Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит ...
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разо...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Главная / В России

«Эффективное и мощное оружие»: как проходит модернизация огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк»

27 августа 2021, 11:05  •  200 • В России
Модернизация тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» будет завершена в ближайшее время. Об этом сообщили на Омском заводе транспортного машиностроения — разработчике этого комплекса. По словам гендиректора предприятия Игоря Лобова, работа направлена на повышение защищённости установки и усовершенствование её бортового оборудования. Эксперты отмечают, что такие системы остаются мощным оружием, которое доказало свою эффективность во многих вооружённых конфликтах.
 
Работа ТОС-1А «Солнцепёк» на конкурсе «Танковый биатлон-2021», полигон «Алабино» РИА Новости © Максим Блинов
 

Работы по модернизации российской тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» будут завершены в скором времени. Об этом на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021» сообщил генеральный директор Омского завода транспортного машиностроения Игорь Лобов.

«Появление этой машины — вопрос ближайшего времени», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Лобова, модернизация затронет все ключевые элементы «Солнцепёка».

«Улучшения ведутся по всему спектру устройства машины: это и защищённость, это и средства связи, и средства управления огнём. Это будет существенно модернизированная машина», — заявил специалист.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день ТОС-1А остаётся востребованным оружием.

«В сети каждый месяц появляются новые ролики о том или ином её боевом применении. И везде говорят о том, что оно было успешным. Машина довольно востребована и обладает высоким соотношением стоимости и эффективности», — сказал Лобов. 

  • ТОС-1А «Солнцепёк»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Высокая проходимость и мобильность

Комплекс ТОС-1А «Солнцепёк» — модификация советской огнемётной системы ТОС-1 «Буратино», также разработанной на «Омсктрансмаше» при содействии зеленоградского Научно-исследовательского института физических проблем (НИИФП).

«Буратино» представлял собой пусковую установку из 30 направляющих труб со снарядами, размещённую на шасси танка Т-72. Дальность стрельбы установки была около 4 км. Выпущенный «Буратино» 220-мм снаряд подрывался у поверхности цели, в результате чего содержащееся в нём взрывчатое вещество смешивалось с воздухом и воспламенялось. В зоне поражения производился объёмно-детонирующий подрыв, основными поражающими факторами которого были высокотемпературное поле и ударная волна. Один залп «Буратино» уничтожал всё живое на площади трёх квадратных километров.

В 1980 году «Буратино» прошла госиспытания и была рекомендована для принятия на вооружение Советской Армии. Первое боевое применение этой ТОС произошло на завершающем этапе войны в Афганистане. Как отмечается на сайте «Ростеха», в горной местности эффект от термобарических снарядов становился еще значительнее, «приводя моджахедов в настоящую панику».

  • Тяжёлая огнемётная система залпового огня ТОС-1 «Буратино»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

В 2001 году на вооружение была принята обновлённая версия комплекса — ТОС-1А «Солнцепёк». По сравнению с предшественником количество снарядов в ней было сокращено до 24, однако дальность работы установки была увеличена с 4 км до 6 км.

В качестве шасси разработчики использовали тот же танк Т-72. На него была переведена и транспортно-заряжающая машина, которая ранее базировалась на шасси грузового автомобиля КрАЗ-255Б.

Кроме России «Солнцепёк» стоит на вооружении ряда других стран, в том числе Сирии, где правительственные войска неоднократно успешно использовали его в контртеррористических операциях.

Как отмечается на сайте разработчика, ТОС-1А предназначена для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

«Главное преимущество ТОС-1А перед прочими видами техники — сочетание высокой проходимости, мобильности и способности к уничтожению живой силы противника как на открытой местности, так и в укрытиях. Высокая эффективность системы была неоднократно доказана в ходе крупных военных конфликтов», — говорят в «Ростехе».

Новое поколение огнемётов

Продолжением линейки тяжёлых огнемётных систем стала принципиально новая ТОС-2 «Тосочка». Она была создана в тульском НПО «Сплав», а производится на пермском предприятии «Мотовилихинские заводы». Впервые «Тосочка» была показана широкой публике во время парада Победы на Красной площади в 2020 году.

ТОС-2 имеет ряд серьёзных отличий от своих предшественников. В первую очередь, пусковая установка размещается на более лёгком и быстром колёсном шасси грузового автомобиля Урал-63706 с полным приводом и бронированной кабиной. Как отмечает «Ростех», эта платформа повышенной проходимости уже зарекомендовала себя в армии в качестве многофункционального грузовика.

Решение использовать колёсную основу вместо гусеничной было принято на основании опыта, полученного в Сирии. Новое шасси позволяет повысить мобильность и скорость доставки орудия до места применения. Это достигается в том числе за счёт более лёгкого бронирования, что подразумевает иную тактику применения «Тосочки» по сравнению с «Солнцепёком», говорят эксперты.

