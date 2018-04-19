Эффект Сноудена: почему в США участились случаи утечки в СМИ секретных данных спецслужб

В Соединённых Штатах широко обсуждается новая утечка данных ФБР. Согласно получившей огласку секретной информации, сотрудники Федерального бюро расследований вербуют мигрантов, угрожая им депортацией, а затем высылает «отработанных» агентов из страны. Эти сведения передал СМИ офицер ФБР Тэрри Элбри. Во вторник он признался в содеянном, подчеркнув, что следовал «велению совести». По мнению экспертов, одна из основных причин участившихся в последние годы «сливов» информации из органов разведки — внедрение новых практик работы силовиков США, допускающих отступление от закона.

Вербовка и шантаж

Офицер ФБР Тэрри Джеймс Элбри признался в суде в передаче секретных сведений журналистам. Об этом 18 апреля написало издание Washington Times со ссылкой на сообщение американского Минюста и адвокатов подсудимого.

На основе материалов, которые сотрудник ФБР отдал представителям СМИ, в интернет-издании The Intercept была опубликована статья «Секретные правила ФБР». В публикации рассказывалось, что Федеральное бюро расследований разработало инструкции по противодействию терроризму и правилам вербовки агентов. В ней рекомендовалось применять шантаж к тем информаторам, которые являются мигрантами из других стран, и способствовать их депортации из США, когда в их услугах больше нет необходимости.

Отмечалось также, что работники ФБР имеют право на максимально упрощённый доступ к личным данным граждан, включая материалы телефонных переговоров и интернет-переписки, когда занимаются раскрытием или предотвращением терактов.

Reuters

«Например, сотрудники ФБР имеют право находить компрометирующую информацию на потенциальных информаторов, причём, даже в том случае, если эти люди не заподозрены ни в каких нарушениях закона, использовать миграционный статус человека, чтобы склонить его к сотрудничеству со спецслужбой, а позже помогать депортировать подобных лиц с территории Соединённых Штатов, если они перестали представлять интерес для спецслужб», — говорилось в материале The Intercept.

В статье подчёркивалось, что ФБР имеет право вести скрытое видеонаблюдение и аудиозапись в жилищах американцах, а также — слежку за журналистами без разрешения суда на подобные оперативные мероприятия.

Как пишет американская пресса, Элбри отслужил в ФБР 17 лет. Последним местом его работы был международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол, где он занимался вопросами профилактики терактов. До этого он выполнял различные задачи в качестве сотрудника ФБР как на территории Америки, так и за её пределами, в частности — в Ираке.

В суде он признался в «незаконном раскрытии информации, которая имеет важность для обеспечения национальной безопасности». Элбри грозит до 10 лет лишения свободы.

Продолжил традицию

Профессор Академии военных наук США, американист Сергей Судаков отметил в беседе с RT, что в последние несколько лет в Соединённых Штатах наметилась чёткая тенденция, когда сотрудники спецслужб, недовольные противозаконными действиями американских силовых структур, передают сведения закрытого характера в СМИ.

Один из таких громкий случаев произошел с лейтенантом ВВС США Карен Квятковски, которая служила в штабе во время боевых действий в Ираке в 2003 году. Она написала несколько колонок в журнале The American Conservative и других СМИ США, где разоблачала коррупцию внутри разведывательных структур Пентагона и влияние коррупционных схем на ход иракской компании. Статьи Квятковски писала уже не будучи кадровым офицером армии, поэтому у неё не возникло проблем с законом.

Широкий общественный резонанс вызвала история рядового армии США Брэдли Мэннинга. Он проходил службу в батальоне поддержки 2-й бригады 10-й горнострелковой дивизии быстрого реагирования, находившейся в составе американского контингента в Ираке. В его обязанности входила первичная обработка разведданных, в силу чего он имел доступ к секретным материалам. Он обнаружил видеозапись, на которой было видно, как два американских вертолёта по ошибке расстреляли более 15 мирных иракцев. Эти кадры Мэннинг отправил представителям сайта Wikileaks. Военный трибунал США приговорил Мэннинга к 35 годам лишения свободы. Позже президент Соединённых Штатов Барак Обама сократил срок наказания военнослужащему.

