятия Александр Ганичев. Усилия специалистов превзошли ожидания Минобороны СССР — СКБ-203 и НИИ-147 удалось изготовить самоходный артиллерийский комплекс с 40 направляющими.

Весной 1962 года в Ленинградском военном округе прошли государственные полигонно-войсковые испытания РСЗО. 28 марта 1963 года «Град» был принят на вооружение советской армии. 7 ноября 1964 года новые артиллерийские системы были продемонстрированы публике на параде по случаю 47-й годовщины Октябрьской революции.

В 1965 году в СССР был налажен серийный выпуск всех элементов «Града». Производство боевых и транспортно-заряжающих машин было развёрнуто на пермском Заводе им. Ленина (сейчас — ПАО «Мотовилихинские заводы». — RT). Сейчас, как и в советские годы, артиллерийская система размещается на шасси Урал-375Д и Урал-4320, но в модернизированных вариациях.

Процесс заряжания «Града»

© Виталий Аньков/РИА Новости

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что созданием «Града» Советский Союз решил проблему точного и более дальнего поражения групповых целей, которая существовала со времён появления легендарного самоходного реактивного миномёта «Катюша».

«Советские учёные аккумулировали имевшийся опыт и создали превосходную по ударной мощи машину. Боеприпасы калибра 122 мм — это до сих пор очень грозное оружие. На поле боя «Град» фактически заменял несколько гаубиц. Одним залпом одна машина этой системы могла уничтожить целое подразделение противника», — подчеркнул Корнев.

«Наиболее распространённая в мире РСЗО»

Комплекс «Град» предназначен для поражения живой силы, огневых средств, бронетехники, складов и других целей в ближайшей тактической глубине. Максимальная дальность стрельбы советской РСЗО составляла 21 км.

Особенность «Града» заключается в том, что в течение 20 секунд он может выпустить весь боекомплект, состоящий из 40 ракет, которые накрывают огнём площадь в 15—20 гектаров. Такое оружие считается чрезвычайно эффективным, если требуется уничтожить скопление сил противника в определённой локации.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский подчеркнул, что советский «Град» получился чрезвычайно мощным, простым в эксплуатации и надёжным средством площадного поражения. Машина практически безупречно выполняла задачи в любых климатических и географических условиях.

«В короткий промежуток времени «Град» получил широкую популярность во всём мире. Немаловажную роль сыграла быстрота обучения солдат. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, важно понимать специфику этого вооружения. Применение «Градов» должно быть внезапным для противника. Только тогда он становится серьёзным оружием в любой войне», — считает Мураховский.

При этом он уточнил, что РСЗО должна применяться по групповым целям вне населённых пунктов, поскольку существуют риски гибели мирного населения.

Аналогичной с точки зрения придерживается Дмитрий Корнев. По его словам, применение «Градов» в городских условиях «граничит с военным преступлением».

Основное предназначение РСЗО — оборонительное. В пример Корнев привёл советско-китайское столкновение на острове Даманский в марте 1969 года, когда состоялось боевое крещение «Града». Применение РСЗО и последующая атака пехоты ВС СССР вынудили солдат КНР отступить с занятых ранее рубежей. Впоследствии «Грады» применялись в афганской кампании (1979—1989 гг.) против моджахедов и множестве других вооружённых конфликтов.

«Грады» ведут огонь на учениях

© Министерство обороны РФ

Отечественная артиллерийская система по-прежнему стоит на вооружении десятков стран мира. Помимо республик постсоветского пространства, в разных модификациях «Град» эксплуатируется в Польше, Венгрии, Финляндии, Румынии, Болгарии, Индии, Китае, Венесуэле.

«Не побоюсь сказать, что советский «Град» с учётом самых разных и причудливых модификаций является наиболее распространённой в мире РСЗО. В ряде стран он производится по лицензии, другие государства использовали «Град» как платформу для создания собственного аналогичного оружия. В любом случае данный комплекс по-прежнему представляет собой недорогое, чрезвычайно эффективное и надёжное средство поражения», — пояснил Корнев.

Российские инженеры постоянно совершенствовали «Град», повышая главным образом дальность, мощь и точность поражения. Сегодня российская армия оснащается глубоко модернизированной версией советского комплекса, получившей название «Торнадо-Г».

«Особенностью модернизированной версии 122-мм РЗСО «Град» является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. В боевую машину установлены современные средства связи, которые позволяют осуществлять бесперебойный и защищённый радиообмен с машиной боевого управления», — так описываются в материалах Минобороны РФ возможности «Торнадо-Г».

«Полетим ещё дальше»

По словам Виктора Мураховского, главными отличиями «Торнадо-Г» от советской базовой модели являются новый боекомплект и автоматизированная система управления наведения орудия.

«В «Торнадо-Г» происходит автоматическое прицеливание с командного пункта батареи. Это резко сокращает процесс подготовки стрельбы, позволяет выполнять режим огневого налёта со сменами позиций. Приехали, развернулись в течение одной минуты, совершили залп, свернулись, уехали», — рассказал эксперт.

Обновлённый «Град» способен вести огонь на дальности до 42 км. По данным НПО «СПЛАВ», РСЗО оснащается несколькими типами 122-мм боеприпасов, которые позволяют эффективно выполнять задачи в условиях современного театра военных действий (ТВД).

В частности, в арсенал «Торнадо-Г» входят неуправляемый реактивный снаряд 9М521 с осколочно-фугасной головной частью повышенного могущества и боеприпас 9М522 с отделяемой осколочно-фугасной боевой частью дальностью до 40 км и 37,5 км соответственно.

Кроме того, расчёты модернизированных «Градов» могут вести огонь снарядами 9М217 с самоприцеливающимися боевыми элементами, ракетами 9М218 с кумулятивно-осколочными боевыми элементами и осколочно-фугасными боеприпасами 9М28Ф. Дальнейшее совершенствование РСЗО специалисты НПО «СПЛАВ» связывают с созданием управляемых средств поражения.

«Сейчас достигнуты, пожалуй, почти предельные возможности «Града», если не считать того, чем занимается весь мир — если использовать некоторые аэродинамические знания и сделать «Град» управляемым, что несложно, то мы полетим ещё дальше», — заявил ранее в интервью РИА Новости генеральный конструктор НПО Николай Макаровец.

По мнению экспертов, ещё одним направлением в совершенствовании семейства машин «Град» может стать увеличение боекомплекта, повышение автоматизации процессов управления вооружением, сокращение времени на зарядку боеприпасами и развёртывание на местности.