«Эффект синергии»: какую роль для обороноспособности России и Белоруссии играют совместные тактические учения

В этом месяце Россия и Белоруссия проведут два раунда тактических десантных учений. Первые манёвры стартуют 9 марта на полигоне в Ульяновской области. Ещё одни учения почти одновременно пройдут в Белоруссии, в Минской области. Ранее Москва и Минск договорились создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих, а также совместно охранять внешнюю границу Союзного государства в воздушном пространстве. Активная оборонная кооперация двух стран является важным геополитическим сигналом для НАТО, отмечают аналитики.

Военнослужащие Белоруссии и России во время высадки десанта во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ РИА Новости © Максим Блинов

9 марта в Ульяновской области стартуют российско-белорусские тактические учения. Манёвры продлятся до 20 марта на полигоне «Поливно».

Как сообщается на сайте Минобороны России, учения посвящены миротворческой тематике. После прибытия на полигон белорусских Сил специальных операций (ССО) будет сформировано сводное подразделение российских и белорусских десантников и начнётся его боевое слаживание.

Активная фаза манёвров намечена на период с 16 по 19 марта. В учебной операции примут участие свыше 400 солдат и офицеров с российской стороны, а также более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций вооружённых сил Республики Беларусь. Кроме того, в манёврах будет задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники, 2 ударных вертолёта Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Вертолет Ми-24

РИА Новости

© Виктор Толочко

Почти одновременно, с 15 по 27 марта, совместные российско-белорусские учения ВДВ России и Сил специальных операций ВС Белоруссии пройдут и на полигоне «Осиповичский» в Минской области.

Как уточнили в российском Минобороны, в этом случае боевое слаживание войсковых подразделений двух стран также займёт около недели. После этого десантники отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днём и ночью.

Россия направит для участия в этих манёврах около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, со стороны Белоруссии в учениях будут задействованы более 400 военнослужащих и порядка 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов, поскольку предстоящие учения тактические, их масштаб сравнительно небольшой.

«Однако участвуют в них самые мобильные силы, те части, которые должны в считаные часы решить какую-то проблему. Например, если противник оказался на территории Белоруссии или России, то ВДВ РФ и ССО Вооружённых сил Белоруссии тут же должны среагировать и пресечь нарушение границ. Такие учения не только повышают боевую подготовку военных, но и работают на упреждение угроз. Видя оборонную слаженность России и Белоруссии, потенциальные противники не решатся на атаку», — отметил эксперт.

Подобные совместные учения — не редкость для России и Белоруссии.

«Другое дело, что с каждым разом степени доверия и взаимодействия растут. Это говорит о том, что интеграция Белоруссии и России в данных вопросах усиливается», — добавил Кнутов.

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. Говоря о роли десантных учений для обороноспособности стран, эксперт напомнил, что ВДВ РФ и ССО ВС Белоруссии относятся к подразделениям быстрого реагирования.

«Учитывая, что Белоруссия и Россия создали Союзное государство, такого рода учения особенно важны, поскольку армии обеих стран должны оперативно взаимодействовать», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Череда учений

Ранее главы оборонных ведомств России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили план совместных оборонных мероприятий на 2021 год. Переговоры министров состоялись в Москве. Как отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу, самым крупным совместным учением станет «Запад -2021».

Помимо российско-белорусских учений, в планы Минска и Москвы входят оборонные мероприятия по линии ШОС, СНГ и ОДКБ.

Главы оборонных ведомств России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин

© Министерство обороны РФ

Ключевым вопросом Шойгу назвал сотрудничество Москвы и Минска по совместной системе противовоздушной обороны.

Главы оборонных ведомств стран Союзного государства договорились о создании трёх учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Центры будут действовать на территории России в Нижегородской и Калининградской областях, а в Белоруссии — в Гродненской области.

Напомним, о планах провести в текущем году совместные с Россией учения «Запад-2021» в феврале сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии Олег Воинов. Анонс прозвучал во время брифинга для военных атташе, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии.

Воинов уточнил, что учения пройдут как на российской, так и на белорусской территории. Манёвры запланированы на сентябрь и состоятся под руководством начальников Генштабов обеих стран. В основу сценария учений будет заложен один из вариантов эскалации военно-политической ситуации «вокруг условных стран».

Александр Лукашенко и Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Даничев

Россия и Белоруссия поддерживают оборонное сотрудничество на очень высоком уровне. Как отметил в сентябре 2020 года российский президент Владимир Путин, у сторон есть план в оборонной сфере, который будет реализован.

«В течение года у нас — и на территории Белоруссии, и на территории России — практически каждый месяц предусмотрены какие‑то мероприятия», — подчеркнул российский лидер во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Геополитический сигнал

В октябре 2020 года Россия и Белоруссия подписали постановление о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве. Подписание документа состоялось на совместной коллегии оборонных ведомств двух стран.

Выступая на коллегии, Сергей Шойгу подчеркнул, что на западных границах Союзного государства продолжается наращивание передового присутствия НАТО и сохраняется «неспокойная обстановка».

«В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач», —добавил Шойгу.

Военнослужащие во время учений «Славянское братство - 2020»

РИА Новости

© Виктор Толочко

В том же месяце на территории Белоруссии прошли командно-штабные учения по линии ОДКБ «Нерушимое братство».

Месяцем ранее на белорусском полигоне «Брестский» прошли совместные тактические учения России и Белоруссии «Славянское братство». Как уточнили тогда в российском Минобороны, в манёврах суммарно было задействовано более 800 военнослужащих и порядка 170 единиц техники. Учения были посвящены контртеррористической тематике.

По мнению экспертов, оборонное партнёрство России и Белоруссии выгодно обеим странам.

«Белоруссия в одиночку вряд ли сможет спорить с НАТО, поэтому в её интересах кооперация с Россией. Для Москвы же вопросы оборонного укрепления Белоруссии вышли на первый план, поскольку Североатлантический альянс концентрирует активность у наших западных рубежей, а его представители даже не исключают военных действий в Калининградской области», — отметил Алексей Леонков.

По словам эксперта, совместные учения проводятся, чтобы армии действовали в едином информационном контуре.

«Такая координация усилий нужна не только Москве, но и Минску», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Кнутов.

«Оборонное партнёрство России и Белоруссии даёт эффект синергии, кооперация усиливает оборонные возможности обеих стран», — объяснил эксперт.

Именно оборонное взаимодействие является наиболее продвинутой формой интеграции двух стран, которая может служить примером и для других сфер, считает Юрий Кнутов. При этом совместные учения, которые регулярно проводят Россия и Белоруссия, являются мощным политическим сигналом для НАТО и стран Запада, уверен эксперт.

«У границ России и Белоруссии постоянно проходят учения Североатлантического альянса. Военный блок не скрывает своих планов по закреплению на позициях у российских и белорусских рубежей. В этих условиях Москва и Минск должны тем более чётко декларировать свою готовность и способность вместе противостоять внешним угрозам — такие учения имеют, помимо военной, важную геополитическую роль», — подытожил Юрий Кнутов.