Эффективен ли «Iron Dome» в схватке с гиперзвуковым оружием России? Пентагон принял окончательное решение • 133 • Аналитика

Анонсированная в начале февраля 2019 года подготовка к заключению между оборонным ведомством США и штаб-квартирой израильской военно-промышленной корпорации «Rafael Advanced Defense Systems» контракта на поставку подразделениям войсковой ПВО СВ США двух батарей противоракетного комплекса «Iron Dome» в составе двух многофункциональных АФАР-РЛС EL/M-2084, двух пунктов боевого управления, а также 240 ракет ракет-перехватчиков «Tamir», на определённый период времени стала одним из наиболее обсуждаемых событий в западноевропейском и американском сегментах Интернета.



И в этом нет совершенно ничего неудивительно, ведь впервые в истории становления мирового рынка вооружений высококвалифицированные специалисты из Пентагона и Подкомитета по тактическим средствам Военно-воздушных сил и Сухопутных войск США при Палате представителей американского Конгресса увидели в противоракетном комплексе зарубежной разработки ключевое звено для возведения плотных «зонтиков» ПРО, обеспечивающих повышение боевой устойчивости механизированных подразделений американской армии в составе экспедиционных корпусов. Применительно к сверхдержаве, оборонно-промышленный комплекс которой может похвастаться такими венцами инженерной мысли, как противоракетный комплекс средней дальности «Patriot PAC-3MSE», а также противоракетные комплексы экзоатмосферного перехвата THHAD и «Aegis Ashore», подобная ситуация может показаться по меньшей мере странной. Между тем временный интерес штатовских военных экспертов к противоракетному детищу корпорации «Rafael» был обусловлен рядом технологических достоинств последнего.







Корень контраста «Железного купола»: возможность отражения массированных артиллерийских ударов противника без опции перехвата высокоманевренных элементов высокоточного оружия

Одним из них является внушительная целевая канальность комплекса «Iron Dome» (порядка 30 средств воздушного нападения противника, перехватываемых за 10-секундный период), достигаемая благодаря высочайшей пропускной способности многогофункциональной РЛС EL/M-2084 (200 завязываемых за 1 минуту трасс целей), темпу стрельбы в 0,3—0,5 с (2/3 пуска в секунду), а также оснащению ракет-перехватчиков «Tamir» активными радиолокационными головками самонаведения X/Ku-диапазона, избавляющими батарейную МРЛС от необходимости непрерывного подсвета атакующих элементов высокоточного оружия. Благодаря вышеуказанным особенностям системы управления огнём даже пара-тройка дивизионов противоракетного комплекса «Iron Dome» способны парировать контрбатарейный потенциал ствольной и реактивной артиллерии противника, осуществляющей удар по дружественным позициям в режиме «огневого налёта».



Более того, применение активных радиолокационных ГСН высокого разрешения в системе наведения перехватчиков «Tamir» позволило специалистам «Rafael» убить сразу двух зайцев:



— добиться возможности перехвата снарядов ствольной и реактивной артиллерии противника методом кинетического поражения / прямого попадания («hit-to-kill») c высокой вероятностью инициирования их осколочно-фугасного или кассетного «снаряжения», либо максимального сближения с целью, а затем управляемого инициирования боевой части противоракеты «Tamir» с выверенной оптимизацией разлёта осколков в направлении перехватываемого объекта;



— интегрировать в радиолокационную архитектуру «Железного купола» многофункциональный радиолокационный комплекс S-диапазона EL/M-2084, который может похвастаться значительно большей дальностью действия (в сравнении с сантиметровыми МРЛС X-диапазона) благодаря более низкому коэффициенту затухания дециметровых волн длиной 7,5-15 см в земной атмосфере, а также высокими энергетическими качествами малошумящих СВЧ-транзисторов в приёмо-передающих модулях антенной решетки. В итоге обладающие «контрбатарейной родословной» высокопотенциальные РЛС EL/M-2084 предоставили противоракетным комплексам «Iron Dome» уникальную способность перехватывать 152/155-мм артиллерийские и 122-мм реактивные снаряды типа 9М22У с эффективной отражающей поверхностью 0,01—0,015 кв. м на дистанциях более 35—50 км, в то время как их «захват» на точное автосопровождение может быть осуществлён на удалении 75—80 км от позиций противоракетной батареи, что можно смело считать одними из лучших показателей среди современных зенитно-ракетных средств российской и западной разработки.