Ещё одно важное новшество — в отличие от ТОС-1 и ТОС-1А «Тосочка» не нуждается в транспортно-заряжающей машине, так как у неё есть свой грузоподъёмный механизм. Это серьёзно упрощает эксплуатацию системы, поскольку подвоз боеприпасов фактически можно осуществлять на любом пригодном для этого автомобиле, а заряжание производит сам экипаж.

Количество направляющих в ТОС-2 сократилось до 18, при этом увеличилась дальность стрельбы и мощность боеприпасов того же калибра 220-мм. Более подробную информацию о ТТХ «Тосочки» разработчики пока не раскрывают.

В «Ростехе» отмечают, что ТОС-2 оснащена современным навигационным оборудованием, в том числе лазерным дальномером, спутниковой навигацией, доплеровским измерителем скорости и инерциально-измерительным блоком. По данным разработчика, «Тосочка» может вести огонь с неподготовленных огневых позиций, а системы наведения и управления огнем работают с высокой степенью автоматизации.

«Внушительная поражающая боеспособность»

По словам аналитиков, при модернизации «Солнцепёка» главный упор будет сделан на обновление бортового оборудования.

«Модернизация касается систем управления и связи, что в значительной степени расширяет спектр боевых возможностей, повышает оперативность использования и придаёт новые качества этому оружию», — рассказал RT директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

  • ТОС-2 «Тосочка»
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова
«Легко входил в доверие»: что известно о подозреваемом в убийстве девочки в Тюмени

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что в ходе модернизации установки ТОС-1А могут быть интегрированы в единую систему обмена информацией между подразделениями.

«Модернизация может предполагать установку системы связи, например, с БПЛА. Это позволит ускорить наведение и нанесение ударов по противнику, сделать атаку более точной и оперативной», — сказал собеседник RT.

Стоит отметить, что в январе 2021 года сообщалось о выполнении омским предприятием заказа на капитальный ремонт и модернизацию партии ТОС-1А. В частности, тогда на машины были установлены динамическая защита и модуль спутниковой системы GPS «ГЛОНАСС». Кроме того, боевые машины получили современную радиостанцию Р-168 и аппаратуру коммутации и управления.

Аналитики не исключают, что модернизированный «Солнцепёк» может создаваться с учётом этого опыта. По словам Виктора Литовкина, ТОС-1А на сегодняшний день остаётся крайне эффективным оружием.

«Особенность данной системы заключается в том, что она стреляет термобарическими снарядами, которые при попадании в цель разрываются, распыляя облако жидкости и поджигая всё вокруг. Даже тяжёлая бронетехника может не выдержать такого удара. ТОС-1А доказала свою эффективность не в одной горячей точке», — подчеркнул эксперт.

По словам Игоря Коротченко, появление огнемётной системы «Тосочка» не означает, что «Солнцепёк» будет снят с вооружения. Два этих комплекса имеют ряд принципиальных различий, что позволяет использовать их параллельно для достижения различных целей.

«Если будет принято решение о выпуске модернизированных «Солнцепёков», это позволит оптимальным образом конфигурировать соотношение новых и модернизированных систем оружия в войсках. «Солнцепёк» обладает очень внушительной поражающей боеспособностью, это по-прежнему очень эффективное и мощное оружие, которое востребовано в локальных войнах и конфликтах», — заключил Коротченко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





200
Источник
Похожие новости
26 августа 2021, 15:50
«Боялись за неё и за внука»: отчим избитой сотрудниками психбольницы женщины рассказал о причинах её госпитализации
25 августа 2021, 23:20
«Cверхперспективная машина»: какими возможностями обладает российский зенитный комплекс «Панцирь-С1М»
25 августа 2021, 20:35
«Осуществляли переправку рекрутов в зоны боевых действий»: ФСБ задержала более 30 террористов в четырёх регионах России
25 августа 2021, 19:40
«Достаточные основания полагать, что он причастен»: в Тюмени задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки
26 августа 2021, 13:05
В течение шести месяцев: исследование выявило постепенное усиление защиты от COVID-19 после вакцинации «Спутником V»
26 августа 2021, 19:30
«Легко входил в доверие»: что известно о подозреваемом в убийстве девочки в Тюмени
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в то...
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предуп...
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2021, 20:15
Глава "Нафтогаза" пригрозил полномасштабной войной из-за "Северного потока - 2"
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
22 августа 2021, 15:40
Чемпионка ОИ отказалась от гражданства Украины: "Спасибо"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
21 августа 2021, 19:30
Японию заподозрили в маленькой подлости, принёсшей России большие проблемы
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.