Американский военнослужащий Брэдли Мэннинг

Reuters

© Yuri Gripas

Однако символом взбунтовавшегося разведчика остаётся бывший технический специалист американской ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден. В начале июня 2013 года он сообщил СМИ секретную информацию, касающуюся тотальной слежки, которую ведут американские спецслужбы за коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру с помощью информационных сетей и систем связи.

Как позже сообщили представители Минобороны США, Сноудэн похитил около 1,7 млн фалов со сведениями о важнейших операциях ВВС, ВМС и морской пехоты США. Программисту были заочно предъявлены обвинения в шпионаже. Он покинул территорию США и бежал в Гонконг, а потом прибыл в московский аэропорт Шереметьево. Там он больше месяца жил в капсюльном отеле авиаузла, затем ему предоставили российский вид на жительство. Бывший работник АНБ до сих пор находится на российской территории.

Эдвард Сноуден

Reuters

© Rafael Marchante

«Не герои, но и не предатели»

Причиной того, что сотрудники силовых ведомств США в последнее время нередко идут на должностные преступления и передают закрытую информацию журналистам стал отход спецслужб США от принципов работы, сформированных после Уотергейтского скандала, считает политолог, эксперт по российско-американским отношениям Виктор Олевич.

«После Уотергейта американские власти провели серьёзную ревизию принципов работы ФБР, ЦРУ и других спецслужб. Была сформирована комиссия сенатора Фрэнка Чёрча, которая исследовала преступные практики спецслужб и ввела ограничения в их деятельность, а также установила механизм надзора за ними, причём как со стороны конгресса, так и со стороны общественности», — заявил эксперт в интервью RT.

После теракта 11 сентября 2001, по словам эксперта, эти принципы были отодвинуты на второй план.

«Теракт 11 сентября был использован как предлог для серьёзного расширения полномочий спецслужб, в частности, был введён знаменитый «Патриотический акт», который разрешил ФБР широко применять просушку телефонов и контроль за интернет-перепиской», — добавил Олевич.

По мнению эксперта, многие офицеры силовых структур США негативно отнеслись к этим изменениям законодательства, так как стали замечать, что, прикрываясь новыми нормативными актами, ФБР, ЦРУ и иные разведслужбы стали нарушать конституцию Соединённых Штатов и вмешиваться в политическую жизнь.

«Заметают следы»: посольство России обвинило Лондон в уничтожении вещдоков по делу Скрипалей «Некоторое сотрудники контрразведывательного и разведывательного американского сообщества решили, что обязаны служить прежде всего американскому обществу, а значит, их долг сообщить максимально широкому кругу американцев о нарушениях, допускаемых спецслужбами. И единственным способом это сделать в их положении оказалась передача закрытых сведений в СМИ», — подчеркнул Олевич.

По его словам, многие разоблачители прекрасно понимали что их могут ждать крайне негативные последствия — начиная от потери карьеры до серьёзных тюремных сроков или даже смертельного исхода.

«Однако они руководствовались чувством долга перед американскими гражданами и шли на подобный риск. А поскольку нарушения закона со стороны спецслужб никуда не делись, то мы вполне можем ожидать появления новых подобных разоблачителей», — заключил Олевич.

При этом в американском обществе в последние годы к сотрудникам спецслужб, корторые передали для публикации в СМИ секретные сведения, зачастую относятся с пониманием, отметил Судакова.

«Люди считают, что такой сотрудник пренебрёг своей карьерой и личным благополучием, чтобы избавить общество от негативных явлений, можно сказать, совершил акт самопожертвования. А потому в обществе его будут воспринимать если не как героя, то уж точно не как предателя», — заключил Судаков.