Между тем после длительных закрытых консультаций и дискуссий в оборонном ведомстве и Конгрессе США глава так называемого «Командования будущего армии США» (оборонной структуры, призванной вдохнуть новую жизнь в концепцию становления перспективного облика ВС США в XXI веке) Майк Мюррей заявил о нецелесообразности дальнейшей реализации контракта на закупку израильских противоракетных комплексов «Iron Dome». Об этом 8 марта 2020 года сообщил израильский новостной и аналитический портал «The Times of Israel» со ссылкой на осведомлённые источники в Минобороны еврейского государства и Пентагоне. В качестве главного аргумента в пользу отказа оборонного ведомства США от реализации амбициозного американо-израильского контракта Майк Мюррей привёл ситуацию с неготовностью руководства корпорации «Rafael» передать командованию Сухопутных войск США исходный код системы управления вооружением комплекса «Iron Dome», что в конечном счете якобы воспрепятствовало «всеобъемлющей» программно-аппаратной интеграции «Железного купола» в сетецентрические системы эшелонированной ПВО/ПРО СВ США и сформировало «брешь» в киберзащищённости элементной базы «Iron Dome».



Тем не менее, было бы крайне наивно полагать, что один лишь отказ штаб-квартиры «Rafael» от предоставления американской стороне исходного кода «Железного купола» мог поставить жирную точку на реализации 373-миллионного американо-израильского контракта, призванного многократно увеличить боевую устойчивость механизированных подразделений СВ США на различных театрах военных действий. Ведь хорошо известно, что располагающие открытой архитектурой ПБУ комплексы «Iron Dome» вполне могут быть агрегированы в единую сетецентрическую систему ПВО американской армии или КМП США посредством сопряжения с адаптерами тактических сетей обмена данными «Link-16», MADL, TTNT и т.д. Следовательно, говорить о каких-либо проблемах в получении боевыми расчётами комплексов «Iron Dome» целеуказания от самолётов РЛДН E-2D «Advanced Hawkeye» или E-3C/G не приходится.



Куда же более весомой причиной отказа Пентагона от именитых и прошедших боевое крещение израильских противоракетных комплексов «Iron Dome» вполне могут быть недостаточные маневренные качества противоракет «Tamir» (позволяют перехватывать лишь маломаневренные артиллерийские снаряды), наблюдаемые в связи с отсутствием в их системах управления газоструйных органов (плоскостей) отклонения вектора тяги, а также газодинамических «поясов» двигателей поперечного управления импульсного действия. Последние применяются в системах управления ЗУР-перехватчиков MIM-104F PAC-3MSE, «Aster-30» и 9М96Е/Е2/ДМ комплексов «Patriot PAC-3», SAMP-T и С-350 «Витязь», доводя располагаемые перегрузки 65 ед. и обеспечивая уничтожение объектов противника, маневрирующих с перегрузками до 30G.



Противоракеты «Tamir», система управления которых представлена исключительно носовым блоком аэродинамических рулей, размещённых по схеме «утка», обладают располагаемыми перегрузками порядка 30—35 ед., ввиду чего неспособны перехватывать перспективные сверхзвуковые и гиперзвуковые средства воздушно-космического нападения, маневрирующие с перегрузками более 15—18G. На сегодняшний день к подобным средствам относятся противокорабельные/многоцелевые аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», оперативно-тактические БР 9М723-1 «Искандер-М», а также противокорабельные ракеты 3М55 «Оникс» и 3М22 «Циркон», головки самонаведения и инерциально-навигационные системы которых располагают программными надстройками для работы как по надводным кораблям, так и по береговой военной инфраструктуре потенциального противника. 