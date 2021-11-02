Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
Дугин объяснил резкие заявления Путина: "Начинается самое интересное"
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "ед...
Главная / В России

«Эффективно отражаем атаки террористов»: Путин рассказал об оснащении ВС России беспилотными авиационными комплексами

02 ноября 2021, 21:35  •  48 • В России
Военнослужащие России научились эффективно отражать атаки боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент Владимир Путин, отметив, что на вооружении у российских военных находится более 2 тыс. БПЛА. Он напомнил, что беспилотная авиация зарекомендовала себя в вооружённых конфликтах последних лет.
 
РИА Новости © Виталий Аньков
 

Военнослужащие Российской Федерации научились эффективно отражать атаки боевых беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе второй встречи с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Основная тема второго совещания, проходящего в Сочи, — оснащение российских ВС беспилотными авиационными комплексами.

«Мы очень хорошо знаем, как она (беспилотная авиация. — RT) себя зарекомендовала в вооружённых конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что в настоящее время на вооружении у российских военных находится более 2 тыс. беспилотников.

«Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряжённо, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки, и, конечно, имея в виду тот опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас», — подчеркнул президент России.

В октябре Сергей Богатиков, генеральный директор АО «Кронштадт» — компании-разработчика тяжёлого разведывательно-ударного беспилотника «Орион» — по случаю пятой годовщины первого полёта этого БЛА в интервью RT заявил, что российским специалистам удалось существенно наверстать отставание от ведущих мировых лидеров в сфере военных разработок, касающихся боевой беспилотной авиации. Он также напомнил, что первый комплекс с БЛА «Орион» был передан Минобороны России в апреле 2020 года.

«Орион» — беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полёта, первоначальной задачей которого было проведение воздушной разведки днём и ночью в широком диапазоне климатических условий», — говорил он.

По его словам, в данный момент «Орион» используется не только для разведки, но и для ударных целей.

«Совершенная аэродинамика планера позволяет ему достигать рекордно высоких показателей по дальности и продолжительности полёта — аппарат может находиться в воздухе более суток. У «Ориона» открытая архитектура, что позволяет нам подстраиваться под потребителя. По требованию заказчика мы можем устанавливать на БЛА те полезные нагрузки и авиационные средства поражения, которые он захочет», — пояснял Богатиков.

В конце октября генеральный директор компании «Лаборатория ППШ (противодействие промышленному шпионажу)» Денис Осломенко сообщил RT о завершении заводских испытаний ружья-антидрона ЛПД-801. По его словам, данное средство противодействия беспилотникам создавалось с учётом пожеланий военных.

  • © RT / Алексей Заквасин

ЛПД-801 предназначен для «нарушения полёта» дронов в запрещённых зонах. Ружьё способно блокировать сигналы Wi-Fi, Bluetooth, спутниковых систем GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и пресекать несанкционированную передачу данных.

Аккумуляторы ружья-антидрона выполнены в виде магазинов для автомата Калашникова и переносятся в подсумках, которые есть в любой современной экипировке.

По мнению экспертов, в подобном изделии остро нуждаются силовые структуры РФ, которым часто приходится противодействовать БПЛА.

В ходе первого совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК Владимир Путин также затронул тему укрепления Воздушно-космических сил. Глава государства отметил, что это одна из самых мощных, высокотехнологичных и манёвренных составляющих современной российской армии, от боеготовности и технической оснащённости которой напрямую зависит защита России от воздушно-космического нападения и поддержание стратегического паритета.

«А мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток «сломать» этот паритет, в том числе с помощью развёртывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать», — подчёркивал Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





48
Источник
Похожие новости
01 ноября 2021, 21:40
«Невозможно описать, что я испытала»: в Сергиевом Посаде опека забрала из семьи дочь из-за неосторожного фото
01 ноября 2021, 15:15
«Не могу спать и есть»: жительница Ульяновска больше года пытается восстановиться после коронавируса
01 ноября 2021, 18:10
«Приём сигналов с любого направления»: как совершенствуется акустическая артиллерийская разведка российской армии
01 ноября 2021, 13:30
«Мю» и «лямбда»: в России выявили случаи заболевания двумя разновидностями коронавируса
01 ноября 2021, 15:15
«Серьёзным образом ужесточит контроль»: глава СК предложил ввести геномную регистрацию для всех трудовых мигрантов
01 ноября 2021, 22:50
Первый субъект в РФ: Новгородская область объявила о продлении режима нерабочих дней
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица&quo...
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал ро...
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО ...
02 ноября 2021, 14:40
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суток – ч...
02 ноября 2021, 12:55
Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием
01 ноября 2021, 09:30
Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
01 ноября 2021, 19:25
Украинские силовики массово дезертируют в Донбассе. Пропаганда обманула
29 октября 2021, 02:10
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл Баранец
30 октября 2021, 12:35
Эсминцу США не удалось по-тихому проскочить в Чёрное море - попался русским
30 октября 2021, 18:25
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
01 ноября 2021, 10:05
"Хочу, чтобы русские поняли": глава Молдавии сделала заявление после нового контракта с "Газпромом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.