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Эффективен ли «спасительный апгрейд» для обновлённых Т-72Б3? Строевые части ожидают «Арену-М»

21 ноября 2019, 16:24  •  119 • Аналитика

Как показал непродолжительный мониторинг российских новостных и военно-аналитических порталов, недавно опубликованная информация об оснащении опытного образца основного боевого танка Т-72Б3 обр. 2016 года модернизированным комплексом активной защиты Т09-06 «Арена-М» стала предметом бесчисленных позитивных комментариев, оставленных как специалистами, так и обозревателями, осведомлёнными о методах повышения защищённости современной бронетехники.

И это совершенно неудивительно, ведь запечатлённые на небезызвестной фотографии полигонные испытания Т-72Б3 с модулями «Арены-М» на бортовых бронелистах башни могут свидетельствовать лишь об одном: АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» наконец финализировало опытно-конструкторскую работу «Совершенствование-А», обеспечив возможность крупносерийной модернизации строевых Т-72Б3 с применением новейших КАЗ в рамках государственного оборонного заказа.



Комплекс активной защиты «Арена-М» является наиболее эффективной панацеей лишь противостоянии ПТРК 1-го и 2-го поколений


Бесспорно, на фоне продолжающегося активного применения на различных театрах военных действий противотанковых ракетных комплексов 1-го и 2-го поколений, располагающих проводной и полуавтоматической лазерной системами управления, а также тактических многоцелевых ракет класса «воздух-поверхность» с настильными терминальными участками траекторий полёта, вышеуказанная модернизация «семьдесят вторых» является воистину переломным этапом в повышении боевой устойчивости танковых бригад Сухопутных войск России. Учитывая тот факт, что радиолокационные датчики наведения «Арены-М», обрамляющие верхний бронелист башни, обладают угломестным сектором сканирования от -6 до +20 градусов и максимальной скоростью сопровождаемых элементов ВТО (ПТУРС, управляемых реактивных снарядов и кумулятивных снарядов) порядка 1200 м/с, нетрудно прийти к выводу о том, что оснащённые данными КАЗ танки Т-72Б3 будут полностью защищены от всех модификаций противотанковых управляемых реактивных снарядов комплексов TOW-2A/B/C/D/F, HOT, «Milan-2T/3/ER» и т.д.

Между тем максимальный угол возвышения сканирующих лучей радиолокационных датчиков комплекса «Арена-М» в +20° не может гарантировать экипажу танка уверенную защиту от американских ПТУРС FGM-148 «Javelin», израильских «Spike-ER II/NLOS», французских MMP, а также многоцелевых тактических ракет класса «воздух-поверхность» AGM-65G «Maverick» и JAGM. Все вышеперечисленные средства воздушного нападения могут похвастаться одно- / двухдиапазонными инфракрасными головками самонаведения, помехозащищёнными многодиапазонными ГСН (активный радиолокационный, инфракрасный и полуактивный лазерный датчики), а также продвинутыми инерциально-навигационными системами, обеспечивающими реализацию широкого спектра режимов полёта, включая пикирование под углами 35° и более. К сожалению, данные углы подлёта находятся вне угломестной зоны обзора датчиков «Арены-М».

Не менее высокую степень угрозы для танков Т-72Б3, оснащённых комплексами активной защиты «Арена-М», продолжают представлять и многочисленные типы самоприцеливающихся боевых элементов СПБЭ, являющихся «снаряжением» кассетных боевых частей оперативно-тактических баллистических ракет MGM-164B (ATACMS Block IIA), 227-мм неуправляемых и управляемых снарядов M26A2 и M31A1 GMLRS реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS, а также 155-мм неуправляемых кассетных снарядов, входящих в боекомплекты САУ и буксируемых гаубиц стран НАТО. В данном случае речь идёт о таких самоприцеливающихся боевых элементах, как SADARAM, P31 BAT («Brilliant Anti-Tank») и «Bonus», разработанных специалистами компаний «Aerojet», «Alliant Techsystems», «Raytheon», «Northrop» и «Bofors Defence».

После прибытия снарядов-носителей (двигающихся по настильной, квазибаллистической или баллистической траектории) в район боевого поля, разрушения корпусов-оболочек кассетных БЧ и дальнейшего рассредоточения суббоеприпасов в пространстве на нисходящей ветви траектории, большинство их типов продолжают вертикальный спуск с перманентным поиском наземных целей с помощью инфракрасных, активных радиолокационных и акустических датчиков. При этом угол спуска относительно цели может составлять от 80 до 90 градусов, не оставляя ни единого шанса «Арене-М».

Следовательно, выживаемость танковых подразделений по-прежнему будет зависеть исключительно от эффективности средств войсковой ПВО. Во-первых, самоходных ЗРК малой дальности «Тор-М1В», «Тор-М2У», способных противостоять многоцелевым тактическим ракетам и более малоразмерным маневрирующим элементам высокоточного оружия, Во-вторых, перспективных войсковых ЗРК «Бук-М3», «заточенных» под перехват управляемых реактивных снарядов GMLRS и оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS на дистанции 25—35 км, задолго до их выхода на рубежи «распаковки» смертоносного кассетного «снаряжения». Спасти ситуацию также могла бы реализация программы модернизации радиолокационной архитектуры «Арены-М», предусматривающая интеграцию дополнительных датчиков обзора верхней полусферы.
Евгений Даманцев

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