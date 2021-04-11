«Эффективно «выключает» репликацию вируса»: ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19

Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства получил патент на лекарственное средство «МИР-19» для профилактики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Препарат предназначен для ингаляции, а его действие направлено на блокировку репродукции вируса. Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова назвала МИР-19 уникальным лекарством, предотвращающим самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции. Как сообщили в агентстве, уже завершена первая фаза клинического исследования препарата, в ходе которой была доказана его безопасность и хорошая переносимость. Начинается вторая фаза испытаний действия МИР-19 на людях, у которых выявлен SARS-CoV-2.

ГНЦ Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) получил патент на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом против возбудителя COVID-19. Разработанный по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой препарат называется «МИР-19», где аббревиатура расшифровывается как «малая интерферирующая РНК».

«Лекарственный препарат «МИР-19» предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, методом ингаляционного или интраназального введения», — сообщили в пресс-службе агентства.

«МИР-19 — уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжёлые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — заявила Вероника Скворцова.

В субботу, 10 апреля, в авторитетном научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии была опубликована статья научного коллектива Института иммунологии «Ингибирование репродукции SARS-CoV-2 модифицированным препаратом миРНК в комплексе с дендримерным пептидом».

«Я очень рад, что широкое профессиональное сообщество сможет ознакомиться с результатами нашего научного исследования, на основе которого был разработан препарат, предназначенный для ингаляционного лечения пациентов с COVID-19», — заявил директор Института иммунологии Муса Хаитов.

В исследовании оценивается противовирусный эффект определённых молекул микроРНК в отношении SARS-CoV-2 в экспериментах in vitro (в пробирке) и in vivo (на живом организме), а также описывается терапевтическая стратегия борьбы с коронавирусной инфекцией, основанная на ингаляции препарата.

«Несмотря на то что вакцины для профилактики COVID-19 становятся всё более доступными, существует потребность в специфических формах лечения», — констатируют авторы исследования.

Как сообщили в ФМБА, уже завершена первая фаза клинического исследования препарата, которая доказала его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования — будет изучаться действие МИР-19 на людей, у которых выявлен SARS-CoV-2.

В начале марта Муса Хаитов в интервью RT рассказал о принципе действия этого препарата, который непосредственно блокирует репродукцию коронавируса, вызывающего COVID-19. По словам специалиста, в Институте иммунологии порядка 15 лет занимаются разработкой платформы препаратов, работающих на основе механизма интерференции РНК.

Учёный пояснил, что с помощью программного обеспечения были подобраны различные молекулы малых интерферирующих РНК. Затем из 15 тыс. изначальных вариантов постепенно отбрасывались менее эффективные и работа продолжилась с 15 вариантами молекул.

«С ними мы начали доклиническую работу, разработали уникальное средство доставки на пептидных молекулах. И затем уже создали двухкомпонентный препарат, который изучили в доклинике. Продемонстрировали сначала в культуре клеток, что он очень эффективно снижает репликацию SARS-CoV-2, затем на модели хомячков продемонстрировали, что препарат обладает высокой противовирусной эффективностью», — сообщил Хаитов.

«Параллельно велись исследования безопасности. Эффективных молекул может быть много, но в них абсолютно нет никакого смысла, если они токсичны. Мы продемонстрировали, что препарат относится к классу малотоксичных соединений, то есть он абсолютно безопасен», — подчеркнул директор Института иммунологии.

Иммунолог также рассказал, что препарат может быть введён «фактически на любом этапе заболевания». По его словам, специалисты ФМБА будут прилагать все усилия, чтобы максимально быстро провести вторую фазу исследований, в ходе которой будет показана эффективность препарата. Хаитов выразил надежду на то, что МИР-19 будет зарегистрирован уже в 2021 году.

«Много факторов влияет на ситуацию. Но все усилия прилагаются, чтобы максимально быстро зарегистрировать препарат», — заявил учёный.

Опубликованные в исследовании экспериментальные протоколы оценки противовирусной эффективности препарата на основе одной из миРНК-молекул — при однократном введении аэрозоля в дозах 0,7, 1,96 и 5,6 мг/кг

За минувшие сутки в России выявлено 8702 случая коронавируса, 7230 человек выздоровели, 337 скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Больше всего новых эпизодов зафиксировано в Москве (2090), Санкт-Петербурге (694), Московской (574), Ростовской (239) и Нижегородской (236) областях.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в России была подтверждена у 4 641 390 человек, 4 265 509 из них выздоровели (91,1%), 102 986 скончались (2,22%). Таким образом, активными остаются около 273 тыс. выявленных случаев.

По данным Роспотребназдора, за всё время проведено более 123,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Около 502 тыс. человек остаются под медицинским контролем.

За последнюю неделю в стране зафиксировано 60 496 случаев коронавируса — чуть меньше, чем неделей ранее (61 062), на 3,92% меньше, чем с 22 по 28 марта (62 963), и на 8,7% меньше, чем с 15 по 21 марта (66 261).

На фоне таких данных директор НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в обоснованности некоторых существующих прогнозов по динамике распространения коронавируса в России.

«Я ни одной обкатанной математической прогностической модели не видел... Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание», — цитирует специалиста Интерфакс.

На уточняющий вопрос, ждать ли в России третью волну COVID-19, Гинцбург ответил, что он не сторонник такого деления. Так директор центра имени Гамалеи прокомментировал данные лаборатории «СберИндекс», аналитики которой в начале месяца прогнозировали, что к 15 апреля количество новых случаев коронавируса в стране может вырасти до 15 тыс. в сутки.

В свою очередь, в пресс-службе Сбербанка тогда пояснили РБК, что эксперты «СберИндекса» лишь спрогнозировали сезонный рост заболеваемости в апреле «в связи с переходом в более тёплый температурный режим» и говорить о третьей волне пандемии преждевременно.

Сейчас ежедневно обновляемый прогноз «СберИндекса», составленный на базе эпидемиологического симулятора, также показывает ожидание возможного роста случаев заболеваемости в России — до 14 тыс. в сутки к 23 апреля.

Модель заболеваемости коронавирусом для России от лаборатории «СберИндекс»

© SberIndex

На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса в целом ряде стран Америки, Европы и Азии ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения эпидемической обстановки, в том числе и в России.

«Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от этой инфекции», — подчеркнул глава кабмина в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Позднее он обратил отдельное внимание на необходимость принятия дополнительных мер в свете грядущих майских праздников.

«Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — подчеркнул Мишустин.